Land Rover Defender Trophy Edition - SUV off-road hơn 6 tỷ đồng

Hôm qua, 29/7, thương hiệu xe Land Rover của Anh Quốc vừa chính thức tung ra một phiên bản đặc biệt của mẫu SUV Defender mang tây đầy đủ là Land Rover Defender Trophy Edition 2021 mới. Được biết, bản đặc biệt Defender Trophy Edition sở hữu rất nhiều trang bị hỗ trợ giúp tăng khả năng off-road và sẽ chính thức bán ra đúng ngày mà hãng xe Anh tổ chức sự kiện off-road Land Rover Trophy Competition tại Mỹ. Theo thông tin do Land Rover công bố, sẽ chỉ có tổng cộng 220 chiếc xe SUV Land Rover Trophy Edition được sản xuất, toàn bố số xe này đều sẽ được bán ra tại thị trường Mỹ. Trang bị bổ sung tiêu chuẩn trên xe sẽ bao gồm giá nóc, ốp móc kéo, thang lên nóc xe, bộ dụng cụ cần thiết, chắn bùn, nồi hơi khí nén và thảm sản kín bằng cao su. Được phát triển từ bản trang bị Defender 110 P400 X-Dynamic S 2021, bản đặc biệt Trophy Edition đã có sẵn các trang bị như móc kéo, hệ thống camera sau ClearSight RearView, hệ thống treo bóng hơi, gói trang bị cho thời tiết lạnh và màn hình giải trí cảm ứng 11,4 inch. Bên cạnh đó xe còn có sẵn gói trang bị Off-Road Pack và Advanced Off-Road Pack nhằm tăng khả năng off-road cho xe. Màu sắc tiêu chuẩn của xe là màu vàng cam sậm, lấy cảm hứng từ mẫu Defender Works V8 Trophy được giới thiệu vào hồi tháng 2 với lượng xuất xưởng chỉ 25 xe. Tuy nhiên sức mạnh của Defender Trophy Edition lại hoàn toàn khác so với Defender Works V8 Trophy. Trong khi Defender Works V8 Trophy trang bị động cơ V8 5.0L công suất 399 mã lực và mômen xoắn 515 Nm thì Land Rover Defender Trophy Edition sử dụng động cơ 6 xylanh thẳng hàng, dung tích 3.0L. Tuy nhiên số xylanh ít hơn và dung tích động cơ nhỏ hơn không có nghĩa là Defender Trophy Edition yếu hơn nhiều. Cụ thể, trang bị này giúp phiên bản giới hạn mới của xe có công suất lên đến 395 mã lực và mômen xoắn cực đại 550 Nm. Dù là phiên bản giới hạn nhưng giá xe Land Rover Defender Trophy Edition lại ở mức khá hợp lý, khởi điểm chỉ ở mức 90.000 USD, tương đương khoảng 2 tỷ đồng, mềm hơn rất nhiều so với Defender Works V8 Trophy có giá lên đến 270.000 USD, tương đương khoảng 6,2 tỷ đồng. Theo hãng xe Anh Quốc, 90 khách hàng đầu tiên mua xe Defender Trophy Edition có cơ hội được tham gia vào sự kiện đua off-road diễn ra tại Bắc Carolina, Mỹ. Video: Giới thiệu Land Rover Defender Trophy Edition 2021 mới.

