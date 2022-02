Ngắm Ford Bronco Raptor 2022 "bằng xương bằng thịt" từ 1,5 tỷ đồng

Sau khi chính thức trình làng vào hồi cuối tháng 1 vừa qua, Ford Bronco Raptor đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng trong triển lãm Ô tô Chicago 2022 hiện đang diễn ra tại Mỹ. Nhờ đó, chúng ta có thể chiêm ngưỡng thiết kế của Ford Bronco Raptor 2022 mới qua hình ảnh thực tế. Như thông tin đã đưa, đây là mẫu xe thứ ba của hãng Ford được bổ sung phiên bản Raptor, sau F-150 và Ranger. Đúng như truyền thống, mẫu xe SUV Ford Bronco Raptor 2022 cũng sở hữu động cơ mạnh mẽ hơn và khả năng off-road ấn tượng hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. "Trái tim" của Ford Bronco Raptor 2022 là động cơ xăng EcoBoost V6, tăng áp kép, dung tích 3.0L, dự kiến sản sinh công suất tối đa hơn 400 mã lực. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh với 3 chế độ. Trong khi đó, Ford Bronco thông thường chỉ được trang bị động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 2.7L, sản sinh công suất tối đa 310 mã lực và mô-men xoắn cực đại 542 Nm. Ngoài động cơ mạnh hơn, Ford Bronco Raptor 2022 còn tạo điểm nhấn khác biệt với bản thường bằng gói Sasquatch Package tùy chọn. Gói này cung cấp hệ thống treo Raptor HOSS 4.0, khung bằng thép cường độ cao và lốp chạy toàn địa hình với kích thước lên đến 37 inch (khoảng 940 mm) cho xe. Nếu muốn, khách hàng có thể chi thêm tiền cho bộ vành la-zăng do bộ phận Ford Performance phát triển. Chưa hết, Ford Bronco Raptor 2022 còn rộng hơn 249 mm so với bản thường nhờ ốp cua lốp mới, giúp cải thiện khả năng ôm cua tốc độ cao. Trong khi đó, chiều cao gầm của tăng 122 mm lên 333 mm. Dù có chiều cao gầm lớn nhưng xe vẫn được bổ sung các tấm ốp kéo dài từ cản trước đến khu vực phía sau động cơ, hộp số và hộp số phụ để bảo vệ toàn bộ hệ truyền động khi chạy qua địa hình xấu. Để cải thiện khả năng chạy off-road, hãng Ford còn bổ sung hệ thống kiểm soát địa hình G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain) Terrain Management System với 7 chế độ tùy chọn cho Bronco Raptor 2022. Trong đó, có chế độ Baja để xe chạy tốc độ cao trên sa mạc. Lấy cảm hứng từ xe đua địa hình Ultra4 Racing, bộ phận Ford Performance đã nâng cấp cầu cứng phía sau của Bronco Raptor mới lên loại Dana 50 Heavy-Duty AdvanTEK với vòng răng trong 235 mm. Trong khi đó, cầu trước là loại Dana 44 AdvanTEK với trục truyền động nâng cấp Kể cả không hiểu biết nhiều về kỹ thuật, chúng ta vẫn có thể nhận ra sự khác biệt giữa Ford Bronco Raptor 2022 và bản thường nhờ thiết kế ngoại thất. Đầu tiên là lưới tản nhiệt với logo cỡ lớn của hãng Ford nằm ở giữa và chắn bùn trước có thêm khe gió. Thêm vào đó là cụm đèn pha LED tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày màu hổ phách dành riêng cho Ford Bronco Raptor 2022, đèn sương mù LED và đèn off-road. Cản trước bằng thép do bộ phận Ford Performance phát triển được tích hợp móc kéo. Trên nắp ca-pô và cửa cốp sau có thêm logo "Raptor" như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản hiệu suất cao của Ford Bronco mới. Tương tự ngoại thất, nội thất của Ford Bronco Raptor 2022 cũng có một số trang bị riêng như bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12 inch, vô lăng dày dặn hơn, ốp carbon và ghế thể thao do Ford Performance chế tạo. Ghế của xe có thể bọc bằng vinyl hoặc da lộn, tùy theo lựa chọn của người dùng. Trong khi đó, logo Raptor xuất hiện ở nhiều nơi như vô lăng và tựa đầu ghế. Cuối cùng là gói High Package tiêu chuẩn, bao gồm những trang bị như màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12 inch. Trong khi đó, gói Lux Package tùy chọn lại bổ sung hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen cho xe. Tại thị trường Mỹ, giá xe Ford Bronco Raptor 2022 khởi điểm từ 68.500 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng), đắt gấp đôi so với bản thường. Video: Giới thiệu Ford Bronco Raptor - chiến binh địa hình tốc độ.

Sau khi chính thức trình làng vào hồi cuối tháng 1 vừa qua, Ford Bronco Raptor đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng trong triển lãm Ô tô Chicago 2022 hiện đang diễn ra tại Mỹ. Nhờ đó, chúng ta có thể chiêm ngưỡng thiết kế của Ford Bronco Raptor 2022 mới qua hình ảnh thực tế. Như thông tin đã đưa, đây là mẫu xe thứ ba của hãng Ford được bổ sung phiên bản Raptor, sau F-150 và Ranger. Đúng như truyền thống, mẫu xe SUV Ford Bronco Raptor 2022 cũng sở hữu động cơ mạnh mẽ hơn và khả năng off-road ấn tượng hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. "Trái tim" của Ford Bronco Raptor 2022 là động cơ xăng EcoBoost V6, tăng áp kép, dung tích 3.0L, dự kiến sản sinh công suất tối đa hơn 400 mã lực. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh với 3 chế độ. Trong khi đó, Ford Bronco thông thường chỉ được trang bị động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 2.7L, sản sinh công suất tối đa 310 mã lực và mô-men xoắn cực đại 542 Nm. Ngoài động cơ mạnh hơn, Ford Bronco Raptor 2022 còn tạo điểm nhấn khác biệt với bản thường bằng gói Sasquatch Package tùy chọn. Gói này cung cấp hệ thống treo Raptor HOSS 4.0, khung bằng thép cường độ cao và lốp chạy toàn địa hình với kích thước lên đến 37 inch (khoảng 940 mm) cho xe. Nếu muốn, khách hàng có thể chi thêm tiền cho bộ vành la-zăng do bộ phận Ford Performance phát triển. Chưa hết, Ford Bronco Raptor 2022 còn rộng hơn 249 mm so với bản thường nhờ ốp cua lốp mới, giúp cải thiện khả năng ôm cua tốc độ cao. Trong khi đó, chiều cao gầm của tăng 122 mm lên 333 mm. Dù có chiều cao gầm lớn nhưng xe vẫn được bổ sung các tấm ốp kéo dài từ cản trước đến khu vực phía sau động cơ, hộp số và hộp số phụ để bảo vệ toàn bộ hệ truyền động khi chạy qua địa hình xấu. Để cải thiện khả năng chạy off-road, hãng Ford còn bổ sung hệ thống kiểm soát địa hình G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain) Terrain Management System với 7 chế độ tùy chọn cho Bronco Raptor 2022. Trong đó, có chế độ Baja để xe chạy tốc độ cao trên sa mạc. Lấy cảm hứng từ xe đua địa hình Ultra4 Racing, bộ phận Ford Performance đã nâng cấp cầu cứng phía sau của Bronco Raptor mới lên loại Dana 50 Heavy-Duty AdvanTEK với vòng răng trong 235 mm. Trong khi đó, cầu trước là loại Dana 44 AdvanTEK với trục truyền động nâng cấp Kể cả không hiểu biết nhiều về kỹ thuật, chúng ta vẫn có thể nhận ra sự khác biệt giữa Ford Bronco Raptor 2022 và bản thường nhờ thiết kế ngoại thất. Đầu tiên là lưới tản nhiệt với logo cỡ lớn của hãng Ford nằm ở giữa và chắn bùn trước có thêm khe gió. Thêm vào đó là cụm đèn pha LED tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày màu hổ phách dành riêng cho Ford Bronco Raptor 2022, đèn sương mù LED và đèn off-road. Cản trước bằng thép do bộ phận Ford Performance phát triển được tích hợp móc kéo. Trên nắp ca-pô và cửa cốp sau có thêm logo "Raptor" như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản hiệu suất cao của Ford Bronco mới. Tương tự ngoại thất, nội thất của Ford Bronco Raptor 2022 cũng có một số trang bị riêng như bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12 inch, vô lăng dày dặn hơn, ốp carbon và ghế thể thao do Ford Performance chế tạo. Ghế của xe có thể bọc bằng vinyl hoặc da lộn, tùy theo lựa chọn của người dùng. Trong khi đó, logo Raptor xuất hiện ở nhiều nơi như vô lăng và tựa đầu ghế. Cuối cùng là gói High Package tiêu chuẩn, bao gồm những trang bị như màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12 inch. Trong khi đó, gói Lux Package tùy chọn lại bổ sung hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen cho xe. Tại thị trường Mỹ, giá xe Ford Bronco Raptor 2022 khởi điểm từ 68.500 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng), đắt gấp đôi so với bản thường. Video: Giới thiệu Ford Bronco Raptor - chiến binh địa hình tốc độ.