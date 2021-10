Xe sang Lexus LS 500 2022 chính thức trình làng, từ 76,000 USD

Dòng sedan hạng sang Lexus LS 500 2022 mới sẽ được thương hiệu nâng cấp một số chi tiết hướng tới việc hoàn thiện hơn sự sang trọng cho khoang nội thất của xe với các chi tiết thủ công tinh xảo cũng như bổ sung thêm hệ thống an toàn tiêu chuẩn Lexus Safety System+ 2.5 trên tất cả các phiên bản, kể cả phiên bản LS thông thường. Mẫu xe sang Lexus LS 500 2022 sở hữu các trang bị công nghệ giúp đem tới sự an toàn và thoải mái cho những “ông chủ”. Trên phiên bản năm 2022, thương hiệu đã quyết định nâng tầm sự sang trọng này với tùy chọn trang trí mới cho khoang nội thất của xe. Các tấm ốp trang trí nội thất Haku sẽ được bán ra dưới dạng tùy chọn trên những mẫu xe LS 500 được trang bị gói Luxury hoặc Executive Package. Tùy chọn trang trí các tấm ốp Haku trên các phần bụng cửa được chế tác với phương pháp thủ công truyền thống của Nhật Bản được truyền lại từ hơn 400 năm. Miếng phôi kim loại ốp này được tạo ra bằng cách làm phẳng miếng kim loại một cách tỉ mỉ cho tới khi độ dày của miếng kim loại chỉ còn một phần mười nghìn milimet. Lá Haku cực kỳ mỏng nên người thợ thủ công phải dán lá Haku một cách khéo léo và tinh xảo để có được độ phản chiếu ánh sáng một cách tinh tế với sự lấp lánh nhẹ gợi nhớ đến ánh trăng phản chiếu trên sóng biển. Ngoài ra, khách hàng vẫn có thể lựa chọn tấm ốp trang trí bằng kính Kiriko trên LS 500 được trang bị gói Executive Package. Tấm ốp kính Kiriko với các họa tiết độc đáo thể hiện sự sang trọng với yếu tố sáng tạo thông qua kỹ thuật thủ công của Nhật Bản. Phần ốp này đươc lấy cảm hứng từ đồ thủy tinh Kiriko của Nhật Bản và các hoa văn Kiriko truyền thống đã được tạo ra bằng kỹ thuật cắt thủ công và được đánh bóng để lộ ra những hoa văn cầu kỳ. Kể từ năm 2022, phiên bản LS cơ sở cũng sẽ được trang bị hê thống âm thanh cao cấp Mark Levinson với 23 loa cùng hệ thống âm thanh vòm Quantum Logic Immersion công suất 2400 Watt. Với trang bị này, tất cả các phiên bản thuộc dòng xe đều có thể đem lại trải nghiệm âm thanh ấn tượng hơn cho hành khách trong xe. Tất cả các mẫu LS đều được trang bị hệ thống kết nối Apple CarPlay cũng như Android Auto giúp người dùng có thể kết nối và đồng bộ với hệ thống thông tin giải trí của xe một cách nhanh chóng hơn. Lexus LS cũng có khả năng tương thích với Amazon Alexa và chủ sở hữu LS có thể yêu cầu Alexa đồng bộ quyền truy cập vào thông tin cùng nhiều tính năng tiện nghi có sẵn thông qua Alexa tại nhà. Người dùng cũng có thể điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà như hệ thống chiếu sáng, điều nhiệt và an ninh. Alexa còn có khả năng đồng bộ hóa với hệ thống định vị để có thể đưa ra những cung đường đề xuất khi xe di chuyển. Ngoài các thay đổi nhỏ, về tổng thể, Lexus LS 500 2022 hầu như không có sự khác biệt nhiều so với thế hệ tiền nhiệm. Theo công bố từ thương hiệu xe sang Nhật Bản, giá xe Lexus LS 500 RWD 2022 được công bố ở mức từ 76,000 USD và đây là phiên bản rẻ nhất trong số bốn biến thể mà thương hiệu này bán ra tại thị trường Mỹ. Phiên bản Lexus LS 500 AWD công bố mức giá khởi điểm là 79,250 USD. Phiên bản LS 500 với gói nâng cấp thể thao F Sport và hệ dẫn động cầu sau RWD được Lexus công bố giá bán là 79,600 USD. Phiên bản đắt nhất trong số bốn biến thể được bán ra thị trường chính là bản Lexus LS 500 F Sport AWD với giá niêm yết lên tới 82,850 USD. Mức giá bán trên chưa bao gồm phụ phí cũng như giá bổ sung cho các tùy chọn trên xe. Phiên bản nâng cấp của dòng xe này sẽ bắt đầu được chuyển tới các đại lý ở thị trường Mỹ kể từ cuối năm 2021 và sẵn sàng để người mua có thể lựa chọn. Video: Giới thiệu xe sang Lexus LS 500 2022 thế hệ mới.

