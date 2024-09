Maserati GT2 Stradale siêu xe đường phố hiệu năng cao của GT2

Maserati GT2 Stradale 2024 mới vừa chính thức trình làng , phiên bản đường phố của chiếc xe đua GT2. Về cơ bản, chiếc xe này được phát triển dựa trên chính chiếc Maserati MC20. Nếu MC20 mang trên mình một đường nét mềm mại thì mẫu xe mới này lại kế thừa được sự hung hãng của chiếc xe đua GT2. Mẫu siêu xe Maserati GT2 Stradale thừa hưởng loạt chi tiết từ xe đua GT2 bao gồm hốc hút gió lớn hơn, hốc gió thể thao trên mui xe và vòm bánh xe và cánh gió GT2 cỡ lớn ở phía sau xe. Trên GT2 Stradale, phần cản trước và cản sau có diện mạo đẹp hơn, nuột nà hơn so với xe đua. Mẫu xe thể thao hiệu năng cao cũng được trang bị nhiều chi tiết bằng sợi carbon, từ cánh gió sau cho đến các hốc gió trên xe. Nếu khách hàng yêu thích nhiều chi tiết làm bằng carbon hơn thì có thể lựa chọn các chi tiết như mui xe, tấm chắn bùn, cửa hút gió và ốp hông xe bằng carbon. Khoang nội thất của chiếc GT2 Stradale là sự kết hợp giữa sự sang trọng và các chi tiết thể thao của xe đua. Xe được trang bị nhiều chi tiết được làm bằng sợi carbon lộ ra hơn giữa bề mặt Alcantara. Phần vô lăng của xe dày hơn so với MC20 nhưng có ít nút điều khiển hơn. Mọi chi tiết trong khoang nội thất của xe đều được bố trí để người lái dễ dàng tiếp cận, bao gồm cả màn hình trung tâm 10,25 inch. Hệ thống âm thanh nổi 6 loa của xe là trang bị tiêu chuẩn và khách hàng cũng có thể lựa chọn tùy chọn hệ thống âm thanh 12 loa. Xe được trang bị bộ ghế ngồi được thiết kế riêng cho GT2 Stradale và bộ ghế này được làm bằng vật liệu sợi carbon hai lớp có ốp đệm ghế và Maserati cung cấp hai kích cỡ khác nhau cho người mua. Bộ ghế này được điều chỉnh chỉnh bằng tay để cung cấp vị trí ngồi thấp hơn nhằm phân bổ trọng lượng tốt hơn. Xe được trang bị một thanh phía sau tùy chọn để có thể sử dụng đai đua bốn điểm để có thể chạy đường đua. Nếu khách hàng không thích lựa chọn ghế đua, họ có thể tùy chọn loại ghế thể thao ít hầm hố hơn. GT2 Stradale sẽ là chiếc Maserati thương mại trên đường phố mạnh mẽ nhất trên thị trường. Động cơ Nettuno V-6 3.0 lít tăng áp kép được điều chỉnh nhưng chỉ một chút, từ đây tạo ra công suất 631 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 720 Nm. Chiếc xe vẫn sử dụng hộp số tự động ly hợp kép tám cấp và vẫn dẫn động cầu sau, nhưng khả năng tăng tốc và tốc độ tối đa được cải thiện vì nó cũng nhẹ hơn 60 kg khi di chuyển. Maserati cho biết thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 2,8 giây và GT2 Stradale có khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới 323 km/h. Ở phần cản trước, chiếc xe sử dụng hệ thống treo tương tự như xe đua GT2. Các thành phần khí động học khác nhau tạo ra lực ép lên tới 500 kg và một loạt các chế độ lái tận dụng tối đa lực này. Chế độ Corsa thiết lập mọi thứ cho đường đua và có các chế độ phụ để giảm dần sự can thiệp của điện tử. Tuy nhiên, nếu khách hàng thích một trải nghiệm hiệu năng tốt hơn thì có thể lựa chọn gói Performance Pack với chế độ lái Corsa Evo. Điều này mang lại nhiều tùy chỉnh hơn để tạo ra thứ mà Maserati gọi là “trải nghiệm lái xe chuyên nghiệp 360 độ”. GT2 Stradale đã chính thức ra mắt The Quail trong Tuần lễ xe hơi Monterey. Hiện tại, giá xe Maserati GT2 Stradale 2024 và sản lượng vẫn chưa được công bố. Video: Giới thiệu siêu xe Maserati GT2 Stradale hiệu năng cao.

