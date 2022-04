Lexus RZ 450e 2023 chính thức lộ diện, mạnh hơn cả Toyota bZ4X

Thiết kế của Lexus RZ 450e 2023 mới được tiết lộ vào tháng 12 năm ngoái với một diện mạo hiện đại và cá tính, đồng thời vẫn duy trì các chi tiết mang tính đặc trưng thương hiệu. Ở phần đầu xe, Lexus RZ 450e 2023 vẫn có tạo hình mặt ca-lăng với bộ lưới tản nhiệt giả hình con suốt quen thuộc. Bề mặt lưới tản nhiệt được làm nhẵn, trong khi các cạnh bên là những đường gờ đẹp mắt nhấn mạnh vào kiểu thiết kế hình con suốt đã đi theo Lexus từ rất lâu. Nằm đối xứng hai bên vẫn là cụm đèn pha vuốt nhọn đầy sắc sảo kết hợp cùng nắp capo dập nổi nhẹ nhàng làm tăng thêm vẻ tinh tế và cá tính cho “khuôn mặt” của Lexus RZ 450e chạy điện. Mặc dù có kích thước và các đường nét có thể giống Toyota bZ4X và Subaru Solterra, nhưng Lexus RZ 450e có khung thân được tối ưu khí động học nhiều hơn đồng thời cũng mang lại cảm giác hiện đại, mượt mà vượt trội. Nhìn ngang, RZ 450e 2023 có đường dốc mái dạng vòng cung mạnh mẽ cùng thiết kế mái xe dạng nổi nhờ các cột sơn đen. Phần thân xe vẫn là nơi các đường nét dập nổi gân guốc xuất hiện nhiều nhất, kết hợp với các tấm ốp vòm bánh xe màu đen làm tăng thêm diện mạo khoẻ khoắn cho xe. Cổng sạc của xe được đặt ở ngay sau vòm bánh trước, liền mạch với cánh cửa xe. Điểm khác biệt lớn nhất ở ngoại thất của Lexus RZ 450e 2023 so với hai “người anh em” nằm ở khu vực đuôi xe. Điển hình là hệ thống đèn hậu full LED đặt cao thiết kế kéo dài hết chiều rộng đuôi xe, cửa sổ sau góc nghiêng lớn, hai cánh lướt gió nhỏ đặt đối xứng ở mái xe và một cánh gió lớn ở chính giữa trung tâm. Tiếp đến là cản va sau sơn đen và khe hút gió có tạo hình tương tự như phần đầu xe. Bước vào trong cabin, Lexus RZ 450e 2023 chào đón người dùng bằng một không gian cao cấp và hiện đại. Điểm nhấn bên trong khoang lái của 450e 2023 là vô lăng kiểu dáng hình chữ nhật giống Tesla Model S và Model X. Tuy nhiên vô lăng kiểu này chỉ được cung cấp dưới dạng tuỳ chọn và vô lăng truyền thống vẫn luôn có sẵn nếu người dùng muốn. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số nhỏ gọn. Xe được trang bị màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng kích thước 14 inch, đặt độc lập trên bảng điều khiển trung tâm và hơi nghiêng về phía người lái. Các cửa gió được đưa lên cao cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Cụm điều khiển trung tâm được đặt khá cao và được làm từ các vật liệu cao cấp. Chiếc SUV 5 chỗ Lexus RZ 450e 2023 được trang bị bộ pin 71,4 kWh và hai động cơ điện, phía trước có công suất 150 kW và phía sau là 80 kW. Khi kết hợp lại, tạo ra tổng công suất 309 mã lực và mô-men xoắn 435 Nm. Công suất đầu ra tăng đáng kể so với mức 215 mã lực và mô-men xoắn 309 Nm của hai mẫu crossover Toyota và Subaru. Lexus RZ 450e 2023 được cung cấp hệ dẫn động 2 cầu Direct4 cho khả năng phân bổ lực kéo đa dạng với tỉ lệ 0 – 100% chỉ trong vài miligiây. Lexus RZ 450e 2023 có khả năng tăng tốc 0 – 100 km/h trong 5,6 giây và 5,3 giây đối với xe tại thị trường Trung Quốc. Vận tốc tối đa RZ 450e 2023 có thể đạt được là 160 km/h. Theo ước tính riêng của Lexus, chiếc SUV có tầm vận hành khá khiêm tốn, chỉ ở mức 400 – 450 km mỗi lần sạc. Phạm vi hoạt động này kém ấn tượng hơn so với Toyota bZ4x chạy 470 km. Về an toàn, Lexus RZ 450e 2023 được trang bị bộ Lexus Safety System + 3.0 với ADAS bao gồm một loạt các công nghệ hỗ trợ người lái như: kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường, phanh khẩn cấp tự động,… . Khi được trang bị màn hình lái xe tùy chọn, Lexus RZ 450e 2023 có thêm Hệ thống va chạm trước, giúp theo dõi nhận thức của người lái xe và cung cấp các cảnh báo để giúp họ tập trung vào việc lái xe. Nếu phát hiện thấy người lái xe không phản ứng với các cảnh báo và không thể tiếp tục lái xe, xe có thể tự động dừng lại trên làn đường của mình. Giá xe Lexus RZ 450e 2023 mới vẫn chưa được hãng công bố. Video: Giới thiệu Lexus RZ 450e 2023 chạy điện hoàn toàn mới.

