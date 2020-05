Loạt "xế hộp" đang giảm giá mạnh nhất thị trường Việt

Trong số top xe ôtô giảm giá mạnh nhất Việt Nam, đầu tiên phải kể đến BMW X7 mới. Sau khi giảm giá 350 triệu đồng hồi cuối tháng 3 năm nay, BMW X7 tiếp tục được giảm giá lên đến 650 triệu đồng cho đến cả tỷ đồng, đây mức giảm mạnh nhất từ trước đến nay, kể từ khi X7 được ra mắt lần đầu tại Việt Nam hồi đầu tháng 07/2019. Sau khi giảm giá tối thiểu 650 triệu đồng, mức giá xe sang BMW X7 chỉ còn 6,849 tỷ đồng so với giá niêm yết 7,499 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khách mua xe có thể thương lượng với nhân viên bán hàng để được giảm thêm và nhận được nhiều mức ưu đãi với giá trị lên đến cả tỷ đồng. BMW X7 giảm giá mạnh để tăng sức cạnh tranh với đối thủ Mercedes-Benz GLS 2020 đang có lợi thế giá bán hấp dẫn nhất phân khúc. Tất cả 3 mẫu xe của VinFast tại thị trường ôtô Việt Nam bao gồm: Fadil, SA2.0 và A2.0 hiện đang được giảm giá từ 200 – đến gần 300 triệu đồng tùy vào dòng xe & phiên bản. Cụ thể, mẫu sedan Lux A2.0 được giảm giá bán từ 233 đến 296 triệu đồng, tuỳ vào từng phiên bản. Trong khi SUV Lux SA2.0 sẽ giảm từ 257 - 285 triệu đồng tùy phiên bản. Ngoài ra, để thu hút khách hàng “xuống tiền” với các mẫu xe, VinFast còn áp dụng chương trình định giá và nhận thu mua các xe ôtô cũ chưa quá 7 năm, đi kèm tặng tiền mặt cho khách mua xe, bên cạnh nhiều chính sách ưu đãi về tài chính để thu hút người mua xe. Mẫu xe Ford Explorer facelift đã từng gây bất ngờ khi được giảm giá 269 triệu đồng tại thời điểm từ cuối tháng 2, giảm từ 2,268 tỷ đồng còn 1,999 tỷ đồng. Đây là mức giảm giá bán lớn nhất của dòng xe Explorer kể từ khi được phân phối tại Việt Nam. Tại thời điểm tháng 5 này, một số đại lý còn mạnh tay giảm thêm tiền mặt lên đến 80 triệu đồng cho Explorer facelift, khiến giá bán thực tế thấp hơn nhiều so với giá sau giảm 1,999 tỷ đồng. Hiện tại, giá bán của Ford Explorer facelift trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc CUV 5 chỗ tại Việt Nam, nhất là các đối thủ như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson – Subaru Forester tiếp tục được giảm giá bán với mức giảm từ 165 – 175 triệu đồng tùy theo đại lý và khu vực, đi kèm với các phụ kiện tặng kèm. Theo đó mẫu CUV này chỉ có mức giá khởi điểm 963 triệu đồng đến 1,142 tỉ đồng cho phiên bản cao cấp nhất. Subaru Forester thế hệ mới nhập Thái là dòng xe được đánh giá cao khả năng vận hành, mang lại trải nghiệm tốt cho người lái. Bên cạnh yếu tố sự tiện nghi, rộng rãi để phục vụ cho cả gia đình, đi kèm với giá bán tốt hơn nhiều so với trước đó (nhập Nhật). Để tăng sức hút với các khách hàng quan tâm sedan hạng D cỡ trung, cũng như tăng sức cạnh tranh với đối thủ như Honda Accord hay Toyota Camry Volkswagen Passat đã được giảm giá mạnh. Mức giảm giá Volkswagen Passat trực tiếp là 160 triệu đồng tiền mặt cho phiên bản Passat Comfort có giá bán niêm yết 1,380 tỷ đồng, giảm 170 triệu tiền mặt cho phiên bản Passat Bluemotion có giá bán niêm yết 1,480 tỷ đồng. Sau khi được giảm giá mạnh trong tháng 4/2020 nhiều nhất 150 triệu đồng, mẫu CUV 7 chỗ Mazda CX-8 được THACO gia hạn ưu đãi giảm giá bán để tăng sức mạnh tranh trong phân khúc xe 7 chỗ. Với mức giảm này, giá bán các phiên bản Mazda CX-8 chỉ còn ở mức 1,039 tỷ đồng cho phiên bản tiêu chuẩn (Deluxe) sau khi giảm 110 triệu đồng; cho đến 1,249 tỉ đồng cho phiên bản cao cấp nhất sau khi giảm 150 triệu đồng. Mazda CX-8 là mẫu xe có khả năng cạnh tranh ở phân khúc xe SUV/Crossover 5+2 tại Việt Nam. CX-8 có lợi thế hơn tất cả các mẫu xe crossover 5+2 như: Honda CR-V, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander hay Hyundai SantaFe về kích thước và còn ở trang bị an toàn chủ động và bị động mặc dù không ‘’ngồi chung mâm’’. Thậm chí CX-8 có thể ‘’lấn sân’’ sang phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung của Toyota Fortuner hay Ford Everest. Để đẩy mạnh doanh số trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung, Toyota Việt Nam luôn tung ra nhiều ưu đãi đặc biệt cho dòng xe Fortuner bằng nhiều hình thức khác nhau. Ở thời điểm hiện tại, bên cạnh hỗ trợ khách mua xe lệ phí trước bạ, Fortuner được các đại lý giảm giá với mức giảm từ 55 – 125 triệu đồng. Tại một số đại lý, phiên bản máy dầu số sàn Toyota Fortuner 2.4 MT 4x2 được giảm 55 triệu đồng vào giá bán niêm yết 1,033 tỷ đồng, chỉ còn 975 triệu đồng, trong khi phiên bản máy dầu số tự động Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 có mức giảm 80 triệu đồng, chỉ còn 1,016 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các phiên bản máy xăng được sản xuất 2019 có mức giảm mạnh hơn, tới hơn 100 triệu đồng. Để xả hàng tồn kho, các đại lý đã giảm giá bán mạnh tay cho mẫu SUV mu-X. Trong đó, phiên bản 1.9L AT 4x2 ghi nhận có mức giá 960 triệu giảm còn 870 triệu đồng, hay phiên bản mu-X 4x4 cao cấp nhất vốn có giá bán khởi điểm từ 1,12 tỷ đồng, nay đã giảm xuống còn 970 triệu đồng. Điều này khiến mu-X trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn đối với khách tìm mua xe SUV 7 chỗ sử dụng chạy dịch vụ. Hiện tại, dòng xe mu-X đang sở hữu giá bán hấp dẫn trong phân khúc, Isuzu mu-X mang những ưu điểm nổi trội như động cơ lành, bền bỉ đã được kiểm chứng, rất đáng tin cậy để sử dụng lâu dài, bên cạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng thấp. Video: Top 5 xe hạng B giá rẻ đáng mua đầu năm 2020.

