Lexus LS 500 2021 "chốt giá" từ 10 tỷ đồng tại Đông Nam Á

Về mặt thiết kế, Lexus LS 500 202 mới không có nhiều cập nhật xảy ra ở bên ngoài ngoại trừ đèn ngày LED hình mũi tên với đèn báo rẽ tuần tự mới, khe gió phía trước được sửa đổi, lưới tản nhiệt hình con suốt được nhấn mạnh hơn, đèn hậu mới với các điểm nhấn màu đen bóng và mâm hợp kim 20 inch. Các trang bị tiêu chuẩn khác bao gồm đèn pha LED toàn phần với hệ thống chùm sáng cao thích ứng, thẻ chìa khóa thông minh, cửa hít, gương chiếu hậu kỹ thuật số, đá chân mở cốp, tay nắm cửa chiếu sáng với đèn cửa ngay phía trước. Bên cạnh đó, xe sang Lexus LS 500 2021 có tổng cộng 11 màu ngoại thất , bao gồm cả Luster Shadow mới. Những tính năng đáng chú ý trong cabin gồm cụm công cụ kỹ thuật số, điều hòa tự động 4 vùng, hệ thống đèn nội thất, tấm che nắng phía sau, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, hệ thống âm thanh Mark Levinson 23 loa, bàn di chuột điều khiển các chức năng rộng, màn hình hiển thị head-up, ghế trước chỉnh điện 28 hướng và ghế sau chỉnh 22 hướng, đều có chức năng nhớ, sưởi và thông gió. Biến thể F Sport được trang bị bánh xe kim loại màu tối kích thước 20 inch, hệ thống phanh hiệu suất cao Lexus, hệ thống lái sau năng động, các huy hiệu F Sport, hệ thống ổn định phía trước và phía sau chủ động, cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch kiểu siêu xe LFA, ghế bọc da và 10 túi khí. Trong khi đó, các bản Sports Luxury sẽ sở hữu vẻ ngoài thanh lịch hơn nhờ bộ hợp kim kiểu “khoang rỗng” 20 inch khác lạ. Xe sẽ có điều hòa 4 vùng, màn hình kỹ thuật số 8,0 inch, nội thất da bán aniline, hệ thống thư giãn cho hàng ghế trước, cặp màn hình 11,6 inch độ nét cao cho hàng ghế sau, hỗ trợ dây đai an toàn và tựa đầu cho hàng ghế sau (có cả chức năng ghi nhớ vị trí ghế), hộp làm mát phía sau (không có trên bản hybrid) và ghế hành khách phía sau với khả năng ngả lưng ghế hoàn toàn. Về an toàn, tất cả Lexus LS 2021 tại Thái Lan đều sở hữu rất nhiều công nghệ hỗ trợ lái và an toàn tiên tiến như kiểm soát ổn định điện tử, kiểm soát lực kéo, ABS, EBD, hỗ trợ phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo va chạm phía trước và sau, hỗ trợ chuyển làn, camera giám sát điểm mù, cảnh báo giao cắt phương tiện phía sau, 12 túi khí, màn hình quan sát toàn cảnh, hỗ trợ đỗ xe và điều khiển hành trình thích ứng. LS 500 được trang bị động cơ Dynamic Force tăng áp kép V6 3.5L cho 415 mã lực và 600 Nm. Xe vẫn dùng hộp số tự động 10 cấp nhưng chỉ mất 5 giây để bứt tốc 0 - 100 km/h, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 9,7 lít/100 km. Trong khi đó, hai mẫu Lexus LS 500h 2021 sở hữu hệ truyền động hybrid, gồm máy xăng V6 hút khí tự nhiên 3.5L cho 299 mã lực / 350Nm, và một động cơ điện mạnh 177 mã lực / 300Nm, cho tổng cộng suất lên tới 354 mã lực. Những chiếc LS 500h được ghép nối với hộp số hybrid Multi-Stage, cho khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 5,4 giây và mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 6,7 lít/100 km. Tất cả các biến thể của LS mới đều có giới hạn tốc độ tối đa 250 km/h và được lắp đặt hệ thống treo thích ứng thay đổi linh hoạt cũng như hệ thống treo khí nén của Lexus theo tiêu chuẩn. Ngoài ra, xe còn có 6 chế độ lái đa dạng: Eco, Comfort, Customise, Normal, Sport S và Sport S+. Giá xe Lexus LS 500 2021 tương ứng cho các biến thể LS 500 Executive, LS 500h Executive và LS 500h Pleat Executive là 9,98 - 11 và 12 tỷ đồng. Video: Lexus LS 2021, nâng cấp để đón đầu Mercedes S-Class 2021.

