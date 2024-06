Lý do Nissan đóng cửa nhà máy sản xuất ôtô tại Trung Quốc?

Video: Giới thiệu Nissan Sylphy thế hệ mới.

Ngày 22/6/2024 vừa qua, hãng xe Nissan đóng cửa nhà máy lắp ráp ôtô tại Thường Châu, Trung Quốc. Đây là nhà máy tiên tiến nhất, mới chỉ tham gia vào hoạt động sản xuất từ tháng 11/2020. Tại Trung Quốc, Nissan có tới 8 nhà máy sản xuất và nhà máy tại Thường Châu là một trong số đó.

Tập đoàn Nissan gia nhập thị trường ôtô Trung Quốc từ năm 2000. Đây cũng là mốc khởi điểm đánh dấu sự lớn mạnh và gia tăng số lượng nhà máy sản xuất của Nissan tại đây dưới hình thức liên doanh với các công ty địa phương.

Đã có thời điểm, Nissan gặt hái thành công vang dội tại quốc gia tỷ dân này. Cụ thể, trong giai đoạn 2008 - 2018, sản lượng xe Nissan tại Trung Quốc vượt qua Toyota và Honda.

Đã có thời điểm, Nissan gặt hái thành công vang dội tại quốc gia tỷ dân này. Cụ thể, trong giai đoạn 2008 - 2018, sản lượng xe Nissan tại Trung Quốc vượt qua Toyota và Honda. Số lượng nhà máy sản xuất Nissan được nâng lên đầu 8 trong giai đoạn 2000 - 2020. Thế nhưng, thời hoàng kim kéo dài không lâu. Các hãng xe Trung Quốc đã lấy những mẫu xe điển hình của Nissan, Toyota, Honda để làm mục tiêu vượt qua. Sức ép cạnh tranh lớn khiến doanh số của 3 hãng xe hơi Nhật Bản giảm sút mạnh trong năm 2023: Honda giảm 20%, Nissan giảm 16% và Toyota giảm 18%.

Từ đầu năm đến nay, doanh số các hãng xe Nhật vẫn duy trì tốc độ giảm hai chữ số. Các chương trình giảm giá đã tạo sức ép, khiến doanh số các hãng xe Nhật giảm mạnh. Trong 3 tháng gần đây, BYD - công ty dẫn đầu thế giới về doanh số bán ôtô năng lượng mới (NEV) liên tục giảm giá cho sản phẩm của hãng.

Giá khởi điểm của BYD Qin Plus - mẫu xe cắm sạc (plug-in hybrid) đã giảm 20.000 NDT (tương đương 20%), hiện chỉ còn 79.800 NDT (10.990 USD, tương đương 275 triệu đồng). Qin Plus là đối thủ trực tiếp của mẫu xe điện Nissan Sylphy (giá khởi điểm hơn 100.000 NDT, tương đương giá niêm yết BYD Qin Plus khi chưa giảm).

Một giám đốc điều hành của Nissan từng thẳng thắn nhìn nhận, việc BYD giảm giá cho Qin Plus là nhằm vào Sylphy.

Thực tế, doanh số bán hàng của các hãng xe Nhật bắt đầu lao dốc từ năm 2020 nhưng phải đến năm 2023, sự suy giảm thể hiện rõ rệt với tốc độ mạnh mẽ hơn và kéo dài cho đến tận bây giờ. Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản dần bị tụt lại phía sau cuộc đua doanh số với các hãng xe bản địa do chậm cải tiến, nâng cấp, chưa thực sự hòa nhập với xu hướng điện hóa. Theo số liệu thống kê trong tháng 5, thị phần xe điện đang chiếm 39,5% tổng số xe du lịch hạng nhẹ bán ra tại Trung Quốc, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn vào lũy kế tổng lượng xe điện tiêu thụ từ đầu năm đến nay tại Trung Quốc, 50% xe con bán ra thị trường là xe điện, trong đó rất ít nhãn hiệu Nhật Bản.