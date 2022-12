Mansory Vitesse Continental GTC - "kịch độc" không dành cho số đông

Một khi đã “qua tay” hãng độ Mansory, những chiếc xe sang đã không chỉ “sang” mà thậm chí còn trở nên ấn tượng hơn, độc đáo hay thể thao hơn - và chiếc Mansory Vitesse Continental GTC kịch độc trong bài viết này là một ví dụ. Mới đây, hãng độ này đã cho ra mắt mẫu xe độ Vitesse Continental GTC với phong cách phối hai tông màu vàng đen cực độc, hơn nữa phong cách phối này còn được mang vào nội thất, phối hai tông màu theo chiều dọc “không giống ai”. Ở ngoại thất, khoảng ¼ xe Vitesse Continental GTC độ Mansory được sơn màu đen theo chiều dọc, ở giữa là đường chuyển màu nhẹ tạo hiệu ứng. Phần còn lại được sơn màu vàng nổi bật. Đặc biệt hơn, phong cách chuyển màu cũng được mang vào khoang nội thất khi các chi tiết nội thất xe cũng được đồng bộ hóa, các ghế ngồi bên phải được bọc da màu đen, các ghế ngồi bên trái lại màu vàng. Một số chi tiết da xung quanh cũng được bọc tương tự. Một số chi tiết nội thất cũng được ốp carbon và khắc chữ biểu thị phiên bản độc nhất vô nhị. Mansory đã trang bị cho chiếc xe mui trần sang trọng một thời những bộ body kit được làm từ sợi carbon. Bộ body kit bao gồm các chi tiết mới như phần cản trước, lưới tản nhiệt có các thanh ngang thưa và dày hơn, bộ líp độ carbon mảnh hơn cùng cánh gió nhỏ phía sau. Bên cạnh đó, hai bên hông xe cũng được ốp các tấm trang trí cách điệu. Bên trong nội thất. bảng điều khiển trung tâm được trang trí bằng bảng tên Mansory Vitesse có nội dung "One of One". Hiện tại, Mansory chưa công bố giá xe Mansory Vitesse Continental GTC và những nâng cấp cụ thể của mẫu xe này, tuy nhiên hãng cũng hé lộ một số thông tin cho xe. Cụ thể, chiếc Continental GT Convertible này hiện có công suất lên tới 740 mã lực và mô-men xoắn 1020 Nm. Tốc độ tối đa được hé lộ ở mức 332 km/h và có thể đạt 100 km/h trong vòng 3,3 giây. Video: Soi chi tiết Mansory Vitesse Continental GTC độc nhất vô nhị,

