Doạ kiện blogger vì chê xe Maextro S800, Huawei bị kiện ngược

Theo đó, nguyên nhân bắt nguồn từ việc Huawei làm hàng loạt video so sánh Maextro S800 với Mercedes-Maybach S680 để kiểm tra về hệ thống treo và khả năng vận hành. Trong đoạn video thử nghiệm, mẫu sedan điện Maextro S800 2025 có thể vượt qua tất cả những chướng ngại vật như nước, kính và cát mà không để lại dấu vết, trong khi Mercedes-Maybach S680 lại khiến nước bắn tung tóe và làm vỡ kính. Những hình ảnh này nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận trong cộng đồng yêu xe. Một blogger tên Racing Frappuccino đã đăng video phân tích các bài kiểm tra này. Người này cho rằng Huawei cố tình dàn dựng để nhấn mạnh ưu thế của mẫu xe mới và hạ bệ đối thủ. Trong các bài test, Huawei đã tính toán các yếu tố như tốc độ, trọng lượng và độ sâu của hố nước một cách cẩn thận để đảm bảo chiếc xe không tạo ra sự xáo trộn. Nhận định này làm dấy lên nghi vấn về mức độ chân thực của các thử nghiệm mà hãng xe công bố. Trước phát ngôn trên, Huawei đã tuyên bố kiện blogger Racing Frappuccino, yêu cầu người này bồi thường 140.000 USD (3,57 tỷ đồng) vì làm ảnh hưởng đến danh tiếng hãng xe. Tuy nhiên, phía blogger Racing Frappuccino lại công khai kiện ngược lại Huawei, đòi hãng công khai xin lỗi và bồi thường 2,5 triệu nhân dân tệ (8,8 tỷ đồng). Maextro là thương hiệu ôtô mới do liên minh Huawei và Anhui Jianghuai Automobile Group (JAC) cùng nhau phát triển và S800 là sản phẩm đầu tiên của liên doanh này. Maextro được kỳ vọng sẽ là đối thủ cạnh tranh với các hãng xe sang như: Rolls-Royce, Bentley và Maybach. Video: Xem màn so sánh Maextro S800 với Mercedes-Maybach S680.

