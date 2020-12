Maserati Quattroporte GranLusso hơn 8 tỷ độ sang chảnh ở Sài Gòn

Maserati dường như được xem như “của lạ” tại Việt Nam, sở hữu nét thiết kế quý tộc đậm chất Italia cùng khoang nội thất sang trọng được chế tác thủ công, sức hút từ các mẫu xe nhà Maserati chắc chắn là điều khó chối cãi. Xuất hiện trong bài viết là một mẫu xe mang tính biểu tượng của t hương hiệu ôtô Ý - Maserati Quattroporte hạng sang, xe được nhập khẩu chính hãng thông qua đại lí Maserati Việt Nam. Mới đây nhất, mẫu sedan đầu bảng nhà Maserati đã được chủ nhân tân trang lại phần ngoại thất với lớp decal màu trắng ánh kim khá tinh tế, kết hợp cùng một số chi tiết ở ngoại thất được sơn hai tông màu đen-đỏ thể thao. Bên cạnh đó, chiếc Maserati Quattroporte GranLusso mới này còn được chủ nhân đưa sang garage BSW Tuning để thực hiện một số công đoạn bảo dưỡng thiết yếu, giúp cho mẫu sedan sang trọng luôn ở trong trạng thái tốt nhất.Giá xe Maserati Quattroporte GranLusso tiêu chuẩn cao hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc, nhưng gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ thiết kế thanh lịch, kết hợp hài hoà hai yếu tố quý tộc và thể thao. So với các đối thủ trong cùng phân khúc, Quattroporte là mẫu xe có thâm niên khá lâu đời, thế hệ đầu tiên của chiếc saloon 4 cửa được ra mắt lần đầu tại Turin Autoshow năm 1963. Tính đến thời điểm hiện tại, nó đã trải qua 6 thế hệ hình thành và phát triển. Chiếc Quattroporte này thuộc thế hệ thứ 6 của dòng sedan hạng sang đầu bảng nhà Maserati, với thiết kế thanh thoát nhưng không kém phần cổ điển, Quattroporte nhắm đến đối tượng khách hàng trung niên. Điểm nhấn trên xe nằm ở nét thiết kế ít khi xuất hiện những sự thay đổi theo thời gian, nhờ vậy mà ngoại thất của Quattroporte luôn mang đến cho chúng ta một cảm giác hoài cổ. Maserati Quattroporte sở hữu kích thước khá lớn, chiều dài tổng thể ở mức 5.262 mm và trục cơ sở dài 3.171 mm, điều này giúp cho hàng ghế thứ hai trên xe trở nên rộng rãi hơn so với các mẫu xe đối thủ. Điểm nổi trội của Quattroporte so với các đối thủ chính là khả năng cho phép khách hàng tự do cá nhân hoá theo ý muốn dựa trên hai cấu hình GranLusso (sang trọng) và GranSport (thể thao). Chiếc Quattroporte trong bài viết được chủ nhân lựa chọn cấu hình GranLusso với khoang nội thất ốp gỗ tự nhiên và các chi tiết mạ chrome ở phần ngoại thất. Cản trước của xe với hốc gió lớn kéo dài, nắp ca-pô được dập gân nổi mạnh mẽ, mặt ca-lăng với các nan dọc mạ chrome sáng bóng đã được sơn đen hoàn toàn cùng logo “cây đinh ba” màu đỏ nổi bật đặt ở vị trí trung tâm. Một điểm đặc biệt là các nan trên mặt ca-lăng đều được thiết kế chúc vào bên trong nhằm tận dụng luồng không khí để gia tăng độ bám đường cho phần đầu xe. Là mẫu xe có khối động cơ đặt trước, Quattroporte vẫn sở hữu tỉ lệ phân bổ trọng lượng ấn tượng 50:50 cho trước và sau xe nhờ cách bố trí hệ dẫn động hiệu quả. Xe được trang bị bộ mâm 7 chấu kép có dạng diamond-cut đẹp mắt với tên gọi Urano, chủ xe đã quyết định sơn mâm sang tông màu đen, kết hợp với cùm phanh sơn đỏ nổi bật. Bên hông xe là sự xuất hiện của 3 khe gió được phối theo tông màu đỏ-đen, đây là chi tiết đặc trưng trên các mẫu xe nhà Maserati và từng mẫu xe của hãng sẽ có thiết kế khe gió khác nhau. Trên cột C cũng có sự xuất hiện của logo “cây đinh ba” trứ danh sơn đen, đi kèm với một đường kẻ ngang màu đỏ làm điểm nhấn. Đuôi xe thon gọn, chữ “Maserati” đặt ở vị trí trung tâm đầy kiêu hãnh, cốp sau của xe được vuốt cong lên có vai trò như một chiếc cánh gió cỡ nhỏ. Bốn chụp ống xả tròn được chia đều cho hai bên đuôi xe, tên xe “Quattroporte” đặt ở phía bên phải và cụm đèn hậu tích hợp công nghệ LED hiện đại. Khoang nội thất chế tác thủ công luôn là niềm tự hào của những thương hiệu xe hơi đến từ Ý. Mẫu sedan đầu bảng nhà Maserati sở hữu khoang lái bọc da tự nhiên cao cấp có tông màu đỏ rượu vang. Với xuất phát điểm là một hãng xe thể thao, Quattroporte vẫn mang trong mình DNA của một chiếc xe thể thao đến từ Ý. Ghế ngồi trên xe có xu hướng ôm thân người tựa như các mẫu xe thể thao và được chú trọng thiết kế nhằm mang lại trải nghiệm thoải mái nhất cho khách hàng. Phần da bọc xa xỉ kết hợp hài hòa với các chi tiết được ốp gỗ tự nhiên bên trong khoang lái, tạo nên một cái nhìn đậm chất quý tộc. Vô-lăng được bọc da và khâu tay tỉ mỉ, tích hợp thêm lẫy chuyển số phía sau. Bảng đồng hồ sau vô-lăng được chia làm 3 khu vực bao gồm cụm đồng hồ analog hiển thị tốc độ di chuyển và vòng tua máy, ở vị trí trung tâm là màn hình điện tử hiển thị những thông tin vận hành thiết yếu. Bảng điều khiển trung tâm được trang bị màn hình TFT 8,4 inch cùng những nút bấm cứng, tâm điểm của hệ thống giải trí là dàn âm thanh 10 loa cao cấp đến từ thương hiệu Harman Kardon. Ngoài ra, Maserati cũng trang bị cho Quattroporte 3 chế độ lái bao gồm : Normal, I.C.E và Sport, trong đó I.C.E là viết tắt của Increased Control&Efficient, vốn được sinh ra để đáp ứng nhu cầu vận hành tiết kiệm nhiên liệu và êm ái cho xe. Maserati Quattroporte GranLusso được trang bị khối động cơ V6 góc nghiêng 60 độ, có dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 350 mã lực tại vòng tua 5.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt mức 500 Nm tại dải vòng tua từ 1.750-5.000 vòng/phút, đi cùng với đó là hộp số tự động ZF 8 cấp. Mức giá xe Maserati Quattroporte GranLusso chính hãng tại Việt Nam hiện khoảng hơn 8 tỷ đồng. Video: Hoa Hậu Hương Giang tậu Maserati Quattroporte mới.

