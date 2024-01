Loạt ôtô Trung Quốc hạ giá hàng trăm triệu "kéo" khách mua chơi Tết

Loạt ôtô Trung Quốc mới ra mắt Việt Nam đều tự tin vào thế mạnh vốn có của mình tại thị trường nội địa cũng như một số thị trường mới nổi. Tuy nhiên, sau thời gian mở bán, đại lý liên tục hạ giá để thu hút khách hàng. Nhiều mẫu xe giảm cả trăm triệu nhằm mở rộng phạm vi cạnh tranh với các xe dưới chiếu. Trong những ngày cận Tết, một số mẫu ôtô Trung Quốc giảm giá kỷ lục, mang đến cơ hội sở hữu xe giá tốt cho nhiều người. Cụ thể, mẫu MPV hạng trung Haima 7X ra mắt khách Việt vào tháng 12/2023 với 1 phiên bản duy nhất giá 865 triệu đồng. Tại thời điểm ra mắt, hãng đã công bố chương trình ưu đãi 100 triệu đồng, trừ thẳng vào giá xe cho những khách hàng đặt cọc 30 triệu đồng. Sau một thời gian ngắn, giá xe Haima 7X kèm ưu đãi lại giảm thêm một nấc nữa. Theo đó, từ ngày 18/1/2024, khách mua xe Haima 7X ngoài ưu đãi về tiền mặt còn được nhận thêm voucher bảo dưỡng 3 năm hoặc quy đổi thành 15 triệu đồng, trừ thẳng vào giá bán. Nhờ đó, số tiền sở hữu thực tế của mẫu xe này giảm còn 750 triệu đồng. Chưa hết, khách mua xe tại thời điểm này còn được tặng thêm 1 voucher 1 năm sửa chữa và chăm sóc xe trị giá 36,5 triệu đồng. Sau khi cộng dồn các ưu đãi, rõ ràng Haima 7X đang có sức hút lớn hơn hẳn các mẫu xe cùng phân khúc như Toyota Innova Cross (giá 810 - 990 triệu đồng), Hyundai Custin (850 - 999 triệu đồng). Dù có giá rẻ hơn đối thủ nhưng Haima 7X vẫn bị cho là khó bán tại Việt Nam do thiết kế chưa thực sự ấn tượng cùng thương hiệu thiếu tính cạnh tranh. "Người đồng hương" của Haima 7X là MG RX5 cũng được đại lý chào bán với giá hấp dẫn. Một số đại lý đưa ra mức giảm lên tới 180 triệu đồng cho phiên bản LUX. Theo tư vấn viên, đây là những chiếc MG RX5 bản LUX thuộc lô hàng cũ nên đại lý đưa ra mức giá dọn kho, thanh lý. Nhờ đó, người mua MG RX5 LUX chỉ cần chi 649 triệu đồng là có thể sở hữu xe thay vì phải chồng đủ 829 triệu như giá niêm yết. Sau khi áp dụng khuyến mãi, MG RX5 LUX rẻ ngang phiên bản tiêu chuẩn của những mẫu SUV hạng B như Toyota Yaris Cross (từ 650 triệu đồng), Hyundai Creta (từ 640 triệu đồng). Ngoài bản LUX, đại lý cũng dành ưu đãi hấp dẫn cho MG RX5 STD thuộc lô hàng mới với mức giảm 140 triệu đồng. Đưa giá xe MG RX5 từ 739 triệu đồng xuống còn 599 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giảm sâu này chỉ hiện hữu ở một số đại lý cá biệt. Đa số các đại lý của MG đang triển khai ưu đãi giảm từ 100-120 triệu đồng cho mẫu xe này, tặng kèm 2 năm bảo hiểm thân vỏ và thảm sản. Haval Việt Nam vừa thông báo điều chỉnh giá bán lẻ cho dòng xe H6 về mức 989 triệu đồng kể từ 16/01/2024 (đã bao gồm thuế VAT), tức giảm 110 triệu đồng so với con số 1,096 tỷ đồng tại thời điểm ra mắt. Ngoài ra, chào đón năm mới Giáp Thìn, Haval áp dụng thêm chương trình tặng lệ phí trước bạ giá trị 100.000.000 đồng cho khách mua H6 Hybrid. Sau khi trừ ưu đãi, giá thực tế đến tay người tiêu dùng chỉ khoảng 886 triệu đồng. Thực tế, ngay sau khi mở bán tại Việt Nam, Haval H6 liên tục được bán kèm mức giảm sốc từ hãng và đại lý nhưng đây là lần đầu tiên H6 được điều chỉnh giảm giá khuyến nghị. Sau điều chỉnh giảm, giá xe Haval H6 HEV trở về mức vô cùng hấp dẫn, thấp hơn rất nhiều so với Honda CR-V e:HEV RS (1,259 tỷ đồng). Thậm chí, mức giá mới còn thấp hơn bản cao nhất của mẫu xe thuần xăng đồng hạng Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive (999 triệu đồng) và ngang hàng Hyundai Tucson 1.6 Turbo (959 triệu đồng). Wuling HongGuang Mini EV là một trong những mẫu xe nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng Việt nhờ thiết kế nhỏ gọn cùng giá bán vô cùng hấp dẫn, chỉ từ 239 triệu đồng. Tuy vậy, đây chưa phải là mức giá cuối cùng mà khách hàng mua xe có thể tiếp cận. Bởi, trong năm 2023, mẫu mini car này liên tục nhận được ưu đãi giảm giá từ đại lý cũng như nhà phân phối chính hãng TMT Motors với các mốc 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu đồng. Bước sang tháng đầu tiên của năm 2024, giá xe Wuling Mini EV tiếp tục tạo đáy mới khi nhận ưu đãi giảm giá lên tới 40 triệu đồng cho tất cả 4 phiên bản. Qua đó, đưa giá xe trở về mốc từ 199 - 239 triệu đồng thay vì mức 239 - 279 triệu đồng như niêm yết. Mức giảm trên không được áp dụng đồng loạt tại tất cả các đại lý. Có đại lý giảm 30 triệu đồng hoặc 35 triệu đồng tiền mặt và kèm theo quà tặng, phụ kiện. Dẫu vậy, đây vẫn là đợt giảm giá sâu nhất của Mini EV kể từ thời điểm "chào sân" đến nay. Thậm chí, giá xe sau giảm gần tiệm cận với dòng xe máy Honda SH350i (151 triệu đồng). Video: Đánh giá MPV hạng trung Haima 7X vừa ra mắt khách Việt.

Loạt ôtô Trung Quốc mới ra mắt Việt Nam đều tự tin vào thế mạnh vốn có của mình tại thị trường nội địa cũng như một số thị trường mới nổi. Tuy nhiên, sau thời gian mở bán, đại lý liên tục hạ giá để thu hút khách hàng. Nhiều mẫu xe giảm cả trăm triệu nhằm mở rộng phạm vi cạnh tranh với các xe dưới chiếu. Trong những ngày cận Tết, một số mẫu ôtô Trung Quốc giảm giá kỷ lục, mang đến cơ hội sở hữu xe giá tốt cho nhiều người. Cụ thể, mẫu MPV hạng trung Haima 7X ra mắt khách Việt vào tháng 12/2023 với 1 phiên bản duy nhất giá 865 triệu đồng. Tại thời điểm ra mắt, hãng đã công bố chương trình ưu đãi 100 triệu đồng, trừ thẳng vào giá xe cho những khách hàng đặt cọc 30 triệu đồng. Sau một thời gian ngắn, giá xe Haima 7X kèm ưu đãi lại giảm thêm một nấc nữa. Theo đó, từ ngày 18/1/2024, khách mua xe Haima 7X ngoài ưu đãi về tiền mặt còn được nhận thêm voucher bảo dưỡng 3 năm hoặc quy đổi thành 15 triệu đồng, trừ thẳng vào giá bán. Nhờ đó, số tiền sở hữu thực tế của mẫu xe này giảm còn 750 triệu đồng. Chưa hết, khách mua xe tại thời điểm này còn được tặng thêm 1 voucher 1 năm sửa chữa và chăm sóc xe trị giá 36,5 triệu đồng. Sau khi cộng dồn các ưu đãi, rõ ràng Haima 7X đang có sức hút lớn hơn hẳn các mẫu xe cùng phân khúc như Toyota Innova Cross (giá 810 - 990 triệu đồng), Hyundai Custin (850 - 999 triệu đồng). Dù có giá rẻ hơn đối thủ nhưng Haima 7X vẫn bị cho là khó bán tại Việt Nam do thiết kế chưa thực sự ấn tượng cùng thương hiệu thiếu tính cạnh tranh. "Người đồng hương" của Haima 7X là MG RX5 cũng được đại lý chào bán với giá hấp dẫn. Một số đại lý đưa ra mức giảm lên tới 180 triệu đồng cho phiên bản LUX. Theo tư vấn viên, đây là những chiếc MG RX5 bản LUX thuộc lô hàng cũ nên đại lý đưa ra mức giá dọn kho, thanh lý. Nhờ đó, người mua MG RX5 LUX chỉ cần chi 649 triệu đồng là có thể sở hữu xe thay vì phải chồng đủ 829 triệu như giá niêm yết. Sau khi áp dụng khuyến mãi, MG RX5 LUX rẻ ngang phiên bản tiêu chuẩn của những mẫu SUV hạng B như Toyota Yaris Cross (từ 650 triệu đồng), Hyundai Creta (từ 640 triệu đồng). Ngoài bản LUX, đại lý cũng dành ưu đãi hấp dẫn cho MG RX5 STD thuộc lô hàng mới với mức giảm 140 triệu đồng. Đưa giá xe MG RX5 từ 739 triệu đồng xuống còn 599 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giảm sâu này chỉ hiện hữu ở một số đại lý cá biệt. Đa số các đại lý của MG đang triển khai ưu đãi giảm từ 100-120 triệu đồng cho mẫu xe này, tặng kèm 2 năm bảo hiểm thân vỏ và thảm sản. Haval Việt Nam vừa thông báo điều chỉnh giá bán lẻ cho dòng xe H6 về mức 989 triệu đồng kể từ 16/01/2024 (đã bao gồm thuế VAT), tức giảm 110 triệu đồng so với con số 1,096 tỷ đồng tại thời điểm ra mắt. Ngoài ra, chào đón năm mới Giáp Thìn, Haval áp dụng thêm chương trình tặng lệ phí trước bạ giá trị 100.000.000 đồng cho khách mua H6 Hybrid. Sau khi trừ ưu đãi, giá thực tế đến tay người tiêu dùng chỉ khoảng 886 triệu đồng. Thực tế, ngay sau khi mở bán tại Việt Nam, Haval H6 liên tục được bán kèm mức giảm sốc từ hãng và đại lý nhưng đây là lần đầu tiên H6 được điều chỉnh giảm giá khuyến nghị. Sau điều chỉnh giảm, giá xe Haval H6 HEV trở về mức vô cùng hấp dẫn, thấp hơn rất nhiều so với Honda CR-V e:HEV RS (1,259 tỷ đồng). Thậm chí, mức giá mới còn thấp hơn bản cao nhất của mẫu xe thuần xăng đồng hạng Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive (999 triệu đồng) và ngang hàng Hyundai Tucson 1.6 Turbo (959 triệu đồng). Wuling HongGuang Mini EV là một trong những mẫu xe nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng Việt nhờ thiết kế nhỏ gọn cùng giá bán vô cùng hấp dẫn, chỉ từ 239 triệu đồng. Tuy vậy, đây chưa phải là mức giá cuối cùng mà khách hàng mua xe có thể tiếp cận. Bởi, trong năm 2023, mẫu mini car này liên tục nhận được ưu đãi giảm giá từ đại lý cũng như nhà phân phối chính hãng TMT Motors với các mốc 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu đồng. Bước sang tháng đầu tiên của năm 2024, giá xe Wuling Mini EV tiếp tục tạo đáy mới khi nhận ưu đãi giảm giá lên tới 40 triệu đồng cho tất cả 4 phiên bản. Qua đó, đưa giá xe trở về mốc từ 199 - 239 triệu đồng thay vì mức 239 - 279 triệu đồng như niêm yết. Mức giảm trên không được áp dụng đồng loạt tại tất cả các đại lý. Có đại lý giảm 30 triệu đồng hoặc 35 triệu đồng tiền mặt và kèm theo quà tặng, phụ kiện. Dẫu vậy, đây vẫn là đợt giảm giá sâu nhất của Mini EV kể từ thời điểm "chào sân" đến nay. Thậm chí, giá xe sau giảm gần tiệm cận với dòng xe máy Honda SH350i (151 triệu đồng). Video: Đánh giá MPV hạng trung Haima 7X vừa ra mắt khách Việt.