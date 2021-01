Lexus LFA kỷ niệm sinh nhật 10 năm bằng màn thổi nến siêu độc

Trong đó, người xem được ngắm lại thiết kế tuyệt hảo của mẫu siêu xe được xem là tuyệt tác của Lexus dù đã 10 năm tuổi. Hấp dẫn hơn là mọi người được nghe lại âm thanh cực hay từ khối động cơ V10 của Lexus LFA hạng sang vốn được tinh chỉnh để gần giống tiếng xe đua F1. Siêu xe Lexus LFA được đánh giá là chiếc xe thể thao hòan hảo nhất mà thương hiệu Lexus từng tạo ra. Dự án xe thể thao Lexus LFA được thai nghén từ năm 2000 với sự chỉ đạo của kỹ sư trưởng Harahiko Tanashi, nhưng đến năm 2009 mới được Lexus trình làng dưới dạng xe thương mại tại triển lãm Tokyo Motor Show. Thương hiệu xe sang của Toyota hoàn thành nguyên mẫu của Lexus LFA đầu tiên vào năm 2003. Một năm sau đó, mẫu siêu xe lắp động cơ V10 được đưa vào thử nghiệm trên đường đua Nurburgring. Thế giới đã có cái nhìn đầu tiên về LFA thông qua một nghiên cứu được trình chiếu tại triển lãm ôtô quốc tế Bắc Mỹ (NAIAS) năm 2005. Hai năm sau, Lexus LFA có phiên bản nâng cấp đầu tiên. Năm 2008, LFA đã xuất hiện lần đầu tiên trong tổng số bốn lần ra quân tại giải đua 24 Hours of the Nurburgring. Cho tới triển lãm ô tô Tokyo 2009, Lexus mới chính thức xác nhận việc sản xuất cho mẫu siêu xe này. Mặc dù được giới chuyên môn đánh giá cao về hiệu suất cũng như thiết kế nhưng Lexus chỉ sản xuất giới hạn 500 chiếc từ 2010-2012 trên toàn thế giới, gồm 150 chiếc đặt chân tới Mỹ. Hiện tại cái tên Lexus LFA trở thành mẫu xe hàng hiếm ở thị trường Mỹ. Giá của chúng khoảng 300,000USD đến 500,000USD. LFA cũng là mẫu xe duy nhất sản xuất hàng loạt của Lexus hay Toyota được trang bị động cơ V10 4.8 lít nạp khí tự nhiên có tên mã 1LR-GUE, được thiết kế với sự hợp tác của Yamaha. LFA có công suất lên tới 560 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau qua hộp số tự động 6 cấp. Với sức mạnh này, Lexus LFA có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,7 giây và đạt tốc độ tối đa 326 km/h. Tiếp nối tiếng vang do Lexus LFA mang lại, hãng xe Nhật tiếp tục tung ra biến thể tập trung vào đường đua hơn mang tên LFA Nurburgring Edition. Phiên bản mới này trang bị hệ thống treo cứng hơn, cải tiến về mặt khí động học, mâm hợp kim nhẹ hơn, cho tổng công suất là 570 mã lực Nó được sản xuất giới hạn 50 chiếc và đã lập kỷ lục về vòng đua nhanh nhất cho xe thương mại trên đường đua Nordschleife vào năm 2011 với tay lái Akira Ida ngồi sau vô lăng. Video: Lexus LFA kỷ niệm 10 năm ra mắt bằng màn thổi nến độc đáo.

