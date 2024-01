Lynk & Co 01 chốt giá 999 triệu tại Việt Nam, "đối thủ" Volvo XC40

Mới đây, thương hiệu Lynk & Co Việt Nam đã chính thức công bố giá bán cho mẫu xe 01. Theo đó, cũng giống "đàn anh" 09, mẫu xe Lynk & Co 01 2024 mới chỉ có duy nhất 1 phiên bản cùng giá bán 999 triệu đồng. Được định vị tại phân khúc cận cao cấp nên đối thủ trực tiếp của mẫu xe SUV Lynk & Co 01 tại Việt Nam hiện nay là Volvo XC40. Xét về giá bán lẻ khuyến nghị chính hãng, 01 đang có lợi thế hơn XC40 (1,79 tỷ đồng) rất nhiều khi rẻ hơn tới 791 triệu đồng. Diện mạo của mấu xe SUV Lynk & Co 01 nổi bật với những đường nét mạnh mẽ, chắc chắn và cao cấp. Khu vực đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt Urban Matrix sơn đen bóng. Đèn pha ẩn mình trong tản nhiệt hiện đại.Đèn hậu của xe thiết kế thời trang và được nối với nhau bởi dải nhựa đen. Cản sau to bản, sơn đen, hoàn chỉnh vẻ trẻ trung, thể thao trên dòng SUV. Chạy dọc thân xe là những đường gân dập nổi khỏe khoắn cùng bộ la-zăng 19 inch tạo hình bắt mắt. Gương chiếu hậu ngoài và tay nắm cửa đồng bộ thân xe. Phía trên có thanh giá nóc, gia tăng tính tiện dụng cho người dùng xe 01. Khoang nội thất Lynk & Co 01 phát triển theo hướng tối giản nhưng hiện đại với việc tiết chế tối đa các phím bấm vật lý. Điểm gây chú ý lớn nhất ở nơi đây thuộc về cặp đôi màn hình kích thước lớn, gồm màn hình 12,3 inch sau vô lăng và màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Xe có kết cấu 2 hàng ghế, 5 chỗ ngồi. Toàn bộ ghế xe đều bọc da, trong đó, ghế lái có chức năng chỉnh điện 8 hướng; ghế phụ chỉnh cơ 6 hướng. Đi cùng với đó là loạt tiện nghi hiện đại khác như: Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động; Cần số điện tử; Phanh đỗ điện tử; Điều hòa tự động 2 vùng độc lập; Âm thanh 8 loa; Cửa sổ trời toàn cảnh. Động cơ xe Lynk & Co 01 là cỗ máy xăng 2.0L tăng áp, sinh công suất 218 mã lực và mô-men xoắn 325 Nm, ghi nhận mạnh nhất phân khúc. Sức mạnh truyền đến các bánh trước thông qua hộp số 8 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe là 7,4 lít/100 km. Lynk & Co 01 được trang bị tới 20 tính năng an toàn tiên tiến, trong đó có thể kể đến như camera 360 độ, cảm biến va chạm sau, giám sát áp suất lốp; ổn định thân xe điện tử ESP 9.3 của Bosch... Xe có tính năng hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc; ga tự động thông minh; phanh tự động; đèn pha thông minh; hỗ trợ giữ làn đường; hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp; cảnh báo chệch làn đường; hỗ trợ lái khu ùn tắc... giúp gia tăng sự an toàn cho người dùng xe. Video: Xem thực tế Lynk & Co 01.

