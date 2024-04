Loạt ôtô mới sắp về Việt Nam, từ vài trăm triệu đến hơn 20 tỷ

Hyundai Stargazer X

Trong số loạt ôtô mới ra mắt Việt Nam tháng 4/2024, Hyundai Stargazer X 2024 mới là mẫu xe đầu tiên và hiện một số đại lý đã bắt đầu nhận cọc. So với bán thường, Stargazer X được thiết kế theo phong cách SUV để trông khỏe khoắn, thể thao và hiện đại hơn. Điều này được thể hiện rõ ràng qua phần lưới tản nhiệt cùng hàng loạt thay đổi ở ngoại thất... Bên trong, Hyundai Stargazer X có hệ thống ghế ngồi bọc giả da mới với đường chỉ khâu màu đỏ làm điểm nhấn. Phần viền bảng đồng hồ đã được làm thấp xuống. Các trang bị nổi bật trên Hyundai Stargazer X có: hệ thống âm thanh Bose (trên bản Prime cao nhất), bảng đồng hồ kỹ thuật số giống Creta, phanh tay điện tử, bộ sạc điện thoại và Apple CarPlay / Android Auto không dây... Stargazer X vẫn dùng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên cho công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm. Sức mạnh được truyền tới các bánh trước thông qua hộp số biến thiên thông minh – IVT. Gói an toàn SmartSense ADAS của thương hiệu vẫn xuất hiện trên Stargazer X. Dự kiến, Hyundai Stargazer X về Việt Nam với hai phiên bản Đặc biệt và Cao cấp, giá bán dự đoán từ 695 triệu và 750 triệu đồng. Haval Jolion

Mới đây, đại diện của Haval chia sẻ, Jolion sẽ được đưa về Việt Nam vào cuối tháng 4/2024. Về ngoại thất, Jolion sở hữu thiết kế tổng thể tròn trịa, lưới tản nhiệt dạng sao rơi. Cụm đèn trước lớn được thiết kế dạng chữ T cách điệu. Đèn pha LED thông minh bật tắt tự động. Đèn hậu LED cũng thiết kế dạng chữ T. Nội thất Jolion được thiết kế tối giản đi theo xu hướng chung. Bảng đồng hồ sau vô lăng bọc da là màn hình điện tử kích thước 7 inch. Màn hình trung tâm 10,3 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Điều hòa 2 vùng độc lập có cửa gió sau. Hệ thống âm thanh 6 loa. Cần số dạng núm xoay. Phanh đỗ điện tử có tự động giữ phanh. Tất cả các phiên bản Haval Jolion đều trang bị hệ truyền động hybrid, gồm máy xăng 1.5L với mô tơ điện cho tổng công suất 190 mã lực, mô-men xoắn 375 Nm. Hộp số chuyên dụng cho hybrid DHT, dẫn động cầu trước, đi cùng 4 chế độ lái kèm nhiều tính năng an toàn ADAS tiên tiến. Xe có giá dự kiến chưa tới 700 triệu đồng. Toyota Corolla Cross

Một số nguồn tin cho biết, Toyota Corolla Cross facelift 2024 sẽ được mở bán ngay trong tháng 4 này. Cũng theo đại lý, Toyota Corolla Cross 2024 sẽ được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản V và HEV. Bản G sẽ bị lược bỏ. Dù chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời nhưng Toyota Corolla Cross 2024 lại có khá nhiều thay đổi từ ngoại thất, nội thất đến công nghệ. Bên trong cabin của Toyota Corolla Cross 2024 được bổ sung tùy chọn màu nội thất mới là Dark Rose (đen phối hồng đậm), bên cạnh màu đen tiêu chuẩn. Xe cũng có cửa sổ trời toàn cảnh kết hợp rèm trần đóng/mở tự động bằng nút bấm. Điểm nhấn ở khu vực mặt táp lô là đồng hồ lái LCD kích thước 12,3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Đặc biệt, hai trang bị được khách hàng mong chờ là phanh tay điện tử và giữ phanh tự động đã được hãng bổ sung trên Corolla Cross mới. Các trang bị đáng chú ý khác bao gồm sạc không dây công suất 15W, cổng USB Type C, đèn viền nội thất, cốp điện và camera hành trình. Cung cấp sức mạnh cho Toyota Corolla Cross facelift 2024 vẫn là hai tùy chọn động cơ xăng 1.8L và hybrid tương tự phiên bản cũ. Suzuki Jimny

Sau nhiều lần lỡ hẹn, mới đây, Suzuki Jimny đã được xác nhận sẽ chính thức trình làng khách hàng Việt vào tháng 4. Ngoại hình xe mang phong cách việt dã, gợi nhớ đến những mẫu SUV Land Rover Defender hay Mercedes-Benz G-Class. Xe có đèn pha LED tự động, hệ thống rửa đèn pha, đèn sương mù trước, vành hợp kim 15 inch, lốp 195/80R15, gương chiếu hậu có tính năng chỉnh điện/gập điện... Nội thất Suzuki Jimny được thiết kế khá đơn giản. Tuy nhiên, xe vẫn có đầy đủ các tiện ích như: vô lăng bọc da tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ analogue với màn hình đa thông tin ở giữa, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, kèm loạt tính năng hỗ trợ lái như: chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ lên dốc, hỗ trợ xuống dốc và hệ thống 6 túi khí. Cung cấp sức mạnh cho Suzuki Jimny tại Việt Nam là động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L 4 xi-lanh cho ra công suất tối đa 101 mã lực và 130 Nm mô-men xoắn. Đáng chú ý, Suzuki Jimny có lẽ là mẫu xe duy nhất trong phân khúc gầm cao cỡ nhỏ được trang bị hệ dẫn động hai cầu, khóa vi sai, nhiều chế độ gài cầu và đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. McLaren 750S

Theo kế hoạch vào ngày 17/4 tới đây, hãng xe Anh Quốc sẽ chính thức trình làng mẫu xe McLaren 750S. Siêu xe này đã được mở bán từ lâu nhưng đến nay mới chốt lịch ra mắt chính thức. McLaren 750S sở hữu diện mạo không khác quá nhiều với 720S, nhưng đã được tinh chỉnh và cải thiện khí động học hơn. Về nội thất, khoang cabin của McLaren 750S không có gì quá mới lạ so với các xe McLaren khác khi da Nappa và Alcantara vẫn xuất hiện dày đặc. Màn cảm ứng trung tâm được cải tiến đồ họa và làm lại hệ thống cảm ứng nhạy hơn. Đồng hồ tốc độ được tái thiết kế giao diện và không còn khả năng gập như McLaren 720S. Ở mảng kỹ thuật, kết cấu khung thân liền khối sợi carbon và động cơ V8 4.0L tăng áp kép vẫn được sử dụng nhưng cải tiến để nhẹ hơn trước, hệ thống treo là loại PCC III mới nhất. 740 mã lực và 800 Nm mô-men xoắn, đưa thời gian tăng tốc của xe từ 0-100 km/h chỉ là 2,7 giây, 0-200 km/h là 7,2 giây. Tại Việt Nam, giá xe McLaren 750S bản coupe gần 20 tỷ. Trong khi đó, bản mui trần Spider sẽ có giá gần 21 tỷ đồng. Video: Toyota Corolla Cross 2024 sắp về Việt Nam có gì?

