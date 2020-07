Loạt ôtô giảm giá trăm triệu tại Việt Nam trước "tháng cô hồn"

Các mẫu xe ôtô giảm giá trên thị trường trong tháng 7/2020 chủ yếu là những mẫu cũ tồn đọng, để các đại lý đón xe mới về. Đáng chú ý nhất chính là mẫu xe Mazda CX8 hiện đang giảm giá từ 90 đến 150 triệu đồng, cộng thêm với 25 triệu đồng giảm giá phụ kiện, mức giảm giá cao nhất là 175 triệu đồng tại Việt Nam. Một mẫu xe khác là Mazda CX5 tại thị trường ôtô Việt cũng đang được giảm giá từ 85 triệu đồng/chiếc, cộng thêm 30 triệu đồng phụ kiện. Như vậy, Mazda CX5 giảm giá bán tới gần 120 triệu đồng và hiện mức giá bán ra tại các đại lý chỉ hơn 800 triệu đồng/chiếc. Một mẫu xe khác của Nissan là X-Trail hiện được giảm 150 triệu đồng để đẩy mẫu xe cũ, đưa mức giá từ trên 1 tỷ đồng xuống còn khoảng 870 triệu đồng/chiếc. Dự tính phiên bản mới của X-Trail sẽ ra mắt trong năm nay. Một mẫu xe khác của Thaco Trường Hải là Peugeot cũng được giảm giá mạnh. Theo đó, mẫu 3008 đang giảm 100 triệu đồng/chiếc. Đây là mẫu xe hiếm khi giảm giá, nó được xem là "chung mâm" phân khúc cùng với Honda CRV, Hyundai Tucson... Honda CR-V thế hệ hiện tại cũng đang giảm giá mạnh do mẫu xe Honda Sensing lắp ráp tại Việt Nam sắp sửa ra mắt vào tháng 8/2020. Theo đó, mẫu xe đời 2019-2020 nhập khẩu hiện được giảm tại đại lý khoảng 80 triệu đồng, mẫu E giảm giá bán xuống 980 triệu đồng, mẫu G có giá hơn 1 tỷ đồng và bản cao cấp nhất là bản L có giá gần 1,1 tỷ đồng. Cũng chung cảnh đẩy xe cũ để chào đón xe mới, Kia Sorento giảm giá cho 4 biến thể của mẫu GAT, GATH và DATH từ 50 đến 100 triệu đồng, mức giá ghi nhận từ gần 750 đến 890 triệu đồng/chiếc. Đây là mức giá rẻ nhất của Sorento kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam. Một mẫu xe nhập khẩu khác cũng vừa có bản lắp ráp tại Việt Nam là Xpander cũng được các đại lý bán tháo với mẫu xe số sàn thấp nhất là 500 triệu đồng, số tự động thấp nhất là 600 triệu đồng. Mức giá xe Mitsubishi Xpander tại đại lý hiện thấp hơn 30 triệu đồng so với hãng đưa ra. Để cạnh tranh với hàng loạt đối thủ như CRV, Mazda CX5, CX8, mẫu Hyundai SantaFe hiện nay cũng được giảm giá mạnh, mẫu 2.4L bản máy xăng chỉ còn 980 triệu đồng, giảm gần 10 triệu đồng so với trước kia. Theo thông tin từ một số đại lý xe hơi ở Hà Nội, giá xe giảm hiện nay đều nằm trong chiến lược giảm giá và đẩy hàng của các hãng, doanh nghiệp xe hơi. Trong bối cảnh cầu thị trường suy giảm, áp lực doanh số dồn vào những tháng cuối năm và sự ra mắt, thay thế của nhiều dòng xe mới khiến các hãng không thể không giảm giá mẫu cũ. Thực tế, tại Việt Nam, xu hướng các hãng xe ngày càng trang bị, bổ sung thêm tính năng cao cấp cho xe, điều này đồng nghĩa vòng đời các loại xe cũng ngắn đi. Đây là động lực để thúc đẩy doanh số xe lắp ráp nhưng cũng vô tình khiến các mẫu xe cũ khó bán, thậm chí nếu đại lý nào không đẩy sớm hàng, coi nhu lỗ vốn, phải cắt lỗ bán chạy xe. Ngoài lý do ra các mẫu xe mới, các hãng, đại lý giảm giá mạnh hàng loạt mẫu xe nhằm đẩy doanh số tăng cao trong trước tháng ("cô hồn" tháng 7 âm lịch) bởi doanh số tháng này luôn thấp nhất. Đây cũng là cơ hội để các hãng, đại lý chạy đua doanh số, tăng doanh thu nhằm bù đắp cho thời gian ế ẩm do dịch Covid-19 vừa qua. Video: iảm 50% phí trước bạ, cú hích cho thị trường ôtô Việt.

