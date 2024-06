Nissan Almera 2024 đã về Việt Nam, Hyundai Accent và Toyota Vios dè chừng

Phiên bản facelift của mẫu sedan Nissan Almera 2024 mới bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải Hà Nội. Đây là lần đầu tiên mẫu xe này lộ diện công khai tại Việt Nam sau khi đại lý tiến hành nhận cọc mẫu xe này. Được biết, những khách hàng đầu tiên đặt mua xe Nissan Almera 2024 sẽ được nhận xe vào tháng 9 tới. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Về ngoại hình, mẫu xe sedan Nissan Almera 2024 có nhiều thay đổi ở ngoại thất. Xe được trang bị đèn chiếu sáng LED thiết kế chia khoang giống phiên bản hiện tại. Mâm xe phủ sơn 2 màu thiết kế mới mẻ và có đèn sương mù. Nhiều người dự đoán đây có khả năng là phiên bản cao cấp nhất trong số 3 phiên bản chuẩn bị mở bán tại Việt Nam. Ngoài ra còn có chiếc sử dụng mâm xe tương tự phiên bản hiện hành. Đèn pha LED quen thuộc hiện hữu ở đầu xe nhưng đèn sương mù đã bị lược bỏ. Có thể đây là phiên bản tầm trung. Cuối cùng là chiếc màu trắng sử dụng mâm 15 inch tương tự chiếc màu đỏ, đèn pha Halogen và không có đèn sương mù. Dựa vào những gì thể hiện ở bên ngoài, rất có thể đây là phiên bản tiêu chuẩn. Nếu như nhận định trên là đúng thì Nissan Almera 2024 sẽ có loạt nâng cấp về trang bị so với bản cũ. Bản tiêu chuẩn trước đây sử dụng mâm sắt nay đã chuyển sang dùng mâm hợp kim. Bản tầm trung trước đây sử dụng đèn Halogen nay đã sử dụng đèn LED tương tự bản cao cấp. Quan sát Nissan Almera 2024 bản đang bán tại Thái Lan, sự thay đổi của phiên bản facelift được thể hiện khá rõ ở ngoại thất. Ở đầu xe, lưới tản nhiệt V-Motion đặc trưng của Nissan đã được chỉnh lại thành hình lục giác, chứa các nan ngang khổ lớn đặt trên nền màu bạc tươi sáng, tạo điểm nhấn nổi bật cho nền tổng thể màu đen. Ngược lại, khoang nội thất vẫn giữ nguyên cách bài trí. Những trang bị xuất hiện ở khu vực này gồm có sạc điện thoại không dây, chìa khóa điều khiển từ xa mới, hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, dàn âm thanh 6 loa và màn hình trung tâm 8 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Động cơ Nissan Almera 2024 mới tại Thái Lan vẫn được bê nguyên từ bản cũ. Xe sử dụng động cơ xăng 3 xy-lanh, tăng áp, 1.0L, sản sinh công suất cực đại 100 mã lực, mô-men xoắn cực đại 152 Nm. Toàn bộ sức mạnh được truyền tới bánh xe thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp Xtronic CVT. Theo công bố từ hãng, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ khoảng 23,3 km/lít (khoảng 4,29 lít/100 km). Công nghệ an toàn trên Nissan Almera 2024 được trang bị thêm hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS), hỗ trợ đèn pha tự động (HBA), cảnh báo chệch làn đường (LDW) và gói công nghệ Nissan 360 Safety Shield hoàn chỉnh trên bản cao cấp. Xét về giá xe Nissan Almera 2024 và hình dáng, kích thước - đây sẽ là đối thủ trực tiếp của các mẫu sedan cỡ B gồm Hyundai Accent, Toyota Vios, Honda City,... Mới đây, Accent vừa ra mắt thế hệ mới với nhiều nâng cấp mang tính đột phá so với trước đây. Video: Xem chi tiết Nissan Almera 2024 sắp bán ở Việt Nam.

Phiên bản facelift của mẫu sedan Nissan Almera 2024 mới bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải Hà Nội. Đây là lần đầu tiên mẫu xe này lộ diện công khai tại Việt Nam sau khi đại lý tiến hành nhận cọc mẫu xe này. Được biết, những khách hàng đầu tiên đặt mua xe Nissan Almera 2024 sẽ được nhận xe vào tháng 9 tới. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Về ngoại hình, mẫu xe sedan Nissan Almera 2024 có nhiều thay đổi ở ngoại thất. Xe được trang bị đèn chiếu sáng LED thiết kế chia khoang giống phiên bản hiện tại. Mâm xe phủ sơn 2 màu thiết kế mới mẻ và có đèn sương mù. Nhiều người dự đoán đây có khả năng là phiên bản cao cấp nhất trong số 3 phiên bản chuẩn bị mở bán tại Việt Nam. Ngoài ra còn có chiếc sử dụng mâm xe tương tự phiên bản hiện hành. Đèn pha LED quen thuộc hiện hữu ở đầu xe nhưng đèn sương mù đã bị lược bỏ. Có thể đây là phiên bản tầm trung. Cuối cùng là chiếc màu trắng sử dụng mâm 15 inch tương tự chiếc màu đỏ, đèn pha Halogen và không có đèn sương mù. Dựa vào những gì thể hiện ở bên ngoài, rất có thể đây là phiên bản tiêu chuẩn. Nếu như nhận định trên là đúng thì Nissan Almera 2024 sẽ có loạt nâng cấp về trang bị so với bản cũ. Bản tiêu chuẩn trước đây sử dụng mâm sắt nay đã chuyển sang dùng mâm hợp kim. Bản tầm trung trước đây sử dụng đèn Halogen nay đã sử dụng đèn LED tương tự bản cao cấp. Quan sát Nissan Almera 2024 bản đang bán tại Thái Lan, sự thay đổi của phiên bản facelift được thể hiện khá rõ ở ngoại thất. Ở đầu xe, lưới tản nhiệt V-Motion đặc trưng của Nissan đã được chỉnh lại thành hình lục giác, chứa các nan ngang khổ lớn đặt trên nền màu bạc tươi sáng, tạo điểm nhấn nổi bật cho nền tổng thể màu đen. Ngược lại, khoang nội thất vẫn giữ nguyên cách bài trí. Những trang bị xuất hiện ở khu vực này gồm có sạc điện thoại không dây, chìa khóa điều khiển từ xa mới, hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, dàn âm thanh 6 loa và màn hình trung tâm 8 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Động cơ Nissan Almera 2024 mới tại Thái Lan vẫn được bê nguyên từ bản cũ. Xe sử dụng động cơ xăng 3 xy-lanh, tăng áp, 1.0L, sản sinh công suất cực đại 100 mã lực, mô-men xoắn cực đại 152 Nm. Toàn bộ sức mạnh được truyền tới bánh xe thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp Xtronic CVT. Theo công bố từ hãng, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ khoảng 23,3 km/lít (khoảng 4,29 lít/100 km). Công nghệ an toàn trên Nissan Almera 2024 được trang bị thêm hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS), hỗ trợ đèn pha tự động (HBA), cảnh báo chệch làn đường (LDW) và gói công nghệ Nissan 360 Safety Shield hoàn chỉnh trên bản cao cấp. Xét về giá xe Nissan Almera 2024 và hình dáng, kích thước - đây sẽ là đối thủ trực tiếp của các mẫu sedan cỡ B gồm Hyundai Accent, Toyota Vios, Honda City,... Mới đây, Accent vừa ra mắt thế hệ mới với nhiều nâng cấp mang tính đột phá so với trước đây. Video: Xem chi tiết Nissan Almera 2024 sắp bán ở Việt Nam.