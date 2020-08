Lexus ES 2021 thêm dẫn động AWD hơn 900 triệu đồng tại Mỹ

Sau khi làm mới dòng sedan Lexus IS (model 2021), hãng xe Nhật tiếp tục nâng cấp dòng Lexus ES 2021 mới với 2 biến thể và thiết kế lại kiểu dáng. Lần đầu tiên, mẫu xe sang Lexus ES được trang bị hệ dẫn động tất cả các bánh (AWD) trên bản Lexus ES 250 AWD 2021, giúp cải thiện đáng kể lực kéo khi lái dưới mưa, trên mặt tuyết và cát sỏi. Xe sử dụng động cơ 2.5L 4 xi-lanh sản sinh công suất 203 mã lực. Với mức tiêu hao nhiên liệu 8,4 lít/100 km, Lexus ES 250 AWD 2021 tiết kiệm hơn các phiên bản động cơ xăng của sedan Lexus ES. Điều này có được là nhờ hệ thống Torque Control AWD phân bổ trực tiếp 50% lực kéo tới bánh sau khi bánh trước bắt đầu có hiện tượng trơn trượt. Khi không sử dụng, xe sẽ tự ngắt chế độ AWD để tiết kiệm nhiên liệu. Nhà sản xuất cho biết bản AWD vẫn giữ nguyên khoảng để chân, khoang hành lý, tiện nghi lái, độ tĩnh lặng cabin và khả năng linh hoạt như các bản FWD. Lexus ES F Sport AWD có hệ thống treo thể thao và la-zăng 19 inch giống như bản FWD. Lexus ES sẽ có thêm phiên bản giới hạn ES 350 Black Line Special Edition, chỉ sản xuất 1.500 chiếc. Bản này phát triển từ F Sport, có 3 màu ngoại thất gồm xanh Ultrasonic Blue Mica 2.0, màu đá Obsidian, và trắng Ultra White. ES 350 Black Line Special Edition sở hữu nội thất 2 tông màu độc đáo, kết hợp giữa đen và trắng cùng chỉ khâu màu xám. Một số chi tiết được làm mới như cụm gương sơn đen, bộ mâm F Sport màu tối, và hướng gió sau sơn đen. Lexus còn cung cấp theo xe 2 túi du lịch do Zero Halliburton thiết kế với logo dành riêng. Các tùy chọn động cơ của Lexus ES 350 mới không đổi, vẫn là V6 3.5L cho công suất 302 mã lực và 362 Nm, đi cùng hộp số tự động 8 cấp. Bản hybrid Lexus ES 300h mới kết hợp động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh với 1 môtơ điện cho công suất tổng cộng 215 mã lực và 207 Nm. Pin hybrid nickel-kim loại được thay thế bởi pin lithium-ion đặt dưới ghế sau thay cho vị trí dưới khoang hành lý như trước. Thay đổi này giúp tăng đáng kể không gian chứa đồ phía sau và bố trí trọng lượng trước/sau tốt hơn, nhờ đó cải thiện đáng kể khả năng lái của xe. Tất cả phiên bản Lexus ES mới được trang bị màn hình thông tin giải trí 8 inch, có thể nâng cấp lên 12,3 inch với gói dẫn đường tích hợp. Từ model 2021 trở đi, toàn bộ phiên bản Lexus ES được trang bị tính năng theo dõi điểm mù với trợ giúp cảnh báo giao thông băng cắt phía sau. Ngoài ra, các bản Lexus ES mới cũng được dùng thử dịch vụ Lexus Enform Safety Connect trong 10 năm, ứng dụng Enform Remote của Lexus trong 3 năm, dịch vụ Lexus Enform Wi-Fi trong 3 tháng với dung lượng tối đa 4 GB, cùng với đó là dùng thử dịch vụ kết nối Lexus Enform Service Connect trong 10 năm. Tất cả phiên bản đều sở hữu hệ thống an toàn tiêu chuẩn Lexus Safety System+ 2.0, gồm tránh va chạm trước, cảnh báo chệch làn đường với trợ giúp giữ làn, kiểm soát hành trình radar động ở mọi dải tốc độ, và trợ giúp đọc biển báo giao thông. Giá xe Lexus ES 250 AWD và ES 350 mới khởi điểm 39.900 USD, bản cao cấp Luxury và Ultra-Luxury lần lượt từ 45.100 USD và 48.900 USD. Trong khi đó, bản Lexus ES F Sport 2021 có giá từ 45.700 USD, bản đặc biệt Black Line Edition từ 46.550 USD. Thời gian giao xe dự kiến từ mùa thu năm nay. Video: Giới thiệu Lexus ES 250 AWD 2021 thế hệ mới.

