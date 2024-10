Vợ chồng Văn Hậu tái ngộ HLV Park, netizen chú ý Doãn Hải My

Sáng 30/9, vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã có cuộc gặp gỡ với HLV Park Hang-seo. Trên trang cá nhân, vị HLV người Hàn vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ cùng “trò cũ” kèm lời nhắn: “Văn Hậu sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn trước. Sớm thôi”. Xuất hiện trong bức hình chụp chung với HLV cũ của chồng, Doãn Hải My không hề ăn diện với nổi bần bật nhờ nhan sắc xinh đẹp. (Ảnh: FB Park Hang-seo) Văn Hậu đến Hàn Quốc cách đây một tuần để khám và điều trị chấn thương, đi cùng bà xã Doãn Hãi My. Công ty đại diện của HLV Park Hang-seo chính là đơn vị kết nối để hậu vệ CAHN sang xứ sở kim chi khám chấn thương tại các bệnh viện hàng đầu. (Ảnh: FB Park Hang-seo) Hôm 29/9, Văn Hậu tranh thủ đưa Hải My dạo chơi Seoul, chụp ảnh check-in bên tháp Namsan. (Ảnh: IG Đoàn Văn Hậu) Sau đó 2 vợ chồng tới SVĐ World Cup Seoul xem trận đấu giữa FC Seoul với Suwon City ở vòng 32 giải vô địch quốc gia Hàn Quốc (K-League 1). (Ảnh: IG Đoàn Văn Hậu) Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đăng tải loạt ảnh cùng check-in tại một địa điểm. (Ảnh: IG Doãn Hải My) Cô nàng diện set đồ màu đen thể thao đầy năng động, khoe nhan sắc tươi tắn dù không cần trang điểm cầu kì. (Ảnh: IG Doãn Hải My) Đoàn Văn Hậu và HLV Park Hang-seo có mối quan hệ khá thân thiết. Doãn Hải My cũng đã từng gặp và trò chuyện với nhà cầm quân người Hàn Quốc trong đám cưới của Quang Hải tại Đông Anh hồi cuối tháng ba. (Ảnh: IG Đoàn Văn Hậu) Trong chuyến sang Hàn Quốc vừa rồi, cặp vợ chồng nhờ gia đình nội ngoại chăm sóc bé Minh Đăng trong thời gian bố mẹ vắng nhà. (Ảnh: IG Doãn Hải My) Sau khi sinh xong, Hải My đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon gọn.(Ảnh: IG Doãn Hải My) Cô được nhận xét ngày càng thăng hạng về nhan sắc. (Ảnh: IG Doãn Hải My)

Sáng 30/9, vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã có cuộc gặp gỡ với HLV Park Hang-seo. Trên trang cá nhân, vị HLV người Hàn vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ cùng “trò cũ” kèm lời nhắn: “Văn Hậu sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn trước. Sớm thôi”. Xuất hiện trong bức hình chụp chung với HLV cũ của chồng, Doãn Hải My không hề ăn diện với nổi bần bật nhờ nhan sắc xinh đẹp. (Ảnh: FB Park Hang-seo) Văn Hậu đến Hàn Quốc cách đây một tuần để khám và điều trị chấn thương, đi cùng bà xã Doãn Hãi My. Công ty đại diện của HLV Park Hang-seo chính là đơn vị kết nối để hậu vệ CAHN sang xứ sở kim chi khám chấn thương tại các bệnh viện hàng đầu. (Ảnh: FB Park Hang-seo) Hôm 29/9, Văn Hậu tranh thủ đưa Hải My dạo chơi Seoul, chụp ảnh check-in bên tháp Namsan. (Ảnh: IG Đoàn Văn Hậu) Sau đó 2 vợ chồng tới SVĐ World Cup Seoul xem trận đấu giữa FC Seoul với Suwon City ở vòng 32 giải vô địch quốc gia Hàn Quốc (K-League 1). (Ảnh: IG Đoàn Văn Hậu) Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đăng tải loạt ảnh cùng check-in tại một địa điểm. (Ảnh: IG Doãn Hải My) Cô nàng diện set đồ màu đen thể thao đầy năng động, khoe nhan sắc tươi tắn dù không cần trang điểm cầu kì. (Ảnh: IG Doãn Hải My) Đoàn Văn Hậu và HLV Park Hang-seo có mối quan hệ khá thân thiết. Doãn Hải My cũng đã từng gặp và trò chuyện với nhà cầm quân người Hàn Quốc trong đám cưới của Quang Hải tại Đông Anh hồi cuối tháng ba. (Ảnh: IG Đoàn Văn Hậu) Trong chuyến sang Hàn Quốc vừa rồi, cặp vợ chồng nhờ gia đình nội ngoại chăm sóc bé Minh Đăng trong thời gian bố mẹ vắng nhà. (Ảnh: IG Doãn Hải My) Sau khi sinh xong, Hải My đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon gọn.(Ảnh: IG Doãn Hải My) Cô được nhận xét ngày càng thăng hạng về nhan sắc. (Ảnh: IG Doãn Hải My)