Lynk & Co 05 "chào hàng" tại TP.HCM - SUV Trung Quốc giá 1,6 tỷ đồng

Sau một thời gian đặt chân vào Việt Nam với showroom đầu tiên tại TP Hà Nội, thương hiệu Lynk & Co chính thức xuất hiện tại TP.HCM. Hãng xe đến từ Trung Quốc giới thiệu đến khách hàng TP.HCM 2 mẫu xe, Lynk & Co 01 và Lynk & Co 05 2024 mới. Lynk & Co 05 tại Việt Nam là phiên bản SUV Coupe của mẫu 01. Xét trong phân khúc, mẫu xe này được xem là đối thủ trực tiếp của Peugeot 408 - mẫu xe mới nhất của thương hiệu Peugeot tại thị trường Việt Nam. Lynk & Co 05 có kích thước tổng thể 4.592 × 1.879 × 1.628 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.734 mm. Ngoại trừ chiều dài và trục cơ sở, các thông số còn lại của 05 đều kém hơn Peugeot 408 ( 4.690 x 1.850 x 1.480 mm, 2.790 mm). Xe được trang bị bộ la-zăng 20 inch Silver Blade, bọc bên ngoài là bộ lốp 235/45. Phần đuôi phía sau gây chú ý với thiết kế đèn hậu từng cụm nhỏ riêng biệt, Lynk & Co gọi phong cách thiết kế này là dạng khối năng lượng. Phong cách hiện đại dễ dàng được tìm thấy bên trong khoang lái Lynk & Co 05. Xe được trang bị màn hình trung tâm 12,8 inch và màn hình tốc độ 12,3 inch. Hệ thống tiện nghi trên xe có thể kể đến như sạc không dây, làm mát/sưởi ghế lái, dàn âm thanh Harman Infinity 10 loa... Sức mạnh của Lynk & Co 05 đến từ động cơ 2.0L tăng áp, sản sinh công suất 254 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Xe dùng hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh AWD. Ngoài lợi thế về sức mạnh, Lynk & Co 05 còn gây chú ý với loạt trang bị an toàn hỗ trợ phanh chủ động, hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha tự động, ga tự động thích ứng, nhận diện biển báo giao thông... Trải nghiệm nhanh không gian hàng ghế sau cho thấy dù mang thiết kế thể thao mẫu xe này vẫn đủ thoải mái cho một người cao 180 cm, đặc biệt ở phần khoảng trống phía trên đầu hành khách. Mức giá xe Lynk & Co 05 2024 được phân phối với mức 1,599 tỷ đồng tại Việt Nam, thấp hơn đàn anh Lynk & Co 09 khoảng 600 triệu đồng. Mức giá của Lynk & Co 05 nhỉnh hơn đối thủ Peugeot 408 (1,019-1,269 tỷ đồng). Video: Chốt giá 1,599 tỷ, Lynk & Co 05 có gì hơn 01.

