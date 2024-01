LEVC L380 của Geely xuất xưởng tại Trung Quốc, liệu có về Việt Nam?

Thương hiệu ôtô LEVC là công ty xe điện Luân Đôn, kế thừa của công ty Taxi Luân Đôn nổi tiếng của Anh được thành lập vào năm 1919. Nhà sản xuất taxi của Anh đã được Tập đoàn Geely mua lại vào năm 2012 và tập trung vào sản xuất xe BEV và EREV (xe điện phạm vi mở rộng). Đến tháng 12/2023, ôtô của LEVC chiếm hơn 50% tổng số taxi được cấp phép ở London. Dòng mô hình LEVC hiện bao gồm một chiếc xe duy nhất có tên TX. Chẳng bao lâu nữa, mẫu minivan điện LEVC L380 sẽ gia nhập dòng xe thương hiệu cũ của Anh. Hiện tại, chiếc xe điện đa dụng (MPV) LEVC 380 của tập đoàn Geely bắt đầu được sản xuất hàng loạt tại Trung Quốc. Đây là một chiếc xe tải nhỏ cao cấp cỡ lớn với tối đa 8 chỗ ngồi bên trong, động cơ điện 200 kW và phạm vi hoạt động lên tới 675 km. L380 hướng tới thị trường quốc tế. Việc sản xuất hàng loạt MPV điện LEVC L380 đã bắt đầu ở Chiết Giang trong nhà máy LEVC New Energy Automobile Co., Ltd. Nhà máy tương tự cũng sản xuất LEVC TX. Trong buổi lễ gần đây, LEVC đã tổ chức hội nghị đối tác kinh doanh, và cũng đã trưng bày chiếc LEVC L380 chạy điện được sản xuất hàng loạt đầu tiên với hình vẽ chiếc Airbus A380 ở phía sau. LEVC không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào về sự kiện này. Như chúng ta có thể thấy, chiếc LEVC L380 sản xuất hàng loạt đầu tiên có vô lăng ở bên trái. Vì vậy, chiếc minivan này có thể sẽ không sớm có mặt tại thị trường Anh. Tuy nhiên, LEVC đã thông báo rằng chiếc MPV của họ nhắm đến thị trường quốc tế. Chiếc LEVC L380 sản xuất hàng loạt đầu tiên được hoàn thiện với màu trắng. Tuy nhiên, đại diện thương hiệu đã chia sẻ một số hình ảnh chính thức của mẫu minivan màu xanh lá cây này. LEVC L380 là một mẫu xe tải nhỏ cỡ lớn dựa trên kiến trúc xe thương mại SOA bắt nguồn từ nền tảng SEA của Geely. Kích thước của nó là 316/1998/1940 mm, chiều dài cơ sở là 3185 mm. Bên trong, L380 có tới 8 chỗ ngồi với cách bố trí 2+2+2+2. LEVC L380 có hai tùy chọn hệ truyền động, động cơ điện 200 kW, tốc độ tối đa 170 km/h, pin NMC 3 pha 100 kWh, phạm vi hoạt động 570 km. Thứ 2 là động cơ điện 200 kW, tốc độ tối đa 170 km/h, pin ternary NMC 116 kWh, phạm vi hoạt động 675 km. Mức giá của LEVC L380 chưa được công bố. Video: LEVC L380 của Geely xuất xưởng tại Trung Quốc.

