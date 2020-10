Land Rover Defender hơn 5,3 tỷ, trúng biển tứ quý 9 ở Hà Nội

Mới đây, những hình ảnh về một chiếc Land Rover Defender đời mới mang cặp biển số 30G-599.99 đã được đăng tải trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm đông đảo của các tín đồ mê xe cả nước. Được biết, đây là một trong những chiếc Land Rover Defender đầu tiên ra biển tại Việt Nam, xe thuộc phiên bản First Edition. Land Rover Defender thế hệ mới này đeo biển số 30G-599.99, giới luận biển còn gọi là tứ quý 9, hay trường thọ. Việc chiếc Land Rover Defender biển tứ quý 9 này cũng khiến cho giá trị của xe tăng lên đáng kể nhưng không rõ là chủ nhân có bán lại xe cùng "biển khủng" đi hay không. Thực tế, việc những chiếc xe sang, siêu xe hay xe đắt tiền tại Việt Nam sở hữu cho mình những cặp biển số tứ quý, ngũ quý hoặc những cặp biển số đẹp, số lặp ấn tượng đã không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, để tự tay bấm được một cặp biển số như vậy thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác và đòi hỏi ở chủ nhân của chiếc xe một sự may mắn đáng ngưỡng mộ. Về ngoài hình - được xem là biểu tượng việt dã của Land Rover, Defender 2020 mới vẫn sở hữu kiểu dáng tổng thể vuông vức nhưng các chi tiết được bo tròn. Nhờ vậy, Defender thế hệ mới trông hiện đại hơn và dễ tiếp cận với số đông hơn. Theo thông tin công bố, Land Rover Defender hoàn toàn mới có khoảng sáng gầm lên đến 292 mm, khả năng lội nước 900 mm. Nội thất Defender được chăm chút theo phong cách kết cấu tiếp xúc bề mặt Exposed Structural Surfaces. Xe được trang bị 2 màn hình kỹ thuật số, gồm bảng đồng hồ 7 inch và màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10 inch. Để chiếc xe hiện đại hơn, các nút bấm vật lý được lược bớt. Cần số được làm nhỏ gọn hơn so với trước. Defender thế hệ mới có các tùy chọn 5 chỗ, 6 chỗ hoặc 5+2. Ghế phụ ở giữa hàng ghế trước dành cho trẻ em có thể gập xuống để làm tựa tay với hộc đựng cốc. Các tùy chỉnh ghế ngồi trên Defender đảm bảo bạn bè và gia đình đều có thể cùng đồng hành. Land Rover trang bị cho Defender mới 2 tuỳ chọn động cơ. Phiên bản P300 sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng 2.0L, sản sinh công suất 300 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Phiên bản P400 được trang bị động cơ hybrid hạng nhẹ, sản sinh công suất 400 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm. Cả 2 phiên bản động cơ của Defender 2020 đều đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Tại Việt Nam, dòng xe SUV Land Rover Defender được phân phối chính hãng với 5 phiên bản gồm S, SE, HSE, First Edition và X. Giá xe Land Rover Defender 2020 tại Việt Nam bắt đầu từ 3,8 cho bản tiêu chuẩn cho đến 6,3 tỷ đồng dành cho bản Land Rover Defender X. Trong đó, chiếc xe Land Rover Defender mang biển tứ quý 9 này thuộc phiên bản First Edition và có giá bán chính hãng khoảng 5,39 tỷ đồng. Video: Chi tiết Land Rover Defender thế hệ mới tại Việt Nam.

