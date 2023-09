Loạt ôtô cũ dưới 100 triệu đồng tại Việt Nam, vừa bền vừa lành

Trên thị trường mua bán ôtô cũ tại Việt Nam hiện nay, có không ít những chiếc ôtô được rao bán dưới 100 triệu đồng. Các mẫu xe này chủ yếu có tuổi đời khá sâu, khoảng từ 15 - 30 năm với ODO cao khiến người mua không khỏi phân vân. Tuy nhiên, với tài chính hạn chế nhưng muốn sở hữu một chiếc xe đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cơ bản như đi lại, che mưa, che nắng cho gia đình thì việc mua ôtô cũ giá dưới 100 triệu là lựa chọn phù hợp. Vì có tuổi đời cao cùng thời gian sử dụng nhiều nên phần lớn ôtô cũ giá siêu rẻ không tránh khỏi sự xuống cấp nhất định, thậm chí là hư hỏng. Việc mua ôtô cũ cũng khó có thể nhận biết được bằng mắt thường. Do đó, khi lựa chọn mua xe đã qua sử dụng dưới 100 triệu đồng, khách hàng cần phải hết sức cẩn thận, nên lựa chọn cơ sở bán hàng lâu năm, độ uy tín cao. Nếu được, bạn hãy nhờ người có kinh nghiệm về ôtô cũ đi cùng để gia tăng khả năng lựa chọn được chiếc xe tốt nhất. Toyota Corolla đời 1992 đến 2001 hiện đang được chào bán trên thị trường xe cũ Việt trong khoảng giá từ 68 - 115 triệu đồng, tùy năm sản xuất, tình trạng xe và ODO cụ thể. Trong số đó có không ít chiếc xe được giới thiệu có nguồn gốc từ cơ quan nhà nước thanh lý. Hiện nhiều chiếc xe Toyota "thiện lành" vẫn còn keo chỉ khá đẹp, gầm bệ không bị mục mọt, động cơ vẫn sử dụng tốt, chạy êm và đầm chắc. Những chiếc Toyota Corolla 1992 - 2001 thuộc thế hệ thứ 6, thứ 7, được trang bị động cơ DOHC 16 van hoặc DOHC 1.6L và 1.8L. Daewoo Gentra bán tại Việt Nam đã ngừng sản xuất từ năm 2011. Trên thị trường thứ cấp hiện nay, lượng tin rao bán xe Daewoo Gentra cũ hiện nay khá nhiều. Tuy nhiên, trong tầm tài chính dưới 100 triệu, bạn chỉ có thể chọn được những chiếc xe thuộc giai đoạn 2006 - 2008 với giá rao bán từ 72 triệu đồng. Ngoại trừ trường hợp đâm đụng nặng, thủy kích, về cơ bản những chiếc sedan Daewoo Gentra hiện vẫn còn giữ được chất lượng tốt. Hệ thống gầm bệ xe khá chắc chắn, máy móc hoạt động ổn định. Nội thất xe có đầy đủ điều hòa. Ra mắt thị trường ôtô Việt Nam ngay đầu năm 2006 và hướng tới mục tiêu xây dựng một chiếc sedan dành cho người thành đạt, Gentra từng rất được lòng khách hàng trong nước. Xe sử dụng động cơ 1.5 SOHC, sinh công suất 86 mã lực, mô-men xoắn 13,4 Nm. Đi cùng với đó là hộp số sàn hoặc tự động 5 cấp. Với tầm giá dưới 100 triệu đồng nhưng muốn sở hữu một chiếc xe sang đến từ thương hiệu Đức, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua Mercedes-Benz C 180 đời 2003. Lượng xe Mercedes-Benz C180 đã qua sử dụng đời 2003 trên thị trường xe cũ hiện khá hiếm hoi. Khảo sát tại hệ thống tin đăng Oto.com.vn, chỉ có 1 - 2 chiếc với tầm giá 99 triệu đồng. Dù đã có tuổi đời 20 năm nhưng chiếc Mercedes-Benz C180 2003 cũ vẫn sở hữu ngoại hình khá ưa nhìn cùng lớp sơn bóng loáng, toát lên được vẻ cổ điển đậm phong cách Đức. Xe được trang bị động 2.0 AT cùng các tính năng an toàn tiêu biểu như hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ phanh, kiểm soát ổn định, túi khí. Có thể nói, xét về khả năng bền dáng khó có mẫu xe dưới 100 triệu nào vượt qua được Mitsubishi Jolie 2002. Đã trải qua hơn 20 năm lăn bánh nhưng thiết kế của mẫu SUV này vẫn khá bắt mắt, mang phong cách trẻ trung thể thao. Cùng với đó là một không gian nội thất rộng rãi, kết cấu 8 chỗ ngồi, có thể gập hai hàng ghế phía sau khi cần gia tăng không gian hành lý. Lượng xe Mitsubishi Jolie cũ với giá dưới 100 triệu hiện nay khá ít, chỉ có đúng 1 chiếc đời 2002 đang được chủ xe rao bán với giá 79 triệu đồng. Theo mô tả, chiếc Mitsubishi Jolie 2002 đã qua sử dụng mang biển Hà Nội, xe đẹp nguyên bản, đã lắp thêm nhiều đồ như: đầu DVD màn hình xịn Pioneer, ghế da, trần, sàn da; mới thay dàn lốp, có lốp treo sau. Mitsubishi Jolie tại Việt Nam đuợc trang bị động cơ xăng 2.0 lít, kết hợp với hộp số tay 5 cấp, dẫn động cầu sau; đã được đăng kiểm sau khi trải qua quá trình "đại tu", bảo dưỡng cấp độ lớn. Mọi bộ phận trên xe đều đang hoạt động rất tốt. Khung gầm, thân vỏ chắc chắn, không rỉ sét, mối mọt, máy móc nổ êm, điều hoà mát lạnh... Video: Top 5 ôtô cũ giá dưới 100 triệu đáng mua nhất tại Việt Nam.

