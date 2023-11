Loạt ôtô mới về Việt Nam cuối năm 2023 - từ cao cấp đến giá rẻ

Mitsubishi Xforce

Mitsubishi Xforce nhiều khả năng là mẫu ôtô mới ra mắt Việt Nam vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1/2024. Xe nhập khẩu Indonesia, dự kiến bàn giao tới khách hàng sau Tết Nguyên đán. Giá bán xe Mitsubishi Xforce được đồn đoán trong khoảng 650 - 750 triệu đồng cho 4 tùy chọn phiên bản. Mitsubishi Xforce sở hữu thiết kế tương lai với các trang bị đáng chú ý như màn hình 8 inch sau vô-lăng, màn hình trung tâm 12,3 inch, phanh điện tử, loa Yamaha. Trên các phiên bản cao sẽ có ADAS với nhiều tính năng cao cấp hơn bản đã ra mắt Indonesia trước đó. Xe sử dụng động cơ 1.5L MIVEC, 4 xy-lanh, sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Sức mạnh được truyền đến các bánh trước thông qua hộp số tự động vô cấp CVT. Volkswagen Viloran

Thông tin nhận cọc Volkswagen Viloran mới được phía đại lý tiết lộ từ cuối tháng 10 và nhiều khả năng sẽ "trình làng" ngay trong năm 2023. Xe thuộc phân khúc MPV cỡ lớn, vốn chưa có nhiều lựa chọn tại Việt Nam. Các thông số, trang bị cũng như giá xe chưa được chia sẻ, song chiếu theo thị trường nước ngoài, Viloran mang thiết kế đặc trưng của Volkswagen. Các trang bị nổi bật trên xe có thể kể đến như đèn pha IQ.Light LED, la-zăng 20 inch, cửa lùa, 3 hàng ghế với cấu hình 2+2+3 chỗ và có ghế thương gia... MG HS, MG 7

Sau khi đổi nhà phân phối, MG tại Việt Nam đã tung ra khá nhiều sản phẩm mới trong năm 2023. Nhiều khả năng MG HS và MG 7 sẽ là những cái tên tiếp theo gia nhập thị trường ôtô Việt ở 2 tháng còn lại của năm. Trong đó, MG HS là phiên bản nâng cấp, trở lại sau thời gian ngừng bán. Xe sẽ chuyển sang nhập khẩu từ Thái Lan thay vì Trung Quốc và có nhiều điểm nhấn mới ở thiết kế ngoại thất. Nội thất vẫn giữ nguyên, bổ sung thêm một số trang bị mới. Hiện chưa rõ hệ truyền động của MG HS có thay đổi so với trước đây không. MG 7 là dòng xe hoàn toàn mới, xếp chung mâm với Toyota Camry, KIA K5, Mazda 6, song có thiết kế khác biệt hơn bởi phong cách lai coupe. Nhiều khả năng xe sẽ được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Các thông số xe dành cho người Việt vẫn còn là ẩn số. Lynk & Co 01, 03, 05, 09

Lynk & Co - thương hiệu thuộc Geely dự kiến sẽ đổ bộ thị trường Việt Nam ngay những tháng cuối năm 2023 với kế hoạch bán ra 3 mẫu SUV và 1 mẫu sedan. Tất cả các sản phẩm này đều được định vị hạng sang. Trong đó, Lynk & Co 01 thuộc phân khúc crossover hạng C, cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5, Honda CR-V, Ford Territory, KIASportage và Hyundai Tucson. Lynk & Co 03 chung "mâm" với Toyota Corolla Altis, Mazda3, KIA K3, Honda Civic. Lynk & Co 05 nằm ở nhóm xe SUV cỡ D, Lynk & Co 09 là dòng SUV full-size. Hiện thông tin về cấu hình, động cơ cũng như giá bán các dòng xe Lynk & Co tại Việt Nam chưa được nhà phân phối tiết lộ. Song, dải sản phẩm của Lynk & Co hứa hẹn sẽ chinh phục tệp khách hàng trẻ nhờ phong cách thời thượng, hướng tới tương lai thông qua công nghệ thông minh. Omoda 5, Jaecoo 7

Bộ ba Omoda 5, S5, Jaecoo 7 đã xuất hiện tại một sự kiện nội bộ của nhà phân phối diễn ra vào hồi tháng 10 như báo hiệu ngày ra mắt chính thức gần cận kề. Thông tin ban đầu cho biết, Omoda 5 sẽ được lắp ráp trong nước với thiết kế hiện đại và nhiều công nghệ. Xe có 2 lựa chọn về động cơ gồm: Động cơ xăng 1.5L tăng áp kết hợp hộp số CVT và động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Giá xe Chery OMODA 5 dự đoán nằm ở khoảng 699 - 799 triệu đồng. Về Jaecoo 7, thời gian đầu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sau đó chuyển sang lắp ráp. Xe sử dụng động cơ xăng 1.6L tăng áp và có thêm tùy chọn Hybrid. Giá xe Jaecoo 7 dự đoán khoảng 880 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng, ngang tầm với Mazda CX-5, Honda CR-V,... Haima 7X, 7X-E, 8S

Haima không phải là cái tên hoàn toàn mới với giới quan tâm xe khi từng xuất hiện tại thị trường ôtô Việt vào năm 2011 nhưng nhanh chóng âm thầm rời đi. Ở lần trở lại này, Haima lựa chọn Carvivu là nhà phân phối với 3 sản phẩm chủ lực, gồm 8S, 7X và 7X-E. Trong đó, 7X sẽ mở màn cho cuộc tái xuất và "tấn công" vào phân khúc MPV vốn đang nhộn nhịp nhất nhì thị trường. Xe có 2 tùy chọn động cơ, gồm máy xăng tăng áp 1.5L và 1.6L. Giá xe Haima 7X được tiết lộ sẽ dao động trong khoảng 700-800 triệu đồng. Riêng biến thể thuần điện 7X-E có giá dự kiến từ 1 tỷ đồng với quãng đường di chuyển tối đa cho mỗi lần sạc đầy là 500 km. Haima 8S sẽ góp mặt vào phân khúc CUV hạng C, cạnh tranh Mazda CX-5, Ford Territory, Honda CR-V, Hyundai Tucson, KIA Sportage. Động cơ xe là cỗ máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, 1.6L kết nối hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Giá xe Haima 8S được dự đoán trong khoảng 600-700 triệu đồng. Video: Xem loạt ôtô mới về Việt Nam năm 2023.

