Loạt ôtô cũ tầm giá 100 triệu đồng "sang chảnh" cho người mới lái

KIA Morning SLX đời 2006

Dẫn đầu trong top ôtô cũ tầm giá 100 triệu đồng tại Việt Nam hiện nay phải kể đến Kia Morning - mẫu xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng trong đô thị cũng như đi xa cho gia đình nhỏ. Những chiếc KIA Morning SLX đời 2006 hiện được rao bán khoảng 125 triệu đồng. KIA Morning SLX đời 2006 sử dụng hộp số tự động 4 cấp với kiểu chuyển số thẳng. Nội thất của xe khá hiện đại với hệ thống ghế ngồi bọc da, vô-lăng cũng bọc da sang trọng, ghế lái có bệ tỳ tay, kính lái chỉnh điện, điều hòa tự động, có sấy ghế và đàm thoại rảnh tay, giải trí đầu đĩa CD/FM,... Tuy nhiên, do chỉ dài hơn 3,5 m nên không gian để đồ phía sau của xe hạn chế. Ngoài ra, thiết kế nhỏ gọn chỉ phù hợp di chuyển chủ yếu trong nội đô và phục vụ gia đình ít thành viên. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình trong nội đô ước tính khoảng 6,5 lít/100km. Daewoo Gentra 2007 - 2008 Daewoo Gentra đã ngừng sản xuất từ năm 2011. Trên thị trường thứ cấp hiện nay, lượng tin rao bán xe Daewoo Gentra cũ khá nhiều. Tuy nhiên, trong tầm tài chính mua ôtô khoảng 100 triệu, bạn chỉ có thể chọn được những chiếc xe thuộc giai đoạn 2007 - 2008 với giá rao bán từ 72 triệu đồng. Ngoại trừ trường hợp đâm đụng nặng, thủy kích, về cơ bản những chiếc sedan Daewoo Gentra đời cũ hiện vẫn còn giữ được chất lượng tốt. Hệ thống gầm bệ xe khá chắc chắn, máy móc hoạt động ổn định. Nội thất xe có đầy đủ điều hòa. Ra mắt thị trường Việt Nam ngay đầu năm 2006 và hướng tới mục tiêu xây dựng một chiếc sedan dành cho người thành đạt, Gentra từng rất được lòng khách hàng trong nước. Xe sử dụng động cơ 1.5 SOHC, sinh công suất 86 mã lực, mô-men xoắn 13,4 Nm. Đi cùng với đó là hộp số sàn 5 cấp. Toyota Vios MT 2005 - 2007

Mẫu xe "quốc dân" Toyota Vios đời 2005 - 2007 thuộc thế hệ đầu tiên, ra mắt lần đầu vào năm 2002 và về Việt Nam khá được ư chuộng. Do là đời đầu với hơn 20 năm tuổi nên thiết kế của Vios khá đơn giản. Các trang bị bên trong cũng chỉ ở mức cơ bản với cụm đồng hồ đặt ngay trung tâm tap-lo, có đầu CD, cửa gió điều hòa và các nút điều khiển dạng núm tròn. Xe được trang bị động cơ 1.5L, cho công suất 107 mã lực và mô men xoắn 140Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp. Theo đánh giá từ giới buôn xe cũ, với tầm giá loanh quanh 100 triệu đồng, khách hàng mới lái bằng B1 hoàn toàn có thể lựa chọn một chiếc Toyota Vios cũ đời 2005 - 2007 vốn nổi tiếng "lành tính" và bền bỉ, dễ sửa chữa. Mercedes-Benz C180 đời 2004 Nếu muốn sở hữu một chiếc xe sang với tầm giá 100 triệu đồng, Mercedes-Benz C180 đời 2004 là gợi ý vô cùng phù hợp. Lượng xe Mercedes-Benz C180 đã qua sử dụng đời 2004 trên thị trường xe cũ khá hiếm hoi. Dù đã có tuổi đời 20 năm nhưng chiếc Mercedes-Benz C180 2004 cũ vẫn được rao bán với mức giá khoảng từ 140 triệu đồng, trải qua nhiều năm lăn bánh những chiếc sedan hạng sang này vẫn sở hữu ngoại hình khá ưa nhìn cùng lớp sơn sáng bóng, toát lên được vẻ cổ điển đậm phong cách Đức. Xe được trang bị động 2.0 AT cùng các tính năng an toàn tiêu biểu như hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ phanh, kiểm soát ổn định, túi khí... Toyota Camry đời 1999

Tại Việt Nam, Toyota Camry luôn là biểu tượng cho sự giàu sang, thanh lịch và thành công. Do đó, rất hợp với người dùng là nữ giới. Những chiếc Toyota Camry đời 1999 trên thị trường xe cũ hiện khá hiếm với giá rao bán nằm ở khoảng 115 triệu đồng. Toyota Camry 1999 thuộc mô hình đầu tiên được mở bán tại Việt Nam (từ năm 1998). Dù nổi tiếng về độ bền dáng nhưng sau 25 năm lăn bánh, những chiếc Camry cũ không tránh được sự xuống cấp theo thời gian, trang bị cũng không còn hiện đại, động cơ khá ăn xăng. Tuy nhiên, với tài chính 100 triệu đồng thì những chiếc xe sedan cỡ D - Toyota Camry là lựa chọn sáng giá cho gia đình 5 thành viên mới sử dụng ôtô cần một không gian di chuyển rộng rãi, thoải mái. Honda Accord 1995

Cũng thuộc phân khúc sedan cỡ D với khoang nội thất rộng rãi, Honda Accord 1995 là sản phẩm nhập khẩu, nổi tiếng với động cơ bền bỉ, máy móc ổn định, khả năng giữ giá tốt và chi phí bảo dưỡng mềm. Tuy nhiên, với những chiếc xe có tuổi đời quá cao cùng mức giá thấp, người dùng chắc chắn không thể đòi hỏi quá nhiều về thiết kế cũng như tiện ích của chiếc sedan Honda Accord 1995 này. Nhìn chung, những mẫu ôtô cũ tầm giá 100 triệu đồng dành cho nữ mới có bằng được gợi ý ở trên đều có điểm chung là tuổi đời sâu, song vẫn được đánh giá tốt về khả năng vận hành, bộ bền bỉ, ít tiêu hao và sửa chữa dễ dàng. Video: 8 sai lầm thường gặp khi mua chiếc ôtô đầu tiên.

KIA Morning SLX đời 2006

Dẫn đầu trong top ôtô cũ tầm giá 100 triệu đồng tại Việt Nam hiện nay phải kể đến Kia Morning - mẫu xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng trong đô thị cũng như đi xa cho gia đình nhỏ. Những chiếc KIA Morning SLX đời 2006 hiện được rao bán khoảng 125 triệu đồng. KIA Morning SLX đời 2006 sử dụng hộp số tự động 4 cấp với kiểu chuyển số thẳng. Nội thất của xe khá hiện đại với hệ thống ghế ngồi bọc da, vô-lăng cũng bọc da sang trọng, ghế lái có bệ tỳ tay, kính lái chỉnh điện, điều hòa tự động, có sấy ghế và đàm thoại rảnh tay, giải trí đầu đĩa CD/FM,... Tuy nhiên, do chỉ dài hơn 3,5 m nên không gian để đồ phía sau của xe hạn chế. Ngoài ra, thiết kế nhỏ gọn chỉ phù hợp di chuyển chủ yếu trong nội đô và phục vụ gia đình ít thành viên. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình trong nội đô ước tính khoảng 6,5 lít/100km. Daewoo Gentra 2007 - 2008 Daewoo Gentra đã ngừng sản xuất từ năm 2011. Trên thị trường thứ cấp hiện nay, lượng tin rao bán xe Daewoo Gentra cũ khá nhiều. Tuy nhiên, trong tầm tài chính mua ôtô khoảng 100 triệu, bạn chỉ có thể chọn được những chiếc xe thuộc giai đoạn 2007 - 2008 với giá rao bán từ 72 triệu đồng. Ngoại trừ trường hợp đâm đụng nặng, thủy kích, về cơ bản những chiếc sedan Daewoo Gentra đời cũ hiện vẫn còn giữ được chất lượng tốt. Hệ thống gầm bệ xe khá chắc chắn, máy móc hoạt động ổn định. Nội thất xe có đầy đủ điều hòa. Ra mắt thị trường Việt Nam ngay đầu năm 2006 và hướng tới mục tiêu xây dựng một chiếc sedan dành cho người thành đạt, Gentra từng rất được lòng khách hàng trong nước. Xe sử dụng động cơ 1.5 SOHC, sinh công suất 86 mã lực, mô-men xoắn 13,4 Nm. Đi cùng với đó là hộp số sàn 5 cấp. Toyota Vios MT 2005 - 2007

Mẫu xe "quốc dân" Toyota Vios đời 2005 - 2007 thuộc thế hệ đầu tiên, ra mắt lần đầu vào năm 2002 và về Việt Nam khá được ư chuộng. Do là đời đầu với hơn 20 năm tuổi nên thiết kế của Vios khá đơn giản. Các trang bị bên trong cũng chỉ ở mức cơ bản với cụm đồng hồ đặt ngay trung tâm tap-lo, có đầu CD, cửa gió điều hòa và các nút điều khiển dạng núm tròn. Xe được trang bị động cơ 1.5L, cho công suất 107 mã lực và mô men xoắn 140Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp. Theo đánh giá từ giới buôn xe cũ, với tầm giá loanh quanh 100 triệu đồng, khách hàng mới lái bằng B1 hoàn toàn có thể lựa chọn một chiếc Toyota Vios cũ đời 2005 - 2007 vốn nổi tiếng "lành tính" và bền bỉ, dễ sửa chữa. Mercedes-Benz C180 đời 2004 Nếu muốn sở hữu một chiếc xe sang với tầm giá 100 triệu đồng, Mercedes-Benz C180 đời 2004 là gợi ý vô cùng phù hợp. Lượng xe Mercedes-Benz C180 đã qua sử dụng đời 2004 trên thị trường xe cũ khá hiếm hoi. Dù đã có tuổi đời 20 năm nhưng chiếc Mercedes-Benz C180 2004 cũ vẫn được rao bán với mức giá khoảng từ 140 triệu đồng, trải qua nhiều năm lăn bánh những chiếc sedan hạng sang này vẫn sở hữu ngoại hình khá ưa nhìn cùng lớp sơn sáng bóng, toát lên được vẻ cổ điển đậm phong cách Đức. Xe được trang bị động 2.0 AT cùng các tính năng an toàn tiêu biểu như hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ phanh, kiểm soát ổn định, túi khí... Toyota Camry đời 1999

Tại Việt Nam, Toyota Camry luôn là biểu tượng cho sự giàu sang, thanh lịch và thành công. Do đó, rất hợp với người dùng là nữ giới. Những chiếc Toyota Camry đời 1999 trên thị trường xe cũ hiện khá hiếm với giá rao bán nằm ở khoảng 115 triệu đồng. Toyota Camry 1999 thuộc mô hình đầu tiên được mở bán tại Việt Nam (từ năm 1998). Dù nổi tiếng về độ bền dáng nhưng sau 25 năm lăn bánh, những chiếc Camry cũ không tránh được sự xuống cấp theo thời gian, trang bị cũng không còn hiện đại, động cơ khá ăn xăng. Tuy nhiên, với tài chính 100 triệu đồng thì những chiếc xe sedan cỡ D - Toyota Camry là lựa chọn sáng giá cho gia đình 5 thành viên mới sử dụng ôtô cần một không gian di chuyển rộng rãi, thoải mái. Honda Accord 1995

Cũng thuộc phân khúc sedan cỡ D với khoang nội thất rộng rãi, Honda Accord 1995 là sản phẩm nhập khẩu, nổi tiếng với động cơ bền bỉ, máy móc ổn định, khả năng giữ giá tốt và chi phí bảo dưỡng mềm. Tuy nhiên, với những chiếc xe có tuổi đời quá cao cùng mức giá thấp, người dùng chắc chắn không thể đòi hỏi quá nhiều về thiết kế cũng như tiện ích của chiếc sedan Honda Accord 1995 này. Nhìn chung, những mẫu ôtô cũ tầm giá 100 triệu đồng dành cho nữ mới có bằng được gợi ý ở trên đều có điểm chung là tuổi đời sâu, song vẫn được đánh giá tốt về khả năng vận hành, bộ bền bỉ, ít tiêu hao và sửa chữa dễ dàng. Video: 8 sai lầm thường gặp khi mua chiếc ôtô đầu tiên.