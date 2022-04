Mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2023 hé lộ thiết kế trước ngày ra mắt

Qua hình ảnh hé lộ, chúng ta có thể thấy lưới tản nhiệt mới của Hyundai Palisade 2023 mới vuông vức hơn so với mẫu xe hiện tại, tuân theo ngôn ngữ thiết kế đang sử dụng trên Tucson và Santa Cruz. Ngoài ra trong đoạn teaser còn hé lộ bộ la-zăng hợp kim đa chấu mới. Bao quanh lưới tản nhiệt mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2023 là hệ thống đèn chiếu sáng phía trước đặc trưng mới, có đèn LED nối theo chiều dọc. Hyundai đã không công bố bất kỳ bức ảnh nào về đuôi xe của Palisade 2023, nhưng nhiều khả năng đuôi xe Palisade 2023 cũng sẽ được cập nhật tương tự đầu xe để tuân theo ngôn ngữ thiết kế mới của Hyundai. Nội thất Palisade 2023 cũng sẽ được tinh chỉnh với vô lăng mới, cụm công cụ kỹ thuật số hiện đại và màn hình thông tin giải trí, cũng như các cửa gió thanh mảnh hơn. Hyundai Palisade đã có mặt trên thị trường từ năm 2018 và sắp được làm mới theo chu kỳ 5 năm thường thấy của các mẫu xe hơi. Palisade 2023 có thể sẽ tiếp tục trang bị động cơ 3,8 lít V6 cùng hộp số tự động 8 cấp. Hệ dẫn động cầu trước hoặc AWD. Giá xe Hyundai Palisade 2023 và tùy chọn chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng giá xe sẽ tăng thêm đôi chút so với mức 34.335 USD hiện tại ở Mỹ. Palisade 2023 sẽ ra mắt toàn cầu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế New York vào ngày 13/4. Tại Việt Nam Hyundai Palisade được TC Motor nhập về với số lượng khá ít để phục vụ cho nội bộ, cho các nhân sự cấp cao hay các giám đốc đại lý. Xe thuộc phiên bản máy dầu 2.2L, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn. Giá cao, số lượng xe chỉ có một chiếc được chào bán, chính vì thế Hyundai Palisade nhập chính hãng trở thành “của lạ” dành cho những khách hàng chịu chơi – chịu chi. Hiện tại, TC Motor vẫn chưa có kế hoạch phân phối dòng Hyundai Palisade, trong khi khách hàng Việt, đặc biệt là những khách hàng sử dụng dòng SantaFe nói riêng luôn dành sự quan tâm rất lớn với dòng xe này. Theo tìm hiểu, lô xe Hyundai Palisade mà TC Motor nhập về đều thuộc phiên bản máy dầu 2.2L tăng áp CRDi cho công suất tối 199 mã lực và mô men xoắn cực đại 440Nm. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp (8AT) và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian HTRAC. Hyundai Palisade tại Việt Nam không có bản máy xăng, vì dòng xe này phiên bản máy xăng sử dụng động cơ V6 3.8 lít GDi (291hp + 355Nm) có dung tích lớn, “gánh” nhiều thuế TTĐB. Trước đó, đã có nhiều tin đồn TC Motor có kế hoạch phân phối chính hãng dòng Hyundai Palisade nhập Hàn, bản máy dầu để cạnh tranh với Ford Explorer (nhập Mỹ), nhưng đến nay vẫn còn bỏ ngỏ. Tại Việt Nam, hiện tại đã có nhiều xe Hyundai Palisade ra biển trắng với số lượng rất ít, nếu không muốn nói là khá hiếm. Chính vì thế, sự hiện diện của Hyundai Palisade trên đường phố Việt luôn gây tò mò và nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng Việt, bởi dáng vóc đồ sộ và kiểu dáng thiết kế đẹp mắt của dòng xe này. Video: Giới thiệu chi tiết xe SUV Hyundai Palisade thế hệ mới.

