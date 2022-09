Lý do xe Honda CR-V 2023 đắt hơn nhiều so với thế hệ cũ?

Honda CR-V 2023 thế hệ mới nhất đã chính thức được ra mắt thị trường Mỹ từ hồi giữa tháng 7. Mãi đến nay, mẫu SUV “hot hit” của Nhật Bản này mới được hãng công bố giá bán chính thức tại xé cờ hoa. Cụ thể, giá xe Honda CR-V 2023 bản tiêu chuẩn EX 2WD sẽ có mức khởi điểm từ 32.355 USD (khoảng 744 triệu đồng), chưa bao gồm chi phí vận chuyển và giao xe. Mức giá này so với phiên bản cũ tăng tới 4.310 USD (khoảng 101 triệu đồng). Bước sang thế hệ mới, Honda CR-V sẽ không còn bản tiêu chuẩn LX, thay vào đó là bản EX 2WD, vốn đã được định vị cao hơn bản LX. Đây là một phần nguyên nhân của việc Honda CR-V 2023 có mức giá khởi điểm cao hơn thế hệ cũ, cộng thêm vào đó là tỷ lệ lạm phát đang tăng cao tại Mỹ. Ở thế hệ mới, Honda CR-V có nhiều thay đổi về mặt thiết kế ngoại thất, trong khi nội thất lại tương tự như Civic thế hệ thứ 11. Theo đó thiết kế của xe đượ lấy cảm hứng từ mẫu bán tải Ridgeline và SUV Passport TrailSport, nhằm mang đến một vóc dáng năng động, mạnh mẽ và cứng cáp hơn.Những thay đổi ở ngoại thất Honda CR-V 2023 được thể hiện rõ ràng nhất ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn mới, được làm thẳng đứng hơn, đi kèm mắt lưới tổ ong sơn màu đen thể thao. Ngay cả viền bao quanh lưới tản nhiệt cũng được sơn màu đen bóng. Hệ thống đèn chiếu sáng trước gồm đèn pha LED và dải đèn LED định vị ban ngày đều được thiết kế lại để hài hoà hơn với bộ lưới tản nhiệt mới. Tiếp đến là cản trước mới, tích hợp hốc gió trung tâm rộng và khe gió hình chữ "L" ở hai góc đầu xe. Di chuyển ra phía sau, Honda CR-V 2023 gây chú ý với cụm đèn hậu hình chữ L kéo dài lên đến cánh gió mui, tương tự phiên bản tiền nhiệm, nhưng đã được tinh chỉnh đồ họa chiếu sáng để trông bắt mắt hơn. So với thế hệ cũ, Honda CR-V 2023 dài hơn 68 mm, rộng hơn 10 mm và chiều dài cơ sở tăng 40 mm Theo đó, Honda CR-V 2023 sẽ có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.694 mm x 1.864 mm x 1.689 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Ngoài ra, cột A của xe cũng bị đổi vị trí giúp chiều dài cơ sở xe tăng 40,5 mm, nhờ vậy mà khoang cabin của Honda CR-V 2023 rộng rãi hơn. Honda cũng đã chuyển gương chiếu hậu sang bên cánh cửa. Tại Mỹ, Honda CR-V 2023 được phân phối các phiên bản: EX, EX-L, Sport và Sport Touring từ thấp đến cao. Bên trong, CR-V 2023 mang đậm phong cách của Civic thế hệ thứ 11 với lối thiết kế tinh giản, không rườm rà. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất ở cách bài trí bảng táp-lô với dải mắt lưới tổ ong chạy ngang nằm trên hốc gió điều hòa. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch nằm cạnh màn trung tâm 7 inch mặc định. Núm chỉnh vật lý cho âm lượng và điều hòa được giữTrên các cấu hình cao cấp, Honda CR-V 2023 sẽ có màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Nội thất bọc da, sạc điện thoại thông minh không dây 15W và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Tại thị trường Mỹ, Honda CR-V 2023 có 2 tuỳ chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm tại dải tua máy 1.700 - 5.000 vòng/phút như cũ dành cho 2 bản thấp. Động cơ này đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh AWD. Trong khi đó, các bản Sport và Sport Touring cao cấp dùng động cơ hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 2.0L nâng cấp và 2 mô-tơ điện. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Riêng bản Sport Touring sẽ chỉ dùng hệ dẫn động AWD. Trước mắt, các phiên bản chạy xăng truyền thống của Honda CR-V 2023 sẽ được mở bán trước, trong khi các bản hybrid bắt đầu bàn giao từ cuối năm nay. Về an toàn, Honda CR-V 2023 được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing với camera góc rộng 90 độ mới và radar sóng milimet 120 độ. Một số tính năng an toàn nổi bật của chiếc SUV có thể kể đến như: hệ thống hỗ trợ kẹt xe, kiểm soát phanh tốc độ thấp với nhận dạng biển báo giao thông, kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp, hỗ trợ giữ làn đường và hệ thống cảnh báo điểm mù. Theo hãng xe Honda cho biết, nền tảng cho CR-V 2023 là kiến trúc toàn cầu nâng cao của Honda. Theo nhà sản xuất, nền tảng mới này sẽ mang đến khả năng vận hành êm ái và có độ ổn định cao hơn. Không lâu nữa, mẫu xe SUV Honda CR-V 2023 sẽ được ra mắt tại thị trường Đông Nam Á, đầu tiên là Thái Lan. Hiện, chiếc SUV này đã được đưa tới xứ sở chùa Vàng. Còn tại Việt Nam, Honda CR-V 2023 đã được nhà sản xuất nộp đơn đăng ký sở hữu trí tuệ kiểu dáng cụm đèn pha, trước khi công bố đơn vào ngày 27/6. Video: Honda CR-V 2023: Thay đổi toàn diện, nhiều trang bị.

Honda CR-V 2023 thế hệ mới nhất đã chính thức được ra mắt thị trường Mỹ từ hồi giữa tháng 7. Mãi đến nay, mẫu SUV “hot hit” của Nhật Bản này mới được hãng công bố giá bán chính thức tại xé cờ hoa. Cụ thể, giá xe Honda CR-V 2023 bản tiêu chuẩn EX 2WD sẽ có mức khởi điểm từ 32.355 USD (khoảng 744 triệu đồng), chưa bao gồm chi phí vận chuyển và giao xe. Mức giá này so với phiên bản cũ tăng tới 4.310 USD (khoảng 101 triệu đồng). Bước sang thế hệ mới, Honda CR-V sẽ không còn bản tiêu chuẩn LX, thay vào đó là bản EX 2WD, vốn đã được định vị cao hơn bản LX. Đây là một phần nguyên nhân của việc Honda CR-V 2023 có mức giá khởi điểm cao hơn thế hệ cũ, cộng thêm vào đó là tỷ lệ lạm phát đang tăng cao tại Mỹ. Ở thế hệ mới, Honda CR-V có nhiều thay đổi về mặt thiết kế ngoại thất, trong khi nội thất lại tương tự như Civic thế hệ thứ 11. Theo đó thiết kế của xe đượ lấy cảm hứng từ mẫu bán tải Ridgeline và SUV Passport TrailSport, nhằm mang đến một vóc dáng năng động, mạnh mẽ và cứng cáp hơn. Những thay đổi ở ngoại thất Honda CR-V 2023 được thể hiện rõ ràng nhất ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn mới, được làm thẳng đứng hơn, đi kèm mắt lưới tổ ong sơn màu đen thể thao. Ngay cả viền bao quanh lưới tản nhiệt cũng được sơn màu đen bóng. Hệ thống đèn chiếu sáng trước gồm đèn pha LED và dải đèn LED định vị ban ngày đều được thiết kế lại để hài hoà hơn với bộ lưới tản nhiệt mới. Tiếp đến là cản trước mới, tích hợp hốc gió trung tâm rộng và khe gió hình chữ "L" ở hai góc đầu xe. Di chuyển ra phía sau, Honda CR-V 2023 gây chú ý với cụm đèn hậu hình chữ L kéo dài lên đến cánh gió mui, tương tự phiên bản tiền nhiệm, nhưng đã được tinh chỉnh đồ họa chiếu sáng để trông bắt mắt hơn. So với thế hệ cũ, Honda CR-V 2023 dài hơn 68 mm, rộng hơn 10 mm và chiều dài cơ sở tăng 40 mm Theo đó, Honda CR-V 2023 sẽ có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.694 mm x 1.864 mm x 1.689 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Ngoài ra, cột A của xe cũng bị đổi vị trí giúp chiều dài cơ sở xe tăng 40,5 mm, nhờ vậy mà khoang cabin của Honda CR-V 2023 rộng rãi hơn. Honda cũng đã chuyển gương chiếu hậu sang bên cánh cửa. Tại Mỹ, Honda CR-V 2023 được phân phối các phiên bản: EX, EX-L, Sport và Sport Touring từ thấp đến cao. Bên trong, CR-V 2023 mang đậm phong cách của Civic thế hệ thứ 11 với lối thiết kế tinh giản, không rườm rà. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất ở cách bài trí bảng táp-lô với dải mắt lưới tổ ong chạy ngang nằm trên hốc gió điều hòa. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch nằm cạnh màn trung tâm 7 inch mặc định. Núm chỉnh vật lý cho âm lượng và điều hòa được giữTrên các cấu hình cao cấp, Honda CR-V 2023 sẽ có màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Nội thất bọc da, sạc điện thoại thông minh không dây 15W và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Tại thị trường Mỹ, Honda CR-V 2023 có 2 tuỳ chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm tại dải tua máy 1.700 - 5.000 vòng/phút như cũ dành cho 2 bản thấp. Động cơ này đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh AWD. Trong khi đó, các bản Sport và Sport Touring cao cấp dùng động cơ hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 2.0L nâng cấp và 2 mô-tơ điện. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Riêng bản Sport Touring sẽ chỉ dùng hệ dẫn động AWD. Trước mắt, các phiên bản chạy xăng truyền thống của Honda CR-V 2023 sẽ được mở bán trước, trong khi các bản hybrid bắt đầu bàn giao từ cuối năm nay. Về an toàn, Honda CR-V 2023 được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing với camera góc rộng 90 độ mới và radar sóng milimet 120 độ. Một số tính năng an toàn nổi bật của chiếc SUV có thể kể đến như: hệ thống hỗ trợ kẹt xe, kiểm soát phanh tốc độ thấp với nhận dạng biển báo giao thông, kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp, hỗ trợ giữ làn đường và hệ thống cảnh báo điểm mù. Theo hãng xe Honda cho biết, nền tảng cho CR-V 2023 là kiến trúc toàn cầu nâng cao của Honda. Theo nhà sản xuất, nền tảng mới này sẽ mang đến khả năng vận hành êm ái và có độ ổn định cao hơn. Không lâu nữa, mẫu xe SUV Honda CR-V 2023 sẽ được ra mắt tại thị trường Đông Nam Á, đầu tiên là Thái Lan. Hiện, chiếc SUV này đã được đưa tới xứ sở chùa Vàng. Còn tại Việt Nam, Honda CR-V 2023 đã được nhà sản xuất nộp đơn đăng ký sở hữu trí tuệ kiểu dáng cụm đèn pha, trước khi công bố đơn vào ngày 27/6. Video: Honda CR-V 2023: Thay đổi toàn diện, nhiều trang bị.