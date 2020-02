Lincoln Continental 1980 mới lăn bánh 2500 km bán 650 triệu đồng

Về tình trạng sử dụng, đây gần như là một chiếc xe sang Lincoln Continental 1980 mới với con số hiển thị trên đồng hồ chỉ 2500 km từ khi được chủ nhân mua tại Pfeiffer Lincoln ở Grand Rapids, Michigan cách đây 40 năm. Và tất nhiên, một “của hiếm” như thế này chắc chắn phải đi kèm với lý do đằng sau đó. Theo Vanguard Motor Sales, người chủ sở hữu ban đầu đã mua chiếc xe vào năm 1980 và cầm lái được khoảng 2500 km trước khi đột ngột qua đời vào thời điểm đó. Sau sự việc đáng tiếc ấy, chiếc Lincoln đã được đưa vào nhà chứa nhiệt để bảo quản trong nhiều năm. Cuối cùng, chiếc Lincoln Continental hàng hiếm này đã được bán lại cho Pfeiffer Lincoln và được tu sửa trở lại tình trạng hoạt động bình thường. Như một phần của quy trình, những người thợ đã lắp đặt các dây đai và ống dẫn mới cũng như một khối pin và bình xăng thay thế. Họ cũng đã điều chỉnh model này và chuyển đổi hệ thống điều hòa không khí thành 134. Sau đó, đại lý xe hơi này đã bán chiếc Continental cho một quý ông lớn tuổi vào thời điểm năm 2012. Người đàn ông này đã sống trong một ngôi nhà dưỡng lão do đó cũng dường như không sử dụng chiếc xe mà cất giữ trong khu vực kho bãi. Sau đó 2 năm, vị chủ nhân này qua đời và giống như trước đó, phía gia đình đã giữ gìn chiếc xe trong nhà bảo quản nhiệt. Chiếc xe cuối cùng đã được mua lại bởi Vanguard Motor Sales, được niêm yết với giá xe Lincoln Continental dưới 28.000 USD (650 triệu VNĐ). Tuy là một con số lớn dành cho chiếc xe đã 40 tuổi nhưng trên thực tế, Continental sở hữu vẻ ngoài như thể vừa mới bước ra từ dây chuyền lắp ráp. Mặc dù không còn quá sang trọng so với tiêu chuẩn xe hơi ngày nay, khoang cabin của xe vẫn sở hữu bộ ghế bọc da và các trang trí gỗ cao cấp. Ngoài ra, điểm nhấn còn xuất hiện trên cụm đồng hồ tốc độ điện tử, đài phát thanh CB và hệ thống âm thanh nổi Quadrasonic với một máy phát băng. Sức mạnh của Lincoln Continental 1980 được cung cấp bởi động cơ V8 5,8 lít, tạo ra 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 359 Nm. Sức mạnh này được truyền tải xuống trục bánh sau thông qua 1 hộp số tự động 4 cấp. Video: Lincoln Continental 1980 mới lăn bánh 2500 km.

