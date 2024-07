Land Rover Discovery 35th Edition từ hơn 2,5 tỷ đồng tại Anh quốc

Land Rover Discovery có thể đã mất đi phần nào “ánh hào quang” so với Defender phổ biến hơn, tuy nhiên tính đến nay, mẫu SUV này đã tròn 35 tuổi. Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, hãng đã giới thiệu Land Rover Discovery 35th Edition 2024 mới - mẫu xe chủ lực của thương hiệu. Ngoài ra, Discovery hiện cung cấp tùy chọn hệ truyền động Diesel Hybrid nhẹ D350 ở châu Âu. Bắt đầu với phiên bản D350, xe được trang bị động cơ diesel Ingenium 6 xi-lanh, dung tích 3.0 lít tăng áp tích hợp công nghệ hybrid nhẹ 48V. Phiên bản này được trang bị kết hợp với hộp số tự động tám cấp phân phối sức mạnh tới cả bốn bánh. Mặc dù biến thể động cơ này đã được sử dụng trên Range Rover và Defender được cập nhật gần đây nhưng đây là lần đầu tiên khối động cơ này được lắp đặt cho xe Discovery. Với công suất 345 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm, D350 có công suất cao hơn 49 mã lực và mô-men xoắn cao hơn 50 Nm so với D300 đã ngừng sản xuất. Cải tiến này cho phép xe có thể tăng tốc từ 0 – 96 km/h trong 5,9 giây, nhanh hơn 0,7 giây so với phiên bản tiền nhiệm. Land Rover kỷ niệm 35 năm ra mắt Discovery nguyên bản với phiên bản đặc biệt mới. Phiên bản này được định vị nằm trên Discovery Metropolitan Edition và sẽ được sản xuất giới hạn. Tuy nhiên, hiện tại thương hiệu vẫn chưa công bố những hình ảnh cụ thể của phiên bản này. Phiên bản thứ 35 có huy hiệu “XXXV” đặt riêng và bậc cửa “Discovery”, được bổ sung bằng lớp hoàn thiện Bright Atlas trên lưới tản nhiệt và biểu tượng phía trước. Xe được trang bị bộ mâm 22 inch Gloss Black với bộ cùm phanh màu đen và được bán ra với các màu Đen Santorini và Xám Carpathian với các chi tiết cản dưới Bạc Hakuba. Khoang nội thất của xe được ốp gỗ Ebony với các chi tiết bằng da Windsor và các chi tiết bằng lưới Titan. Xe được trang bị loạt nâng cấp bao gồm ghế sưởi và làm mát 20 hướng với chức năng massage, cửa sổ trời toàn cảnh trượt, màn hình hiển thị trên kính chắn gió, sạc không dây, điều hòa khí hậu bốn vùng, bộ làm mát phía trước và kính riêng tư. Mức giá xe Land Rover Discovery 35th Edition bán ra từ 79.990 bảng Anh (tương đương 102.965 USD - khoảng hơn 2,5 tỷ đồng) tại thị trường Anh quốc và được coi là mẫu xe đắt nhất trong dải sản phẩm. Thế hệ hiện tại của Land Rover Discovery ra mắt vào năm 2016, với bản nâng cấp tiếp theo vào cuối năm 2020. Bốn năm sau, Discovery đã phát triển thành một thương hiệu phụ, cố gắng tìm vị trí của mình trong dòng Land Rover sau nhiều năm doanh số bán hàng không thực sự khả quan. Video: Giới thiệu Land Rover Discovery 35th Edition bản đặc biệt.

