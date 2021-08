VinFast VF e34 gần 600 triệu tại Việt Nam "bằng xương, bằng thịt"

VinFast VF e34 2022 mới đây đã lăn bánh tại Việt Nam và dự định ngày đến tay các khách hàng đang cận kề. Cụ thể, chiếc VinFast VF e34 chạy điện đã chạy thử tại khu vực nhà máy của hãng xe Việt tại Hải Phòng, những hình ảnh cho thấy chiếc xe không có nhiều thay đổi như mẫu concept từng xuất hiện hồi đầu năm nay. VinFast VF e34 chạy điện là mẫu hatchback thuộc phân khúc C, từng được công bố vào tháng 1/2021 với tên mã VF31. Xe có chiều dài cơ sở 2.611mm, kích thước các chiều dài x rộng x cao là 4.300 x 1.793 x 1.613 (mm), khoảng sáng gầm xe 180mm, trọng lượng không tải 1.490kg. VinFast VF e34 được trang bị một động cơ điện có công suất tối đa 110 kW, mô-men xoắn cực đại 242 Nm cùng hệ dẫn động cầu trước, hệ thống treo trước MacPherson, hệ thống treo sau dạng thanh xoắn. Xe sử dụng một bộ pin dung lượng 42kWh, có thể đi được quãng đường 300km sau mỗi lần sạc đầy. Để minh chứng cho đẳng cấp, chất lượng và tạo sự an tâm cho khách hàng, VinFast tiên phong áp dụng chính sách bảo hành lên tới 10 năm cho xe VF e34. Là mẫu xe điện thông minh, VinFast VF e34 được trang bị một loạt tính năng hỗ trợ lái và hướng đến người dùng, giúp việc vận hành, sử dụng xe trở nên dễ dàng, thú vị hơn, như hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa; tự động chẩn đoán và cảnh báo các vấn đề của xe; hỗ trợ chăm sóc khách hàng từ xa; lên kế hoạch hành trình... Các tính năng khác như: gọi các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp; định vị và tìm đến trạm sạc, đại lý; theo dõi tình trạng sạc pin, lịch sử hoạt động của xe; cảnh báo nguy cơ mất trộm; học và ghi nhớ thói quen sử dụng của người dùng; hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói… Xe được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiên tiến nhất hiện nay. Hãng xe VinFast đã chính thức nhận đặt cọc cho mẫu VF e34 từ ngày 24/3. Mức giá xe VinFast VF e34 niêm yết chính hãng là 690 triệu (hiện giá ưu đãi đang mở bán cho khách hàng Việt Nam là 590 triệu đồng). Khách hàng chỉ cần đặt cọc 10 triệu đồng và hoàn cọc nếu không nhận xe. Chỉ sau 12 giờ mở bán, mẫu xe điện đầu tiên của VinFast là VF e34 đã nhận được lượng đặt hàng "khủng" 3.692 đơn - một kỷ lục chưa từng có trên thị trường ôtô Việt Nam. Mới đây, VinFast vừa thông báo đã nhận được hơn 25.000 lượt đơn đặt trước cho VF e34, một bằng chứng cho thấy sức hút rất lớn của mẫu ô tô điện thương hiệu Việt. Thành công này đạt được nhờ hàng loạt những ưu đãi hấp dẫn đến từ thương hiệu xe VinFast. Video: Xe điện thông minh VinFast VF e34 hoàn toàn mới của Việt Nam.

