Loạt ôtô điện VinFast VF3 giá rẻ gắn biển tiền tỷ "vạn người mê"

Những chiếc xe mini điện VinFast VF3 quốc dân chính thức bàn giao đến tay khách Việt từ 8/2024, ngoài những mẫu xe độ "độc đẹp", nhiều người dùng còn chú ý đến những chiếc VinFast VF3 biển số đặc biệt, từ những biển số "đẹp vừa phải" cho đến những biển số trị giá hàng tỷ đồng. Một trong những biển số gây chú ý nhất là chiếc VinFast VF3 biển số ngũ quý 3 màu trắng. Hình ảnh chiếc xe màu trắng với các trang bị tiêu chuẩn và biển số độc đáo đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các hội nhóm xe. Đáng chú ý, biển số ngũ quý 3 này đã trải qua hai lần đấu giá trên các trang web đấu giá trong năm 2024. Lần đấu giá đầu tiên vào tháng 1, giá biển số đạt mức 8,35 tỷ đồng, ngang ngửa một chiếc Lexus LX570 (giá 8,43 tỷ đồng). Tuy nhiên, trong phiên đấu giá lần thứ hai vào tháng 4, giá biển đã giảm xuống còn 3,9 tỷ đồng, cao gấp hơn 16 lần giá trị của chiếc VinFast VF3 phiên bản thuê pin. Ngoài biển ngũ quý, biển số tứ quý cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu của giới chơi xe. Một chiếc VinFast VF3 biển tài lộc tại Quảng Nam với biển số 92A-366.66 đã thu hút sự chú ý lớn. Theo thông tin từ website đấu giá, biển số này đã được một người đấu giá thành công với mức giá 120 triệu đồng, gấp ba lần so với giá khởi điểm. Một chiếc VinFast VF3 khác mang biển số "268.86" cũng nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội sau khi hình ảnh của nó được chia sẻ. Biển số này được coi là biển "lộc phát", tượng trưng cho sự phát tài và thịnh vượng theo cách đọc Hán Việt. Được biết, chủ nhân đã phải bỏ ra số tiền 100 triệu đồng để sở hữu biển số này. Chiếc VinFast VF3 của anh Đ.T.H tại Hà Nội với biển số "sảnh tiến - 012.34" đã thu hút sự quan tâm khi xuất hiện trên mạng. Biển số này được hiểu là "Nhất mãi tài bốn mùa", mang lại sức khỏe, tài lộc và may mắn cho chủ nhân suốt cả năm. Một chiếc VinFast VF3 khác cũng sở hữu biển sảnh tiến "345.67". Biển số này được đấu giá vào tháng 4/2024 với mức giá 600 triệu đồng và vào tháng 9/2024 với mức giá 540 triệu đồng. Dù vậy, giá trị của biển số vẫn cao hơn gấp đôi so với giá trị của chiếc xe phiên bản thuê pin. Trên mạng xã hội gần đây đã lan truyền hình ảnh một chiếc xe điện VinFast VF3 mới ra biển 30L-567.99, thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng. Biển số này được xem là có ý nghĩa đặc biệt, vì nếu thay số 4 ở vị trí thứ tư bằng số 8 thì sẽ trở thành một "siêu biển số". Được biết biển số 30L-567.99 tại Hà Nội này từng được đấu giá thành công với số tiền là 135 triệu đồng, gần bằng một nửa giá trị của xe. Được biết, phiên đấu giá biển số này diễn ra vào ngày 06/07/2024, từ 10 giờ đến 10 giờ 25 phút. Trong khi đó, tại Thanh Hóa, một chủ nhân VinFast VF3 đã gắn lên xe biển số 36A-997.99. Biển số này đặc biệt khi sở hữu 4 số 9 và sắp xếp cân đối. Số 9 được đọc là "cửu", mang ý nghĩa bền vững, vĩnh cửu, chắc chắn. Trong khi số 7 ở giữa lại thành thần tài "79". Được biết, biển số 36A-997.77 đã được đấu thành công với số tiền 300 triệu đồng. Biển số 24-168.88 của chủ nhân chiếc xe Vinfast VF3 tại Lào Cai này được dân chơi dịch ra thành "nhất lộc phát lộc phát". Theo quan niệm, các biển có số 6888, 6886 và hàng loạt biển khác xoay quanh hai chữ số này cũng đều được coi là biển đẹp. Video: Ưu ái chọn biển số phong thuỷ cho Vinfast VF3.

