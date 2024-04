Lý do Tesla tạm dừng bàn giao bán tải điện Cybertruck?

Theo trang The Cybertruck Guy và nhiều tài khoản khác trên mạng xã hội X (tên gọi mới của Twitter), Tesla tạm hoãn giao xe Cybertruck trong 7 ngày để thay một số phụ tùng liên quan tới vấn đề an toàn của xe. Toàn bộ xe đang sản xuất đều bị ảnh hưởng. Không chỉ thất vọng về Tesla Cybertruck 2024 nhiều người còn tỏ ra không đồng tình với cách làm việc của hãng xe điện Mỹ vì không đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào. Trên một số diễn đàn liên quan tới xe điện, nhiều người dùng cho rằng Cybertruck đang gặp sự cố về bàn đạp ga và họ đồn đoán đây chính là vấn đề khiến hãng phải dừng bàn giao xe. Một tài khoản có tên Avery21 đã chia sẻ rằng mình gặp phải hiện tượng trượt chân ga do các chất bôi trơn bên trong cơ cấu của bàn đạp ga gây ra. Tuy nhiên, Tesla cũng chưa bình luận hay đưa ra thông tin liên quan tới vấn đề này. Thời gian vừa qua, cũng có một số chủ xe Cybertruck phàn nàn về việc chiếc bán tải này có dấu hiệu han gỉ trên phần khung thân, mặc dù Tesla đã quảng cáo rằng xe được làm từ thép không gỉ. Chưa hết, có tới hơn 2 triệu chiếc xe điện Cybertruck của Tesla (bao gồm cả Cybertruck) bị lỗi phông chữ, hãng đã phải cập nhật phần mềm để xử lý vấn đề này. Sau nhiều lần lỡ hẹn, Tesla Cybertruck đã chính thức được trình làng vào cuối năm 2023 với ba phiên bản (RWD, AWD và Cyberbeast), đi cùng giá bán dao động từ 57.390 - 96.390 USD (1,45 - 2,43 tỷ đồng). Video: Xem thử nghiệm bán tải điện Tesla Cybertruck.

