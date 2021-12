Lộ "nhan sắc" Lamborghini Huracan EVO RWD đầu tiên về Việt Nam

Thông tin về việc chiếc Lamborghini Huracan EVO RWD mới bản dẫn động cầu sau xuất hiện tại dải đất hình chữ S đã khiến không ít người mê xe thích thú cũng như chờ đợi siêu bò này sớm lăn bánh trên đường. Khá tiêc là đơn vị mang siêu xe Lamborghini Huracan EVO RWD về Việt Nam chỉ hé lộ duy nhất một hình ảnh xe nằm gọn gàng trong container. Dựa vào những hình ảnh do người nhập siêu bò này mang về nước có thể thấy đây là một chiếc siêu xe Lamborghini Huracan EVO RWD sở hữu nhiều tùy chọn đắt đỏ và được mua từ đại lý xe có tiếng ở Mỹ, nơi đang có sẵn hàng chục chiếc xe Lamborghini từ bình dân đến giới hạn. Ngoại thất chiếc siêu xe Lamborghini Huracan EVO bản dẫn động cầu sau về Việt Nam là màu trắng phối cùng các chi tiết sơn đen. Chưa hết, xe có bộ mâm đa chấu kép và nội thất mới thật sự thu hút người xem với bộ ghế đua bằng da Alcantara cùng sợi carbon với điểm nhấn còn có logo Huracan EVO thêu trên lưng ghế màu trắng nổi bật. Ở đại lý này được cho là chỉ có 2 xe Lamborghini Huracan EVO RWD màu trắng nhưng chỉ có chiếc về Việt Nam sở hữu nội thất đắt tiền trên. Dòng siêu xe Lamborghini Huracan được các đại gia Việt rất ưa chuộng nhưng là bản đầu tiên với hơn 15 xe về nước nhưng sang bản nâng cấp, hiện đây là xe thứ 2. Chiếc đầu tiên là Lamborghini Huracan EVO dẫn động 4 bánh. Khác với phiên bản dẫn động 4 bánh, Lamborghini Huracan EVO RWD có sức hút cá tính riêng của mình với mặt tiền sau này được người anh em Lamborghini Huracan STO sao chép lại diện mạo với điểm nhấn thanh chia hốc gió nghiêng 2 bên đầu xe, tạo sự lạ mắt và cá tính cho xe. Ở đuôi xe, phiên bản Lamborghini Huracan EVO bản dẫn động cầu sau chỉ có phần khuếch tán được làm khác đi so với phiên bản Lamborghini Huracan EVO 4 bánh đã xuất hiện ít nhất 1 chiếc tại dải đất hình chữ S này. Những chi tiết khác như cánh gió tích hợp, lưới thoát nhiệt, vị trí đặt ống xả đều được giữ nguyên. Trải nghiệm bên trong khoang lái của siêu xe Lamborghini Huracan EVO RWD không có gì thay đổi so với Huracan EVO với màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 8,4 inch, vô lăng có nút điều chỉnh chế độ lái hay bảng đồng hồ cá tính. Tất nhiên, điểm thay đổi đáng chú ý nhất của siêu xe Lamborghini Huracan EVO bản dẫn động cầu sau so với những chiếc dẫn động 4 bánh còn đến từ khối động cơ V10, hút khí tự nhiên, dung tích 5.2 lít được thay đổi công suất. Trái tim này trên siêu xe Lamborghini Huracan EVO RWD chỉ có công suất cực đại 610 ps, ngang với siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 trước đây nhưng mạnh hơn bản Huracan LP580-2 và yếu hơn Lamborghini Huracan EVO đúng con số 30 mã lực. Nội công này vẫn được truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp tương tự như phiên bản siêu xe Huracan LP580-2 nhưng Lamborghini Huracan EVO dẫn động cầu sau có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 3,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 325 km/h. Quan trọng hơn xe có hệ thống kiểm soát lực kéo thể thao (Performance Traction Control System – P-TCS) hoàn toàn mới Video: Chi tiết siêu xe Lamborghini Huracan EVO RWD.

