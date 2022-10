Lexus LS 2023 thêm tính năng "soi" gầm xe, từ 1,7 tỷ đồng

Vào hôm 13/10 vừa qua, Lexus đã chính thức công bố thông tin và hình ảnh của LS phiên bản nâng cấp ở thị trường Nhật Bản. Bước sang phiên bản mới, mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này được nâng cấp nhẹ về mặt trang bị ngoại thất và nội thất. Thay đổi duy nhất ở ngoại thất của Lexus LS 2023 tại Nhật Bản chính là bộ vành nhôm 20 inch tùy chọn mới, đi kèm lốp run-flat 245/45R20. Đây là bộ vành từng được dành cho Lexus LS phiên bản giới hạn có tên Hideki Matsuyama Edition, ra mắt vào năm 2021. Trái ngược với ngoại thất, nội thất của mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này được làm mới ở nhiều chi tiết hơn. Theo đó, xe được trang bị hệ thống đa phương tiện mới nhất của thương hiệu Lexus, hỗ trợ Apple CarPlay không dây. Tiếp đến là tính năng ra lệnh bằng giọng nói tự nhiên và dự đoán lộ trình dựa trên lịch sử di chuyển của người lái. Amply và loa của xe cũng được cải tiến để mang đến chất lượng âm thanh tốt hơn. Trong khi đó, ứng dụng My Lexus trên điện thoại thông minh được bổ sung tính năng chỉnh điều hòa từ xa và khóa khởi động để ngăn bên thứ ba lái xe đi. Để phù hợp với hệ thống đa phương tiện mới, Lexus LS 2023 đã bị loại bỏ bàn cảm ứng và đầu đĩa CD/DVD. Trong đó, bàn cảm ứng trên cụm điều khiển trung tâm là chi tiết từng bị không ít khách hàng chê khó dùng. Trước LS 2023, mẫu sedan hạng sang Lexus ES cũng đã được nâng cấp tương tự. Ngoài sự biến mất của bàn cảm ứng, cách bố trí các nút bấm cơ học trong xe cũng được thay đổi. Ví dụ, các nút chỉnh sưởi/làm mát ghế và sưởi vô lăng đã được chuyển vào cụm điều khiển trung tâm. Hộc đựng điện thoại và cổng USB Type C được bổ sung cho xe để tăng cảm giác tiện nghi cho người dùng. Ngoài ra, mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này còn có thêm những tính năng an toàn mới. Có thể kể đến như hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường có thêm tính năng cảnh báo người lái bằng thông điệp hoặc âm thanh nếu phát hiện phương tiện khác chạy đến khi Lexus LS 2023 đang nhập làn ở tốc độ thấp. Đặc biệt, Lexus LS 2023 còn có hệ thống quan sát toàn cảnh mới với tính năng "nhìn xuyên nắp ca-pô". Nhờ đó, người lái có thể quan sát những gì bên dưới gầm xe hoặc khu vực gần lốp. Đáng tiếc là động cơ của Lexus LS 2023 ở thị trường Nhật Bản không có gì thay đổi. Xe vẫn có 2 tùy chọn động cơ và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Thứ nhất là động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.5L. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với động cơ xăng V6, dung tích 3.5L và mô-tơ điện. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Lexus LS 2023 dao động từ 10,78 - 17,96 triệu Yên (khoảng 1,76 - 2,94 tỷ đồng), rẻ hơn rất nhiều so với xe đang bán tại Việt Nam. Điều này không có gì lạ vì xe tại Việt Nam vốn nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Có thể trong thời gian tới, xe tại Việt Nam cũng được áp dụng những thay đổi tương tự Lexus LS mới ở Nhật Bản. Video: Giới thiệu sedan hạng sang Lexus LS thế hệ mới.

