Lexus RX 2023 cao nhất 5,2 tỷ đồng, sắp bán tại Việt Nam

Lexus RX thế hệ mới đã lần đầu tiên ra mắt thị trường toàn cầu vào hồi đầu tháng 6/2022. Đến nay, thông tin về thời điểm ra mắt, giao xe và giá bán của Lexus RX 2023 tại Việt Nam đã được nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý hé lộ. Theo đó, mẫu SUV hạng sang này dự kiến sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm nay với tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm Lexus RX 350 Premium, RX 350 Luxury, RX 350 F Sport và RX 500h. Giá xe Lexus RX 2023 dự kiến của 4 phiên bản này lần lượt là 4,1 tỷ đồng, 4,7 tỷ đồng, 4,9 tỷ đồng và 5,2 tỷ đồng. Như vậy, giá khởi điểm của mẫu xe SUV Lexus RX 2023 cao hơn so với mức dự kiến 3,6 tỷ đồng trước đó. Có thể thấy, ở thế hệ mới, Lexus RX tại Việt Nam không còn phiên bản RX 300, RX 350L và RX 450h như trước. Đồng thời, giá khởi điểm của mẫu SUV hạng sang này cũng tăng đến 920 triệu đồng. Trong khi đó, bản cao cấp nhất của Lexus RX 2023 đắt hơn trước 560 triệu đồng. Ở 3 phiên bản Lexus RX 350 Premium, RX 350 Luxury và RX 350 F Sport, xe sẽ dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L, sản sinh công suất tối đa 275 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Trong khi đó, bản cao cấp nhất lại được trang bị hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng tăng áp 2.4L và mô-tơ điện, cho công suất tổng cộng 367 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 542 Nm. Hiện thông tin về trang bị cụ thể của Lexus RX 2023 dành cho thị trường Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Chỉ biết rằng, hãng sẽ bắt đầu giao xe cho khách hàng vào quý II năm sau. Như thông tin đã đưa, Lexus RX thế hệ mới được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ GA-K tương tự ES và NX. So với thế hệ cũ, xe có chiều dài cơ sở tăng 60 mm, trọng lượng giảm 89,8 kg trong khi chiều dài vẫn giữ nguyên ở mức 4.890 mm. Ở thế hệ mới, mẫu xe này mang trên mình thiết kế ngoại thất gây tranh cãi. Trong đó, chi tiết được bình luận nhiều hơn cả chính là lưới tản nhiệt hình con suốt mới. Ngoài ra, mẫu SUV hạng sang này còn có cụm đèn pha mới, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" Đèn sương mù nhỏ tích hợp vào khe gió nằm dọc trên cản trước, vành la-zăng có đường kính từ 19 - 21 inch, đèn hậu nối liền với nhau, nằm vắt ngang đuôi xe và tem chữ nổi "Lexus" thay cho logo hãng trên cửa cốp. Riêng phiên bản F Sport sẽ có thêm cản trước/sau, lưới tản nhiệt và la-zăng khác biệt. Bên trong Lexus RX 2023 là không gian nội thất chỉ có 5 chỗ ngồi vì RX L 7 chỗ có vẻ đã bị "khai tử". Bù lại, nội thất của xe rộng rãi hơn nhờ chiều dài cơ sở tăng lên. Đồng thời, nội thất cũng đi kèm nhiều trang bị mới như bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, hệ thống định vị dựa trên đám mây, tính năng trợ lý ảo và cập nhật phần mềm qua WiFi. Ở piên bản F Sport, Lexus RX 2023 sẽ có thêm vô lăng bọc da, tích hợp lẫy chuyển số, bộ bàn đạp bằng nhôm, tappi cửa bọc da lộn, ốp bậc cửa F Sport, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Cuối cùng là gói công nghệ an toàn chủ động Lexus Safety System+ 3.0, bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình ở mọi dải tốc độ, tính năng kiểm soát tốc độ khi vào cua mới, hệ thống ngăn va chạm sớm nâng cấp đi kèm tính năng phát hiện người đi bộ, hỗ trợ tránh va chạm ở giao lộ và phát hiện môtô mới. Video: SUV hạng sang Lexus RX 2023 sắp về Việt Nam có gì?

