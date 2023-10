Lexus LS 2024 nâng cấp xịn sò hơn, giá từ 1,77 - 2,9 tỷ đồng

Tuy không phải là thế hệ mới, thế nhưng mẫu sedan hạng sang cỡ lớn Lexus LS 2024 mới vẫn được thương hiệu xe sang Nhật Bản trang bị thêm nhiều nâng cấp đáng chú ý, nhất là về mặt công nghệ. So với phiên bản tiền nhiệm, Lexus LS mới có màn hình đồng hồ lái kích thước lớn hơn, lên tới 12,3 inch. Bên cạnh đó, mẫu sedan hạng sang còn được nâng cấp về công nghệ an toàn với hệ thống Lexus Safety System + ADAS mới. Hệ thống này được tích hợp chức năng Hỗ trợ lái xe chủ động giúp giảm nguy cơ xảy ra tai nạn trên Lexus LS 2024 hạng sang bằng cách giữ khoảng cách an toàn với người đi bộ, xe đạp và các phương tiện đang đỗ. Trong khi đó, Hệ thống an toàn trước va chạm sử dụng radar sóng milimet và camera để tránh va chạm và phát hiện khi người lái xe không chú ý. Ngoài ra, mẫu sedan này còn có tính năng hỗ trợ lái xe khi tắc đường và đỗ xe từ xa. Các trang bị tiêu chuẩn khác bao gồm camera hành trình trước/sau và chìa khóa xe thông minh tích hợp trên điện thoại di động. Phiên bản hybrid (LS 500h) giờ đây đã được trang bị bộ công cụ cấp điện bên ngoài trong trường hợp bộ nguồn chính của xe không hoạt động. Hệ thống khung gầm của Lexus LS mới cũng được nâng cấp bằng cách bổ sung thanh giằng hỗ trợ bộ tản nhiệt để tăng độ cứng của thân xe và cải thiện khả năng phản hồi lái. Độ êm ái của chiếc sedan cũng được cải thiện bởi các kỹ sư của Lexus đã tinh chỉnh hệ thống treo ở cả hai trục và lắp thêm đệm cao su ở khu vực ống xả để giảm độ rung. Chế độ Comfort có tính năng mới để giảm rung lắc ở phía sau, từ đó mang lại cảm giác lái êm ái hơn cho người ngồi ở hàng ghế sau. Cuối cùng, Hệ thống giảm lực cản DRS trước đây chỉ được trang bị trên các phiên bản dẫn động cầu sau, giờ đây cũng được mở rộng cho các bản dẫn động bốn bánh. Xe được mở bán tại Nhật Bản từ ngày 16/10 tới đây, mức giá xe Lexus LS 2024 dao động từ 73.414 - 120.765 USD (tương đương 1,77 - 2,9 tỷ đồng). Video: Giới thiệu chi tiết Lexus LS 2024 nâng cấp mới.

