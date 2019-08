Loạt ôtô nhập khẩu ế "chổng vó" tại Việt Nam tháng 7/2019

Trong top xe ế nhất Việt Nam tháng 7/2019 vừa qua, khá ngạc nhiên là "những ông vua bán chậm" hiện đã không còn 2 cái tên quen thuộc là Suzuki Swift và Suzuki Celerio. Thay vào đó là hai cái tên hoàn toàn mới gồm Honda Jazz và Fosd Focus. Gương mặt quen thuộc nhất trong top xe bán chậm vẫn là Toyota Alphard. Mặc dù đã bán được 24 chiếc, cao hơn nhiều tháng với chỉ 1 chiếc nhưng Alphard vẫn giữ vị trị số 1. Qua 7 tháng đầu năm nay, hãng xe Nhật Bản cũng chỉ bán được 69 chiếc dù không có bất cứ đối thủ nào cạnh tranh. Toyota Land Cruiser phiên bản nâng cấp vừa được bổ sung tại Việt Nam hồi đầu tháng 4/2019 và tăng đến 333 triệu đồng so với trước đây. Chính điều này đã khiến xe có doanh số chỉ 28 xe được giao cho khách hàng. Lý do nữa bởi nguồn cung không được dồi dào, gặp một số vướng mắc trong quá trình nhập khẩu. Tính từ đầu năm, Toyota Land Cruiser bán được 96 chiếc và liên tục nằm trong Top 10 xe bán chậm nhất. Ford Focus hiện đang bán rất chậm tại thị trường trong nước bởi không cạnh tranh được ở phân khúc xe hạng C. Trong tháng 7 vừa qua, Ford Focus chỉ dừng lại ở 31 xe, và tính chung từ đầu năm 2019 mới chỉ 1.183 chiếc được giao tại Việt Nam. Ở diễn biến mới, Ford Focus đã dừng lắp ráp tại nước ta và lượng xe còn lại tại đại lý sẽ được xả kho với mức giảm giá lên đến cả trăm triệu đồng. Từng một thời "làm mưa, làm gió" bán chạy nhất phân khúc hatchback hạng B tại Việt Nam hồi mới ra mắt, tuy nhiên Honda Jazz ngày càng đánh mất chính mình khi không thể đấu lại Toyota Yaris. Chính vì vậy, trong tháng 7 vừa qua Honda Jazz chỉ bán được 35 chiếc và cộng dồn từ đầu năm lượng xe đến tay khách hàng là 866 chiếc. Mitsubishi Mirage đang là mẫu xe có doanh số thấp nhất của thương hiệu Nhật Bản với 42 xe được bán ra trong tháng 7/2019 và từ đầu năm cũng chỉ có 452 chiếc rời đại lý. Chính vì doanh số quá thấp tháng vừa qua và lọt Top xe bán ế nên Mitsubishi Việt Nam đã tiến hành triển khải chương trình ưu đãi đặc biệt giảm 30 triệu đồng tiền mặt, tặng phiếu ưu đãi 5-15 triệu nhiên liệu và bệ tựa tay trung tâm tùy từng phiên bản. Trong khi "đàn anh" Toyota Innova dẫn đầu phân khúc MPV thì Avanza lại lọt Top 10 xe bán chậm nhất Việt Nam trong tháng 7 với chỉ 48 chiếc rời đại lý. Hiện tại một số đại lý của Toyota Việt Nam, nhiều khách hàng không mấy hào hứng với Avanza do nội ngoại thất của mẫu xe này không được bắt mắt và trang bị tiện ích nghèo nàn. Kết thúc 7 tháng đầu năm, Toyota Avanza chỉ bán được 424 xe. Isuzu MU-X thuộc phân khúc SUV 7 chỗ và phải cạnh tranh với đối thủ quá mạnh là Toyota Fortuner nên doanh số chưa bao giờ cao ở Việt Nam. Theo đó, trong tháng vừa qua chỉ 59 xe được giao tới khách hàng và đến thời điểm này doanh số của mẫu xe này cũng chỉ đạt 333 đến tay khách hàng Việt. Mới được nâng cấp ở Việt Nam nhưng Kia Optima tỏ ra yếu thế rõ ràng trong phân khúc sedan hạng D so với các đối thủ. Theo đó, chiếc xe do Trường Hải lắp ráp và phân phối chỉ bán được 60 chiếc trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 doanh số xe dừng lại ở mức 335 chiếc. Đây cũng là mẫu xe lắp ráp duy nhất trong top xe ế tháng 7/2019. Bán tải Isuzu D-Max hiện là chiếc xe bán chậm nhất phân khúc khi phải đối đầu với Ford Ranger, Mitsubishi Triton hay Chevrolet Colorado... Do chỉ bán được 61 chiếc trong tháng 7/2019 nên Isuzu D-Max xếp ở vị trí thứ 9 trong danh sách xe ế tại Việt Nam. Kết thúc 7 tháng đã qua, hãng xe Nhật Bản đã giao 279 chiếc Isuzu D-Max đến tay khách hàng. Ford Explorer hiện không phải là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn cao cấp tại Việt Nam khi chỉ bán được 65 xe trong tháng 7 và tổng kết doanh số từ đầu năm có 550 chiếc rời đại lý. Đây là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ nên sở hữu mức giá khá cao đến 2,268 tỷ đồng. Video: Top xe ôtô bán chậm nhất nửa đầu 2019.

