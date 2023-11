Loạt xe máy nhập Thái giá "khóc thét", dân chơi Việt vẫn săn tìm mua

Những năm gần đây, nhiều mẫu xe máy nhập khẩu Thái Lan khi được các cửa hàng kinh doanh tư nhân đưa và phân phối tại Việt Nam đưa ra mức giá bán bị đội lên hàng chục triệu đồng so với giá đề xuất của nước sở tại, ngang ngửa thậm chí còn đắt hơn các dòng xe cao cấp trong nước. Mặc dù các mẫu xe máy nhập khẩu này không khác biệt quá nhiều so với xe lắp ráp Việt Nam và có giá bán gấp đôi so với mức niêm yết tại thị trường Thái Lan, tuy nhiên vẫn được nhiều người dùng ưa chuộng tìm mua thậm chí còn đặt hàng chờ đợi - đặc biệt là dòng xe Honda vốn luôn được nhiều người dân Việt tin dùng. Honda Click 125i

Tại Thái Lan, mức giá xe Honda Click 125 niêm yết từ 51.900 baht - khoảng 35,3 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Tuy nhiên, mẫu tay ga này được đưa về Việt Nam với mức giá đại lý hiện khoảng 73 - 75 triệu đồng, gấp đôi so với giá tại Thái Lan, và chưa bao gồm các chi phí về thuế trước bạ cũng như đăng ký, bảo hiểm xe. Honda Click 125i nhập Thái Lan sủ dụng động cơ eSP xi-lanh dung tích 124.8cc làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 11.2 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 11.16 Nm tại 6.500 vòng/phút. Các trang bị trên xe cũng khá cơ bản với phanh đĩa trước, tang trống sau có hệ thống CBS đảm bảo an toàn. Honda Scoopy

Tại Thái Lan, Honda Scoopy nằm trong phân khúc tay ga giá rẻ với giá niêm yết 49.600 baht (khoảng 33,6 triệu đồng). Nhưng tại các đại lý xe nhập máy khẩu Việt Nam luôn giữ vững ở mức từ 75 - 80 triệu đồng. Cũng là Scoopy với các trang bị không khác biệt, thì Scoopy nhập Indonesia lại có giá chỉ khoảng 35 triệu đồng - chỉ đắt hơn chút so với giá niêm yết tại Indonesia là 21.975.000 rupiah (khoảng gần 34 triệu đồng). Các phiên bản Honda Scoopy dù nhập Thái hay Indonesia ngoại trừ khác biệt về màu sắc thì các trang bị khác là tương đương. Xe sử dụng bộ khung eSAF thế hệ mới nhẹ và bền vững hơn, ngoài ra cùng sử dụng khối động cơ eSP 110cc, làm mát bằng không khí. Xe sở hữu phanh đĩa trước và tang trống sau có CBS hỗ trợ, và các phiên bản cao cấp được trang bị chìa khóa thông minh smartkey. Honda Wave 110i và 125i nhập Thái

Honda Wave Thái luôn là một trong những dòng xe số được nhiều người ưa chuộng. Tuy có nhiều đặc điểm giống với Wave và Future phân phối tại Việt Nam nhưng mức giá lại đắt hơn nhiều. Cụ thể giá Wave 125i nhập Thái hiện có giá bán tới 86 triệu đồng, còn Wave 110i nhập Thái sau nhiều lần giảm giá thì vẫn ở mức 55 triệu đồng. Không chỉ đắt hơn các phiên bản phân phối tương ứng tại thị trường Việt Nam, Wave nhập Thái còn đắt hơn rất nhiều so với mức giá niêm yết của Honda Thái Lan. Khi mà Wave 125i có giá 54.300 baht (khoảng 36,7 triệu đồng), còn Wave 110i có giá bán 37.100 baht (khoảng 25 triệu đồng). Trong khi các trang bị của Wave 125i nhập Thái không khác biệt so với Honda Future 125i phân phối tại Việt Nam. Xe đều sử dụng hệ thống đèn pha LED, cụm đồng hồ analog, ổ khóa 4 trong 1 và khối động cơ xy lanh đơn dung tích 125cc, làm mát bằng không khí, có phun xăng điện tử. Honda CT125

Tại thị trường Thái Lan, Honda CT125 mới có giá bán từ 85.000 Bath, giá quy đổi tương đương gần 55 triệu đồng. Tuy nhiên, khi được các đại lý nhập về Việt Nam thì mẫu xe này lại có mức giá cao hơn rất nhiều. Honda CT125 sở hữu kiểu dáng đậm chất cá tính phong cách, lấy cảm hứng từ CT-Series trong những năm 60 của thế kỷ trước. Bên cạnh đó, CT125 còn có những nét đặc trưng giống với mẫu xe số Super Cub C125, những chi tiết đăc trưng vừa tạo nên sự hoài cổ vừa đem lại cảm giác cá tính, hiện đại. Honda ADV 350

Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và đã được các đại lý tư nhân mở bán. Honda ADV 350 về Việt Nam hiện có 3 lựa chọn màu sắc là đen, xám-đen và đỏ-đen, đi kèm giá bán giao động từ 340 đến 350 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Trước đó, Honda ADV 350 từng được mở bán chính hãng tại thị trường Thái Lan theo diện xe máy lắp ráp nội địa và đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu. Mức gía xe Honda ADV 350 từ 181.900 Baht cho phiên bản tiêu chuẩn và 183.900 Baht cho bản có hệ thống điều khiển bằng giọng nói HSVC. Với mức giá tại Thái Lan đem quy đổi sang tiền Việt sẽ tương đương từ 115 - 120 triệu đồng. Như vậy, Honda ADV 350 về Việt Nam giá cao gấp gần 3 lần so với ở Thái Lan. GPX Rock 110 và PopZ 110

Là sản phẩm mới thuộc phân khúc xe máy phổ thông “giá rẻ” tại thị trường Thái Lan, GPX Rock 110 và PopZ 110 ra mắt vào năm 2019 với giá bán từ 35.900 - 37.900 Baht (tương đương 26 - 28 triệu đồng) ở chiếc Rock 110 và từ 39.500 Baht (khoảng từ 27 triệu đồng) của chiê s PopZ 110. “Bộ đôi” này bắt đầu gia nhập thị trường Việt Nam vào hồi tháng 4/2022 thông qua một số đại lý chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu với mức giá bán từ 35,5 triệu đồng ở GPX Rock 110 và 36,5 triệu đồng ở PopZ 110. Như vậy có thể thấy, khi về Việt Nam, cả hai mẫu xe này bị đội cao hơn gần 10 triệu đồng so với giá bán tại Thái Lan. Video: GPX Rock 110 mẫu xe mày "bản sao" của Honda Dream.

