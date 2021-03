Land Rover ra mắt Defender V8 2021 phiên bản đặc biệt, độc quyền

Land Rover Defender V8 2021 mới thể hiện sự đẳng cấp của chiếc 4x4 cứng cáp nhất trong dòng sản phẩm của Land Rover và gợi nhớ lại di sản của Land Rovers tám xi-lanh có từ những năm 1970. Động cơ tăng áp V8 mạnh mẽ mới có sẵn trong cả hai kiểu dáng thân xe 90 và 110 và mang lại hiệu suất cao và sự tương tác của người lái mà không ảnh hưởng đến khả năng vượt mọi giới hạn của Defender. Với hệ thống treo và hộp số được điều chỉnh độc đáo, bao gồm lò xo, bộ giảm chấn đặt riêng và Vi sai phía sau chủ động điện tử mới, mang lại khả năng xử lý nhanh nhẹn và hấp dẫn hơn với khả năng kiểm soát thân xe cao hơn - tất cả đều đi kèm với âm thanh đặc trưng của động cơ V8 của Defender 2021. Sức mạnh đến từ động cơ xăng siêu nạp V8 5.0 lít của Land Rover, sản sinh công suất 525 mã lực, mô-men xoắn 625Nm và truyền động thông qua hộp số tự động tám cấp. Defender V8 90 tăng tốc từ 0-100km/giờ trong 5,2 giây với tốc độ tối đa 240km/giờ)và cung cấp mức tiêu thụ nhiên liệu 14,5lít/100km với lượng khí thải CO2 từ 327g/km. Khả năng vượt địa hình vượt trội là điểm nổi bật của Defender và động cơ V8 bổ sung thêm một điểm mới hấp dẫn người lái, với việc giới thiệu chế độ Dynamic mới trong hệ thống Phản ứng địa hình - chỉ có trên Defender chạy bằng động cơ V8. Nó giúp người lái xe khai thác đặc tính một cách năng động hơn và khả năng xử lý cân bằng của xe trên đường băng và bề mặt sụt lún. Được thiết kế để trở thành mẫu Defender nhanh nhất từng được sản xuất và hấp dẫn nhất từ trước đến nay, mẫu xe mang lại sự nhanh nhẹn và hấp dẫn vô song đối với người lái. Các thanh chống lật có đường kính lớn hơn và chắc chắn giúp giảm độ vặn thân xe khi vào cua khắc nghiệt, trong khi Vi sai cầu sau chủ động điện tử độc đáo giới thiệu Bộ điều khiển Yaw cho phép kiểm soát tốt trạng thái vào cua của Defender V8 khi xe đạt và vượt quá giới hạn độ bám. Hệ thống Phản ứng địa hình 2 được nghiên cứu và nâng cấp, mang lại cho Defender V8 một khả năng vận hành nhanh nhẹn, thú vị và nhạy bén hơn. Trong thiết lập này, phản ứng bướm ga chính xác hơn và điều chỉnh riêng cho để Giảm xóc biến đổi liên tục kết hợp với ống lồng hệ thống treo cứng hơn để có thể phản ứng lái ngay lập tức. Hoạt động hài hòa với công nghệ Kiểm soát lực kéo bằng phanh, Hệ thống kiểm soát lực kéo và Bộ điều khiển Yaw mới, Defender V8 nhanh hơn, hấp dẫn hơn và dễ kiểm soát hơn bao giờ hết. Có thể nhận ra ngay lập tức, Defender V8 với cải tiến thiết kế bên ngoài độc đáo; huy hiệu ngoại thất sản xuất riêng, cụm 4 ống xả đặc biệt và bánh xe hợp kim 22 inch độc đáo với lớp hoàn thiện màu Xám đậm nhám kết hợp để tạo nên sự khác biệt cho mẫu xe mạnh mẽ nhất trong dòng. Defender V8 còn được nhận diện bằng cùm phanh màu xanh dương Xenon và đĩa phanh 20 inch. Việc điều chỉnh hệ thống cửa hút và âm thanh ống xả của Defender V8 mang đến âm thanh chân thực và có chủ đích. Được hiệu chỉnh để phù hợp với mọi tình huống lái xe, âm thanh gợi cảm này có thể được tăng cường bằng cách chọn Chế độ Dynamic trong hệ thống Phản hồi địa hình. Khách hàng có ba lựa chọn màu sắc - Xám Carpathian, Trắng Yulong và Đen Santorini - Xám Carpathian và Trắng Yulong với phần mui xe tương phản màu Đen Narvik. Chi tiết ngoại thất Shadow Atlas hoàn thiện vẻ ngoài đặc biệt của Defender V8 Mới. Phiên bản Defender V8 Carpathian độc quyền mới là sự thể hiện đỉnh cao của hiệu suất, độ bền và thiết kế, đồng thời đại diện cho đỉnh cao của dòng sản phẩm Defender. Được hoàn thiện độc quyền với màu Xám Carpathian, nó được phân biệt bởi mái che, nắp ca-pô tương phản màu Đen Narvik và lần đầu tiên trên Defender Mới, cửa hậu. Các điểm nổi bật về hình ảnh bao gồm hoàn thiện phù hiệu V8 Carpathian Edition đặt làm riêng, thanh kéo màu Satin Black và kẹp phanh màu Xenon Blue đặc biệt. Ngoại thất độc đáo được hoàn thiện bằng Phim bảo vệ Land Rover hoàn thiện nhám. Lớp bọc dựa trên hợp chất nhựa PU có thể tái chế được áp dụng cho thân xe bên ngoài mang lại cho 4x4 một lớp hoàn thiện bán mờ đương đại, đồng thời bảo vệ khỏi mọi thứ từ trầy xước trong bãi đậu xe đến những vết xước do va chạm ngoài đường. Bên trong, Defender V8 Carpathian Edition có những nâng cấp tương tự như động cơ V8, với ghế ngồi hoàn thiện bằng các điểm nhấn bằng da lộn Miko và Robustec, vô lăng bọc Alcantara và ốp bậc cửa phát sáng. Phiên bản XS mới thay thế Phiên bản First Edition đã từng rất thành công. Được định vị phía trên các mẫu SE, XS có thiết kế ngoại thất và nội thất độc đáo và có sẵn trong cả hai kiểu dáng thân xe 90 và 110. Thiết kế bên ngoài ở phiên bản XS Edition được nhận diện bởi tấm ốp và vòm bánh xe đậm hơn màu thân xe được chế tác riêng, bộ la-zăng hợp kim họa tiết kim cương tương phản kích thước 20 inch đặc biệt được hoàn thiện bằng màu xám nhám. Có sẵn bốn tùy chọn màu ngoại thất: Bạc Silicon, Bạc Hakuba, Xám Gondwana và Đen Santorini. Tính năng mới cho phiên bản 2022, Defender có sẵn tính năng sạc thiết bị không dây, có tính năng tăng cường tín hiệu để tối ưu hóa khả năng nhận mạng và tín hiệu Wi-Fi. Khả năng kết nối cũng được nâng cấp nhờ sự cải tiến mới nhất của hệ thống thông tin giải trí Pivi Pro, lần đầu tiên có sẵn thêm tùy chọn màn hình cảm ứng 11,4 inch lớn hơn*. Giao diện kính cong mới lớn hơn 60% so với màn hình tiêu chuẩn, giúp bạn dễ dàng theo dõi các tuyến đường điều hướng hơn. Hệ thống Pivi Pro nhanh chóng và trực quan cung cấp phản hồi ngay lập tức, ngay cả khi khởi động xe lần đầu tiên. Khách hàng của Defender X, Defender X-Dynamic và Defender V8 có thể chọn Gói màu Đen mở rộng mới. Nó cung cấp một lớp hoàn thiện Đen bóng cho các tấm trượt phía trước và phía sau, thanh lưới tản nhiệt, bộ hoàn thiện nắp ca-pô, huy hiệu, tấm ốp thân dưới và vòm bánh xe để tạo ra một vẻ ngoài tàng hình và phù hợp cá tính. Để lựa chọn cấu hình và có thể đặt hàng chiếc xe với tính cá nhân hóa riêng cho từng khách hàng, vui lòng vui lòng liên hệ thống đại lý phân phối mới chính hãng và duy nhất thương hiệu Jaguar và Land Rover tại Việt Nam. Video: Land Rover ra mắt Defender V8 2021 bản đặc biệt.

