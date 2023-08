Lynk & Co 08 sắp bán tại Việt Nam đang “cháy hàng“ tại Trung Quốc

Vào ngày 8/8/2023, chiếc SUV Lynk & Co 08 2023 mới đã bắt đầu được mở bán trước với giá xe ưu đãi từ 218.000 đến 278.000 nhân dân tệ (tương đương 703 cho đến gần 900 triệu đồng), trong số đó, giá xe Lynk & Co 08 phiên bản giới hạn sẽ có mức giá tận 288.000 nhân dân tệ (tương đương 929 triệu đồng), việc ra mắt sẽ chính thức diễn ra vào ngày 8/9. Đến nay, chỉ sau vài ngày mở bán trước, mẫu xe SUV Lynk & Co đã chính thức thông báo đơn hàng dành cho mẫu xe SUV mang ký hiệu 08 của mình hiện tại đã vượt mốc 10.000 chiếc, đây là 1 con số vô cùng ấn tượng dành cho 1 chiếc xe SUV. Lynk & Co 08 áp dụng ngôn ngữ thiết kế The Next Day mới nhất và đèn chạy ban ngày của Daybreak có hình dạng độc đáo và rất dễ nhận biết. Bộ đèn hoàn toàn mới bao gồm 32 đèn LED ma trận bên trong, hai bên đầu xe có các dải đèn thở, có thể tạo nhiều hiệu ứng động. Về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của xe mới lần lượt là 4820/1915/1685mm, chiều dài cơ sở 2848mm, được định vị là một chiếc SUV cỡ trung. Thiết kế gương chiếu hậu của xe rất độc đáo, không chỉ sử dụng kiểu liền một mảnh mà còn được tích hợp ốp trên chắn bùn. Ở đuôi xe, dải đèn hình chấm ở đèn hậu phát huy tác dụng rất tốt. Ngoài ra còn có một bộ khuếch tán ở dưới cùng của phía sau, và mái nhà có một cánh lướt gió và một cần gạt nước phía sau ẩn. Phần đuôi xe nhiều lớp cũng hạ thấp trọng tâm tầm nhìn, khiến toàn bộ chiếc xe trông ngắn hơn. Nội thất xe cũng được thiết kế theo kiểu gia đình Lynk & Co nhưng tổng thể chất liệu và vật liệu chủ yếu là sang trọng. Chiếc xe Lynk & Co 08 được trang bị đồng hồ Full LCD 12,3 inch và AR-HUD 92 inch, màn hình điều khiển trung tâm 15,4 inch có viền siêu mỏng, độ rõ nét và độ phân giải cũng rất cao. với hệ thống xe-máy Flyme Auto Meizu. Về phần sức mạnh, Lynk & Co 08 sẽ được trang bị hệ thống điện plug-in hybrid với công suất tối đa kết hợp là 536 mã lực và mô-men xoắn cực đại của hệ thống lên đến là 905 Nm, nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4,6 giây. Nó được trang bị ba động cơ và hệ dẫn động bốn bánh. Chiếc xe mới được trang bị pin lithium bậc ba có công suất 39,6 kWh, phạm vi hành trình hoàn toàn bằng điện CLTC có thể đạt 245 km và phạm vi hành trình toàn diện là 1400 km. Video: Chi tiết Lynk & Co 08 sắp bán tại Việt Nam.

