Lộ diện siêu xe Lamborghini đầy bí ẩn khiến Minh Nhựa cười híp mắt

tay chơi siêu xe đình đám Việt Nam - Minh Mhựa với Lamborghini được xem là khá gắn bó, anh đã từng tậu tới 5 mẫu xe bao gồm Murcielago LP670-4 SV, Aventador LP700-4, Aventador LP750-4 SV, Urus, và sắp tới sẽ là Countach LPI 800-4 mới. Hình ảnh tay chơi siêu xe Minh Nhựa cười rất tươi khi tạo dáng trước 1 chiếc siêu xe màu đỏ rất lôi cuốn đã khiến dân mạng tò mò danh tính chiếc xe này, và nó đã được sản xuất ra từ 60 năm trước, đang trưng bày trong bảo tàng Lamborghini, đó là dòng xe Lamborghini 350 GT. Nhiều hơn 8 chiếc, 120 là số lượng sản xuất của 1 chiếc siêu xe Lamborghini khác, được sản xuất cách đây 6 thế kỷ, và ít ai biết, Minh Nhựa và Lamborghini 350 GT đã từng gặp nhau tại bảo tàng của hãng "siêu bò Ý" và sau đó được tay chơi này chia sẻ lên trên mạng xã hội.Siêu xe Lamborghini 350 GT là một chiếc Grand Tourer được hãng siêu xe Ý sản xuất từ năm 1964 đến năm 1966, đây cũng chính là chiếc xe sản xuất đầu tiên của hãng xe bò tót. 350 GT ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm Geneva vào tháng 3/1964 và việc sản xuất bắt đầu vào tháng 5 năm sau. Siêu xe Lamborghini 350 GT chia sẻ một số tính năng với nguyên mẫu 350 GTV, bao gồm hệ thống treo độc lập bốn bánh, động cơ V12, dung tích 3,5 lít 4 cam và thân xe bằng nhôm. Một số sửa đổi và cải tiến về mặt cơ học đã được thực hiện theo đề xuất của xưởng phát triển xe đua Neri và Bonacini cũng như người lái thử Bob Wallace. Thân xe được Carrozzeria Touring thiết kế lại, giữ nguyên hình dáng ban đầu đồng thời làm sạch các chi tiết của thiết kế để mang lại vẻ ngoài gắn kết hơn. Đáng chú ý nhất là việc thay thế đèn pha xoay ẩn của nguyên mẫu bằng đèn pha cố định. Khi được trang bị cho 350 GTV, động cơ V12 3,5 lít do Bizzarrini thiết kế về cơ bản là một động cơ đua, có khả năng tạo ra công suất 400 mã lực tại 11.000 vòng / phút. Để trang bị cho chiếc xe thương mại 350GT hãng cho ra một động cơ êm ái, dễ chịu, bền bỉ hơn và có thể "phù hợp với quãng đường 40.000 km giữa các lần bảo dưỡng", Ferruccio đã nhờ Dallara và Wallace điều chỉnh lại một phiên bản của động cơ GTV nguyên mẫu này để sử dụng trên đường phố. Khung và thân xe 350 GT đầu tiên được giao cho nhà máy Lamborghini vào ngày 9 tháng 3 năm 1964 được đặt tên là (Touring No. 17001). Cùng tháng đó, số 101 ra mắt tại triển lãm Geneva. Chiếc 350 GT đầu tiên được giao cho khách hàng là số 104 (Touring No. 17004), được giao vào ngày 31/7/1964. Số 104 được trưng bày trong tình trạng nguyên vẹn tại Sinsheim Technical Museum. Mặc dù mục tiêu ban đầu là sản xuất 10 ô tô mỗi tuần nhưng chưa đến 25 chiếc được giao cho khách hàng vào năm 1964. Lamborghini đã sản xuất 120 chiếc 350 GT trước khi thay thế nó bằng Lamborghini 400 GT vào năm 1966. Đáng chú ý là nhiều chiếc 350 GT sau đó đã được trang bị động cơ 4.0 lít lớn hơn được sử dụng trong 400 GT, nhằm tận dụng ưu điểm lớn hơn của động cơ sau này, nguồn điện và sự sẵn có của các bộ phận thay thế tốt hơn. Video: Giới thiệu chi tiết Lamborghini 350 GT cổ điển hàng hiếm.

tay chơi siêu xe đình đám Việt Nam - Minh Mhựa với Lamborghini được xem là khá gắn bó, anh đã từng tậu tới 5 mẫu xe bao gồm Murcielago LP670-4 SV, Aventador LP700-4, Aventador LP750-4 SV, Urus, và sắp tới sẽ là Countach LPI 800-4 mới. Hình ảnh tay chơi siêu xe Minh Nhựa cười rất tươi khi tạo dáng trước 1 chiếc siêu xe màu đỏ rất lôi cuốn đã khiến dân mạng tò mò danh tính chiếc xe này, và nó đã được sản xuất ra từ 60 năm trước, đang trưng bày trong bảo tàng Lamborghini, đó là dòng xe Lamborghini 350 GT. Nhiều hơn 8 chiếc, 120 là số lượng sản xuất của 1 chiếc siêu xe Lamborghini khác, được sản xuất cách đây 6 thế kỷ, và ít ai biết, Minh Nhựa và Lamborghini 350 GT đã từng gặp nhau tại bảo tàng của hãng "siêu bò Ý" và sau đó được tay chơi này chia sẻ lên trên mạng xã hội. Siêu xe Lamborghini 350 GT là một chiếc Grand Tourer được hãng siêu xe Ý sản xuất từ năm 1964 đến năm 1966, đây cũng chính là chiếc xe sản xuất đầu tiên của hãng xe bò tót. 350 GT ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm Geneva vào tháng 3/1964 và việc sản xuất bắt đầu vào tháng 5 năm sau. Siêu xe Lamborghini 350 GT chia sẻ một số tính năng với nguyên mẫu 350 GTV, bao gồm hệ thống treo độc lập bốn bánh, động cơ V12, dung tích 3,5 lít 4 cam và thân xe bằng nhôm. Một số sửa đổi và cải tiến về mặt cơ học đã được thực hiện theo đề xuất của xưởng phát triển xe đua Neri và Bonacini cũng như người lái thử Bob Wallace. Thân xe được Carrozzeria Touring thiết kế lại, giữ nguyên hình dáng ban đầu đồng thời làm sạch các chi tiết của thiết kế để mang lại vẻ ngoài gắn kết hơn. Đáng chú ý nhất là việc thay thế đèn pha xoay ẩn của nguyên mẫu bằng đèn pha cố định. Khi được trang bị cho 350 GTV, động cơ V12 3,5 lít do Bizzarrini thiết kế về cơ bản là một động cơ đua, có khả năng tạo ra công suất 400 mã lực tại 11.000 vòng / phút. Để trang bị cho chiếc xe thương mại 350GT hãng cho ra một động cơ êm ái, dễ chịu, bền bỉ hơn và có thể "phù hợp với quãng đường 40.000 km giữa các lần bảo dưỡng", Ferruccio đã nhờ Dallara và Wallace điều chỉnh lại một phiên bản của động cơ GTV nguyên mẫu này để sử dụng trên đường phố. Khung và thân xe 350 GT đầu tiên được giao cho nhà máy Lamborghini vào ngày 9 tháng 3 năm 1964 được đặt tên là (Touring No. 17001). Cùng tháng đó, số 101 ra mắt tại triển lãm Geneva. Chiếc 350 GT đầu tiên được giao cho khách hàng là số 104 (Touring No. 17004), được giao vào ngày 31/7/1964. Số 104 được trưng bày trong tình trạng nguyên vẹn tại Sinsheim Technical Museum. Mặc dù mục tiêu ban đầu là sản xuất 10 ô tô mỗi tuần nhưng chưa đến 25 chiếc được giao cho khách hàng vào năm 1964. Lamborghini đã sản xuất 120 chiếc 350 GT trước khi thay thế nó bằng Lamborghini 400 GT vào năm 1966. Đáng chú ý là nhiều chiếc 350 GT sau đó đã được trang bị động cơ 4.0 lít lớn hơn được sử dụng trong 400 GT, nhằm tận dụng ưu điểm lớn hơn của động cơ sau này, nguồn điện và sự sẵn có của các bộ phận thay thế tốt hơn. Video: Giới thiệu chi tiết Lamborghini 350 GT cổ điển hàng hiếm.