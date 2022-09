Lincoln Navigator biển "tứ quý 9" của đại gia Phú Thọ chỉ 8,5 tỷ

Dòng xe SUV hạng sang cỡ lớn Lincoln Navigator thế hệ thứ 4 đã lần đầu được mang về nước vào năm 2018 và đến nay đã 4 năm trôi qua với số lượng xe ước tính phải trên 25 chiếc xuất hiện tại Việt Nam để phục vụ cho các thượng đế. Giờ đây, trên thị trường xe đã qua sử dụng không thiếu các tin rao bán xe Lincoln Navigator thế hệ thứ 4 thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong số này, có một chiếc xe Lincoln Navigator Black Label L đời 2020 nhận được sự quan tâm đặc biệt do sở hữu biển số VIP 19A-299.99 hay còn được giới luận biển đọc là tứ quý 9. Tính ra biển số chiếc xe này có đến 5 con số 9, tượng trưng ngũ thọ, trường thọ. Không ít người tin rằng với việc chiếc Lincoln Navigator biển tứ quý 9 của tỉnh Phú Thọ này sẽ có giá bán không hề rẻ nhưng trên thực tế, mức giá chào bán chỉ 8,5 tỷ đồng của xe còn rẻ hơn một số xe Lincoln Navigator Black Label L khác thuộc đời 2021 đến 2022, còn một số xe Lincoln Navigator Black Label L đời 2020 khác cũng có giá bán dao động từ 7,9 tỷ đến 8,99 tỷ đồng, tùy độ mới và "sức khỏe" xe. Chiếc SUV hạng sang cỡ lớn Lincoln Navigator Black Label L mang biển số 19A-299.99 có ngoại hình bắt mắt với màu sơn tím vỏ nho và nội thất cũng mang màu đỏ tông xuyệt tông ngoại thất. Đi kèm các điểm nhấn ở thiết kế còn có nhiều chi tiết mạ crôm và ốp gỗ. Lincoln Navigator Black Label L thế hệ thứ 4 có kích thước tổng thể bao gồm chiều dài 5.636 mm, chiều cao 1.932 mm và chiều rộng 2.382 mm. Chiều dài cơ sở của xe lên tới 3.342 mm. Mẫu SUV hạng sang cỡ lớn có cân nặng hơn 2,7 tấn, tuy nhiên, so với trọng lượng đời trước, cân nặng của xe đã giảm cân khoảng 91 kg. Sức kéo tối đa của xe gần 4 tấn. Mẫu SUV hạng sang cỡ lớn Lincoln Navigator Black Label L mang biển số tứ quý 9 của tỉnh Phú Thọ được trang bị động cơ xăng V6, dung tích 3.5 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 450 mã lực và mô-men xoắn cực đại 675 Nm. Hãng Ford trang bị cho chiếc SUV hạng sang cỡ lớn của mình hộp số tự động 10 cấp. Các trang bị công nghệ an toàn có trên Lincoln Navigator Black Label L thế hệ thứ 4 bao gồm camera 360 độ, hiển thị thông tin trên kính lái HUD, hỗ trợ cảnh báo điểm mù, chiếu sáng thích ứng trong đêm, cảnh báo va chạm phía trước. Đối thủ chính của Lincoln Navigator tại Việt Nam là những cái tên đình đám như Lexus LX570 Super Sport, Cadillac Escalade, Infiniti QX80 hay Range Rover Autobiography. Video: Chi tiết Lincoln Navigator Black Label 2020 tại Việt Nam.

