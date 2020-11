Xe điện Buggy in 3D từ nhựa tái chế của Anh sắp ra thị trường?

Công ty kỹ thuật Scaled hé lộ mẫu xe buggy làm từ nhựa tái chế và chạy bằng điện mang tên Chameleon (Tắc kè hoa). Đây là mẫu xe điện nhỏ gọn nặng khoảng 150 kg và có tốc độ tối đa 72 km mỗi giờ, phù hợp cho những chuyến đi ngắn trong thành phố. Scaled chế tạo Chameleon trong vòng ba tháng với chi phí khoảng 10.000 bảng Anh. Vật liệu in 3D PA6 do Tập đoàn Lehvoss cung cấp đảm bảo rằng chiếc xe sẽ đủ mạnh để chịu tải trong quá trình lái xe. Các bộ phận không in 3D của xe được thiết kế với sự trợ giúp của các sinh viên là thành viên Đội đua của Đại học Birmingham. Scaled cũng đã sử dụng nhựa tái chế và hướng đến tỷ lệ trọng lượng 1:1 trên trọng tải chỉ hơn 100 kg để làm cho nó hoạt động hiệu quả nhất có thể. Chiếc xe dùng pin, không tạo ra khí thải và có kích thước bằng khoảng 1/3 ôtô trung bình. Khung xe làm từ một loại nhựa tái chế siêu chắc chắn. "Chúng tôi sử dụng các máy in 3D lớn để in nhựa và tạo ra khung xe. Chameleon là chiếc xe đầu tiên của chúng tôi", David Speight, giám đốc tại Scaled, cho biết. Bradley, thành viên của Scaled cho biết: “30% chiếc xe là nhựa PA6 tái chế từ một công ty của Anh. Trong tương lai, chắc chắn chúng ta sẽ có thể tăng số lượng nhựa tái chế được sử dụng cho phương tiện này" "Hệ thống mà chúng tôi dùng để tạo ra khung xe dễ điều chỉnh hơn so với nhà máy sản xuất truyền thống, nơi mỗi dây chuyền chỉ cho ra một chiếc xe. Nếu bạn yêu cầu thiết kế khác, chúng tôi có thể tạo ra những kiểu dáng và mẫu xe khác" - đại diện Scaled cho biết thêm. Chameleon đang trải qua những bài kiểm tra khắt khe. Hiện nó có thể chạy 30 phút sau một lần sạc. Scaled cũng đang kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn để đưa Chameleon ra thị trường. Hãng này hy vọng chiếc xe có thể lăn bánh trên đường trong vòng 6 tháng đến một năm tới.

