Lý do hàng nghìn xe Ford Bronco phủ tuyết không kịp bàn giao?

Cuộc khủng hoảng chip bán dẫn toàn cầu đang khiến phần lớn các hãng xe rơi vào tình trạng "sống dở, chết dở". Hãng xe Ford của Mỹ là một ví dụ điển hình. Tình trạng thiếu chip bán dẫn kéo dài từ năm ngoái sang năm nay khiến hãng Ford sản xuất xong hàng nghìn chiếc Bronco mà không thể giao cho khách hàng. Những đoạn video quay lại cảnh tượng hàng nghìn chiếc Ford Bronco thiếu chip xếp hàng trong bãi ngoài trời tại nhà máy của Ford ở bang Michigan, Mỹ, đã cho thấy điều đó. Những đoạn video này do chủ kênh YouTube có tên KenStevens5150 quay khi có dịp ghé thăm nhà máy của Ford cách đây vài tuần. Qua đoạn video được đăng lên YouTube vào hôm 6/2/2022, có thể thấy những chiếc Ford Bronco xếp hàng thẳng tăm tắp và bị phủ đầy tuyết trắng xóa bên ngoài xe. Thậm chí, cư dân mạng còn gọi đùa những chiếc Ford Bronco phủ tuyết này là "ngọn núi băng" và "ngọn núi bụi". Theo hãng Ford, đây đều là những chiếc Bronco chờ lắp chip bán dẫn trước khi giao đến tay khách đặt mua. Trao đổi với phóng viên Autonews qua thư điện tử, ông Said Deep, phát ngôn viên của hãng Ford, cho biết: "Tình trạng thiếu chip bán dẫn toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng đến các nhà máy của Ford ở Bắc Mỹ, cũng như những hãng xe và ngành công nghiệp khác trên toàn thế giới." Dự kiến, những chiếc Ford Bronco bị kẹt trong bãi này sẽ đến tay khách hàng vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, điều khiến nhiều khách hàng không hài lòng chính là tình trạng người đặt mua xe trước lại được giao sau và ngược lại. Theo đó, có khách hàng đặt mua từ hồi tháng 7/2020 mà hiện vẫn chưa nhận xe dù chiếc Ford Bronco của người này đã được lắp ráp xong cách đây 2 tháng. Một người khác đặt mua Ford Bronco cách đây 4 tháng thì lại chuẩn bị nhận xe vào tuần này. Do chậm trễ trong việc giao xe, hãng Ford đã xoa dịu khách hàng bằng cách tặng quà thay cho lời cảm ơn vì họ đã kiên nhẫn chờ. Sau khi chính thức trình làng vào hồi tháng 7/2020, Ford Bronco đã lập tức "gây sốt" tại thị trường Mỹ. Tính đến tháng 8/2020, đã có khoảng 230.000 người đặt cọc mua mẫu SUV cỡ trung này. Đến tháng 8/2021, hãng Ford phải ngừng nhận cọc trực tuyến dành cho Bronco vì lo ngại không đảm bảo được nguồn cung. Điều này cũng khiến Ford Bronco bị "thổi giá" hoặc bị "bán bia kèm lạc" tại đại lý. Không có gì ngạc nhiên khi Ford Bronco lại được người tiêu dùng Mỹ đón nhận nhiệt tình như thế. Đây là thế hệ mới của mẫu SUV việt dã biểu tượng đã ra đời từ thập niên '90. Được phát triển dựa trên cấu trúc khung gầm sát-xi rời truyền thống, dùng chung với Ford Ranger, Bronco mới sử dụng hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, Ford Bronco cũng sở hữu chiều cao gầm ấn tượng, lên đến 294 mm (nếu dùng lốp 35 inch), và khả năng lội nước sâu 851 mm, cả hai đều đứng đầu phân khúc. Đặc biệt, xe còn có góc leo dốc tối đa 29 độ, góc tiếp cận 43,2 độ và góc thoát 37,2 độ, hứa hẹn mang đến khả năng off-road ấn tượng. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Ford Bronco thế hệ mới là 2 tùy chọn động cơ EcoBoost tăng áp. Đầu tiên là động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2,3 lít, sản sinh công suất tối đa khoảng 270 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ xăng V6, dung tích 2,7 lít là 310 mã lực và 542 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 7 cấp mới hoặc hộp số tự động 10 cấp. Trong đó, hộp số sàn chỉ được trang bị tiêu chuẩn cho Ford Bronco bản máy xăng 4 xi-lanh. Lúc mới ra mắt, Ford Bronco có tổng cộng 7 bản trang bị với giá khởi điểm từ 29.995 USD. Tuy nhiên, mới đây, xe đã được bổ sung 2 bản là Bronco Raptor và Bronco Everglades. Giá bán tương ứng của 2 phiên bản này là 68.500 USD và 53.000 USD. Video: Hàng nghìn xe Ford Bronco phủ tuyết không kịp bàn giao?

