Maybach Zeppelin biển 555.55 hiếm nhất Việt Nam của đại gia đất mỏ

Mới đây, giới mê xe tại Hà Nội đã bắt gặp 1 chiếc xe siêu sang Maybach Zeppelin biển số Quảng Ninh đang đỗ trên đường phố, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới đại gia, cũng như các tay chơi xe biển số đẹp. Lý do là trên toàn thế giới chỉ có đúng 100 chiếc xe Maybach Zeppelin được sản xuất, và số lượng xe về Việt Nam được cho là dưới 8 chiếc. Thú vị hơn, chiếc xe siêu sang Maybach Zeppelin đeo biển số 14A-555.55 mới xuất hiện tại Hà Nội, hay còn đọc là ngũ quý 5. Siêu biển 14A-555.55 này từng rất hot trên mạng xã hội khi lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh từng xử lý 1 thanh niên chỉnh sửa ảnh cavet biển số này bất hợp pháp, đăng lên mạng xã hội gây hoang mang. Maybach Zeppelin đã được trình làng với giới nhà giàu trên thế giới tại triển lãm Geneva 2009, và chỉ được sản xuất giới hạn ở con số 100 chiếc, đã thu hút nhiều sự quan tâm. Chỉ hai năm sau đó, ba chiếc Maybach Zeppelin đồng loạt cập cảng Việt Nam khiến không ít người yêu xe trong nước thích thú, choáng váng trước sự chịu chơi của các đại gia Việt. Trên bậc cửa hay dưới chân logo 2 chữ M kép lồng vào nhau của những chiếc xe siêu sang bản giới hạn Maybach Zeppelin luôn có tên xe để nhận biết so với bản tiêu chuẩn, ngoài ra, Zeppelin còn có được sọc màu trắng sữa kéo dài từ đèn pha, ra đèn hậu. Sau cùng, bộ mâm 20 inch hoàn thành với màu sơn mờ cũng là đặc điểm dễ nhận ra ở ngoại hình của chiếc xe siêu sang Maybach Zeppelin. Maybach Zeppelin có tuỳ chọn vách ngăn bằng kính giữa hàng ghế phía trước và hàng ghế phía sau nhằm đảm bảo sự riêng tư. Việc tuỳ chỉnh nâng kính, kéo rèm hay cả điều chỉnh ghế của các ông chủ này đều được thực hiện qua các nút bấm. Bộ nút bấm này được đặt bên dưới bệ tỳ tay nằm chính giữa hai ghế ngồi kiểu thương gia của khoang hành khách. Có tất cả 7 nút bấm được trang bị cho chiếc Maybach Zeppelin để chỉnh rèm cửa 2 bên, phía sau cũng như rèm che vách ngăn bằng kính. Ngoài ra là các nút chỉnh nâng hạ kính của vách ngăn, chỉnh kính trên trần xe sang dạng đục, trong và cả lấy ánh nắng phía bên ngoài lọt vào cabin xe. Hàng ghế phía sau còn có chức năng đỡ chân tĩnh điện, bộ ly mạ bạc cao cấp, hộc đựng rượu champagne và tủ lạnh nhỏ tuỳ theo trang bị của xe. Ghế trước và sau đều có chức năng massage. Trên vách ngăn của hàng ghế trước và sau sẽ được trang bị 2 màn hình giải trí cho các ông chủ. Mọi thao tác trên màn hình này từ việc mở nguồn, chỉnh các video đều thực hiện qua một remote trang bị theo xe. Khoang tài xế và khoang ông chủ còn được trang bị một điện thoại nội bộ để tiện liên lạc, điện thoại này được đặt ở khoang lái. Gỗ ốp là loại dùng làm đàn Piano cùng các chi tiết kim loại sáng bóng. Dàn âm thanh Bose Surround Everywhere có 21 loa cho công suất 600W. Kiểm soát khí hậu bốn vùng Maybach. Maybach Zeppelin được trang bị động cơ V12, dung tích 6.0 lít, tăng áp kép nhưng có công suất tối đa 640 mã lực,mô-men xoắn cực đại của Maybach Zeppelin là 1.000 Nm. Động cơ trên kết hợp cùng hộp số tự động 5 cấp, nhờ đó, chiếc xe siêu sang của hiếm Maybach Zeppelin chỉ mất thời gian 5,1 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Tại thời điểm chưa khai tử, giá xe Maybach 62S tại thị trường nước ngoài bán ra từ khoảng 400.000- 460.000 USD. Video: Maybach Zeppelin rao bán 30 tỷ đồng tại Sài thành.

