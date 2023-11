Loạt ôtô gia đình tại Việt Nam giảm giá mạnh, cao nhất 800 triệu đồng

Dẫn đầu loạt ôtô gia đình tại Việt Nam giảm giá là Toyota Fortuner máy dầu lắp ráp đang được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, tương đương với mức giảm tiền mặt khoảng 51 – 88 triệu đồng (tùy vào tỉnh, thành đăng ký xe). Ngoài ra, Toyota Fortuner bản máy dầu 2.4MT 4×2 hiện được đại lý giảm 55 triệu đồng. Tương tự, Toyota Fortuner máy dầu 2.4AT 4×2 giảm giá 55 triệu đồng. Hai phiên bản Toyota Fortuner 2.4AT 4×2 Legender và 2.8AT 4×4 Legender có mức giảm lần lượt là 45 triệu và 50 triệu đồng. Trong khi đó, các phiên bản số sàn có mức giảm thấp hơn từ 10 – 20 triệu đồng, cùng với đó, số lượng xe không còn nhiều tại các đại lý. Như vậy, tổng ưu đãi của Toyota Fortuner trong tháng 11 dao động từ 110 – 143 triệu đồng. Vào hồi đầu tháng 11, Honda CR-V 2024 đã được một số đại lý khu vực phía Bắc tung ưu đãi tiền mặt và tặng kèm phụ kiện. Đến nay, mẫu SUV “quốc dân” này tiếp tục được áp dụng ưu đãi khủng nhằm thu hút khách hàng. Theo tìm hiểu tại một số đại lý, Honda CR-V 2024 đang được áp dụng chương trình hỗ trợ 100% phí trước bạ. Tuy nhiên, khuyến mại này chỉ dành cho hai phiên bản G và L 2WD. Theo đó, khách hàng khi mua Honda CR-V 2024 bản G và L 2WD sẽ được nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ cùng với 50% của đại lý. Như vậy, đối với Honda CR-V 2024 bản G khách hàng có thể tiết kiệm một khoản tiền lên tới 111 triệu đồng, trong khi bản L 2WD là 118 triệu đồng. Với mức giá mới công bố chỉ từ 368 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn MT số sàn, Kia Soluto tại Việt Nam đang là mẫu xe có giá bán tốt nhất phân khúc B-sedan, thích hợp cho những khách hàng cá nhân hoặc gia đình trẻ lần đầu mua xe. Bên cạnh đó, các phiên bản cao hơn cũng được điều chỉnh giá bán, giảm 7-20 triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, phiên bản AT Deluxe có giá bán mới là 439 triệu đồng, giảm 7 triệu đồng so với giá niêm yết trước đó. Phiên bản cao cấp nhất Kia Soluto AT Luxury giảm giá 20 triệu đồng, đưa mức giá sau ưu đãi chỉ từ 462 triệu thay vì 482 triệu đồng. Đầu tháng 11, mẫu xe sedan MG5 giá rẻ được giảm 25 triệu đồng. Đến nay, số tiền giảm của mẫu xe này đã được nâng lên 49 triệu đồng. Do đó, giá MG5 bản số sàn MT hiện chỉ còn 350 triệu đồng (giá niêm yết 399 triệu). Ưu đãi này chỉ áp dụng cho 1 phiên bản và chỉ kéo dài từ ngày 20/11/2023 đến 30/11/2023. Một số đại lý đang chào bán Kia K5 sản xuất 2022 bản Luxury với mức giảm sâu lên đến 139 triệu đồng, kéo giá xe hiện chỉ còn 720 triệu đồng. Bản Premium giảm 65 triệu đồng, giá bán thực tế đang là 839 triệu đồng. Riêng Kia K5 sản xuất 2023 không được giảm giá. Xe vẫn có giá niêm yết 859 triệu đồng, 904 triệu đồng và 999 triệu đồng, tương ứng với bản Luxury, Premium và GT-Line. Kia K5 được lắp ráp trong nước và được hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ của Chính phủ. VinFast LUX A2.0 đã ngừng sản xuất từ tháng 7/2022 trên thị trường Việt. Tuy nhiên, một số đại lý cho biết còn tồn số ít xe VinFast LUX A2.0 số VIN 2022. Do đó, mẫu xe này được hạ giá sâu kịch sàn để thu hút khách mua. Theo đó, VinFast LUX A2.0 vốn có giá niêm yết 1,115-1,358 tỷ đồng, nhưng nay chỉ còn 600 triệu đồng cho bản nâng cao và 680 triệu đồng cho bản cao cấp. Thông tin từ các đại lý cho biết, hiện nay, trên toàn quốc chỉ có khoảng hơn 200 chiếc LUX A2.0 2022 tồn kho được giảm giá đợt này. Mẫu xe MPV Suzuki Hybrid Ertiga AT sản xuất năm 2022 đang được các đại lý hỗ trợ 100% phí trước bạ, 1 năm bảo hiểm vật chất và 0% lãi suất trong 12 tháng cho khách hàng mua xe trong tháng 11. Tổng mức ưu đãi dành cho mẫu xe Suzuki Hybrid Ertiga này quy ra tiền mặt lên đến 100 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Hybrid Ertiga MT có số VIN 2022 chỉ giảm 100% phí trước bạ tương đương 54 triệu đồng. Video: Top 10 xe ôtô gia đình đáng mua nhất năm 2023.

