Lexus LX 600 2022 sẽ ra mắt Việ Nam ngày 19/4, thêm bản 4 chỗ

Lexus LX 2022 thế hệ thứ 4 hoàn toàn mới sắp được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mặc dù Lexus LX600 2022 mới sử dụng động cơ V6 3.5L tăng áp kép có dung tích thấp hơn so với thế hệ cũ dùng động cơ V8 5.7L N/A sẽ “gánh” ít thuế TTĐB hơn. Tuy nhiên, giá xe Lexus LX600 2022 sẽ không rẻ hơn so với LX570 hiện tại đang bán ra 8,34 tỷ đồng. Bên cạnh phiên bản cấu hình 3 hàng ghế bình thường, Lexus LX 2022 thế hệ thứ 4 hoàn toàn mới phân phối chính hãng tại Việt Nam còn có phiên bản “Ultra Luxury” 4 chỗ ngồi sang trọng đáp ứng cho nhu cầu chơi SUV hạng sang cỡ lớn của “đại gia” Việt, vốn chuộng xe SUV với 2 ghế hạng thương gia phía sau. Nội thất của Lexus LX600 2022 được thay đổi toàn diện nội thất để bắt kịp các đối thủ, khi ở thế hệ cũ nội thất của LX570 được chê là khá “già nua”. Nội thất của LX600 được thiết kế hiện đại và hấp dẫn hơn trước. Xe được trang bị Tiêu chuẩn cụm đồng hồ hỗ trợ lái kiểu analog truyền thống, kết hợp với màn hình đa thông tin. Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 12,3 inch, hỗ trợ đa kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Bên dưới màn hình cảm ứng còn được bổ sung thêm màn hình cảm ứng phụ 7 inch, giải trí với 25 loa Mark Levinson. Về thiết kế, Lexus LX600 2022 được “đập đi xây lại” toàn bộ thiết kế. Nổi bật nhất chính là phần đầu xe sở hữu cụm đèn pha full-LED sắc sảo sang trọng, mặt ca-lăng thiết kế mới ấn tượng, tạo cảm giác chiều sâu và có phần cầu kỳ hơn. Về động cơ, Lexus LX 2022 từ bỏ động cơ xăng V8 dung tích 5.7L hút khí tự nhiên ở thế hệ cũ (3UR-FE), chuyển sang sử dụng động cơ xăng V6 dung tích 3.5L tăng áp kép, mã động cơ V35A-FTS, cho công suất tối đa 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650Nm tại 3.600 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (4WD), thông qua hộp số tự động 10 cấp Direct Shift mới (10AT). Lexus LX 600 có hệ thống lựa chọn đa địa hình (Multi-Terrain Select) cho phép người lái chọn từ 6 chế độ gồm: Tự động (Auto), Bụi bẩn (Dirt), Cát (Sand), Bùn (Mud), Tuyết sâu (Deep Snow) và Đá (Rock) - để hỗ trợ vận hành đa địa hình. Ngoài phanh thủy lực thông thường, hệ thống truyền động và hệ thống treo được tích hợp và điều khiển để tối ưu hóa theo chế độ đã chọn. Sau khi được phân phối chính hãng, Lexus LX 600 2022 hứa hẹn sẽ hấp dẫn nhà giàu Việt đang quan tâm xe SUV hạng sang cỡ lớn. Từ trước đến nay tại thị trường Việt, dòng Lexus LX là dòng xe được ưa chuộng trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn, đây là dòng xe hiếm hoi sử dụng nền tảng khung rời (body on frame) chịu được lực vặn xoắn lớn cho khả năng vận hành vượt địa hình, đi off-road tốt. Khung gầm rời hoàn toàn khác biệt hoàn toàn với các mẫu SUV hạng sang đến từ Đức như Mercedes-Benz GLS và BMW X7 mới. Dòng xe Lexus LX phù hợp với khách hàng thường xuyên di chuyển trên đường xấu, đề cao sự ổn định bền bỉ, êm ái và khả năng cách âm tốt. Chính vì thế, dòng xe Lexus LX 570 đã chinh phục được khách hàng có tâm lý mua xe kiểu “ăn chắc mặc bền”. Video: Giới thiệu chi tiết Lexus LX 600 2022 hoàn toàn mới.

