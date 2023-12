Lexus LBX - SUV hạng sang chỉ 805 triệu đồng sắp về Việt Nam?

Lexus LBX 2024 mới là mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 6 năm nay. Trong năm 2024, hãng Lexus đã lên kế hoạch giới thiệu mẫu xe này ở hàng loạt thị trường Đông Nam Á như Thái Lan và Philippines. Do đó, sẽ không bất ngờ nếu Lexus LBX cũng được bán ở thị trường Việt Nam trong thời gian tới. SUV hạng sang Lexus LBX vốn được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA-B của Toyota, tương tự Yaris Cross đang bán tại một số thị trường như châu Âu, Nhật Bản và Singapore. Do đó, mẫu xe này còn được coi là phiên bản hạng sang của Toyota Yaris Cross. Được định vị thấp hơn đàn anh Lexus UX, LBX sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.190 x 1.825 x 1.545 mm và chiều dài cơ sở 2.580 mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước nằm giữa 2 phân khúc SUV cỡ A và cỡ B. Bên ngoài, LBX được áp dụng ngôn ngữ thiết kế tương tự Lexus RX thế hệ mới. Điều này được thể hiện rõ qua khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt hình con suốt mới. Ngoài ra, mẫu SUV hạng sang này còn có cụm đèn pha nhỏ gọn, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" đặc trưng của thương hiệu Lexus. Ở hai góc cản trước là đèn sương mù, nằm trong hốc khá lớn, trang trí bằng nẹp mạ crôm hình chữ "L". Tiếp theo đó là nẹp mạ crôm kéo dài từ cột A đến cột C nhằm tạo điểm nhấn cho khu vực sườn xe. Các cột của xe đều được sơn màu đen, tạo hiệu ứng nóc lơ lửng. Vành la-zăng sẽ có kích thước 17 - 18 inch và thay đổi thiết kế theo phiên bản. Ở phía sau, Lexus LBX được trang bị cụm đèn hậu LED hình chữ "L", nối với nhau bằng dải đèn nằm vắt ngang cửa cốp. Phía dưới dải đèn này là tem chữ nổi "Lexus" thay cho logo của hãng. Tương tự cản trước, cản sau của xe cũng có khe nằm dọc, trang trí bằng nẹp mạ crôm hình chữ "L". Bên trong mẫu SUV hạng sang này là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với ghế bọc da sang trọng. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng và lẫy chuyển số thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cũng như màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước 9,8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây/Android Auto có dây. Chưa hết, Lexus LBX còn có màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, điều hòa chỉnh cảm ứng, đèn viền trang trí nội thất, cổng USB Type C, sạc điện thoại không dây, cần số ngắn và phanh tay điện tử. Hệ thống âm thanh của xe là loại Mark Levinson với 13 loa, có cả loa trầm. Tuy nhiên, xe không có cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Lexus LBX là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 91 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 120 Nm tại dải tua máy 3.800 - 4.800 vòng/phút. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 80 mã lực và 141 Nm. Tổng cộng, xe có công suất tối đa 136 mã lực. Bên cạnh đó là pin lithium-ion 4,3 Ah, hộp số tự động E-CVT, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh e-Four. Cuối cùng là hệ thống treo MacPherson phía trước và hệ thống treo dầm xoắn phía sau ở phiên bản FWD hoặc hệ thống treo tay đòn kép ở phiên bản e-Four. Giá xe Lexus LBX 2024 ở các thị trường Đông Nam Á chưa được hé lộ. Trong khi đó, tại Nhật Bản, xe có giá dao động từ 4,6 - 5,5 triệu Yên (khoảng 805 - 962 triệu đồng). Video: Chi tiết SUV hạng sang Lexus LBX hoàn toàn mới.

Lexus LBX 2024 mới là mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 6 năm nay. Trong năm 2024, hãng Lexus đã lên kế hoạch giới thiệu mẫu xe này ở hàng loạt thị trường Đông Nam Á như Thái Lan và Philippines. Do đó, sẽ không bất ngờ nếu Lexus LBX cũng được bán ở thị trường Việt Nam trong thời gian tới. SUV hạng sang Lexus LBX vốn được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA-B của Toyota, tương tự Yaris Cross đang bán tại một số thị trường như châu Âu, Nhật Bản và Singapore. Do đó, mẫu xe này còn được coi là phiên bản hạng sang của Toyota Yaris Cross. Được định vị thấp hơn đàn anh Lexus UX, LBX sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.190 x 1.825 x 1.545 mm và chiều dài cơ sở 2.580 mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước nằm giữa 2 phân khúc SUV cỡ A và cỡ B. Bên ngoài, LBX được áp dụng ngôn ngữ thiết kế tương tự Lexus RX thế hệ mới. Điều này được thể hiện rõ qua khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt hình con suốt mới. Ngoài ra, mẫu SUV hạng sang này còn có cụm đèn pha nhỏ gọn, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" đặc trưng của thương hiệu Lexus. Ở hai góc cản trước là đèn sương mù, nằm trong hốc khá lớn, trang trí bằng nẹp mạ crôm hình chữ "L". Tiếp theo đó là nẹp mạ crôm kéo dài từ cột A đến cột C nhằm tạo điểm nhấn cho khu vực sườn xe. Các cột của xe đều được sơn màu đen, tạo hiệu ứng nóc lơ lửng. Vành la-zăng sẽ có kích thước 17 - 18 inch và thay đổi thiết kế theo phiên bản. Ở phía sau, Lexus LBX được trang bị cụm đèn hậu LED hình chữ "L", nối với nhau bằng dải đèn nằm vắt ngang cửa cốp. Phía dưới dải đèn này là tem chữ nổi "Lexus" thay cho logo của hãng. Tương tự cản trước, cản sau của xe cũng có khe nằm dọc, trang trí bằng nẹp mạ crôm hình chữ "L". Bên trong mẫu SUV hạng sang này là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với ghế bọc da sang trọng. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng và lẫy chuyển số thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cũng như màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước 9,8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây/Android Auto có dây. Chưa hết, Lexus LBX còn có màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, điều hòa chỉnh cảm ứng, đèn viền trang trí nội thất, cổng USB Type C, sạc điện thoại không dây, cần số ngắn và phanh tay điện tử. Hệ thống âm thanh của xe là loại Mark Levinson với 13 loa, có cả loa trầm. Tuy nhiên, xe không có cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Lexus LBX là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 91 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 120 Nm tại dải tua máy 3.800 - 4.800 vòng/phút. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 80 mã lực và 141 Nm. Tổng cộng, xe có công suất tối đa 136 mã lực. Bên cạnh đó là pin lithium-ion 4,3 Ah, hộp số tự động E-CVT, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh e-Four. Cuối cùng là hệ thống treo MacPherson phía trước và hệ thống treo dầm xoắn phía sau ở phiên bản FWD hoặc hệ thống treo tay đòn kép ở phiên bản e-Four. Giá xe Lexus LBX 2024 ở các thị trường Đông Nam Á chưa được hé lộ. Trong khi đó, tại Nhật Bản, xe có giá dao động từ 4,6 - 5,5 triệu Yên (khoảng 805 - 962 triệu đồng). Video: Chi tiết SUV hạng sang Lexus LBX hoàn toàn mới.