Lamborghini Urus Performanceante - "quái vật" 650 mã lực của cảnh sát Dubai

Dubai từ lâu đã nổi tiếng thế giới như một thiên đường siêu xe đúng nghĩa. Thế nhưng, không chỉ có người dân, mà ngay cả lực lượng cảnh sát Dubai cũng chuộng siêu xe. Mới đây, Sở Cảnh sát Dubai đã bổ sung một chiếc Lamborghini Urus Performanceante vào đội xe tuần tra để phục vụ nhiệm vụ tuần tra tại các địa điểm du lịch nổi tiếng. Chiếc siêu SUV Lamborghini Urus Performanceante của Cảnh sát Dubai tại Triển lãm hàng không Dubai diễn ra vào năm ngoái và được đưa vào sử dụng “sau một thời gian chuẩn bị và sửa đổi… để phù hợp với yêu cầu công việc của lực lượng cảnh sát”. Ở bên ngoài, xe được sơn hai màu xanh là cây và trắng, đi kèm logo của cảnh sát, còi và đèn báo động. Lamborghini không công bố hình ảnh nội thất nhưng cho biết chiếc Urus đặc biệt này đã được trang bị một màn hình thông báo đặc biệt và hộp đựng súng. Khoang chở hàng còn có một tủ đồ để “bảo quản thiết bị dịch vụ và máy khử rung tim để sơ cứu”. Quyền Tổng tư lệnh Cảnh sát Dubai, Thiếu tướng Ahmed Mohammed bin Thani, cho biết “ Urus Performanceante sẽ hỗ trợ Cảnh sát Dubai trong cam kết phục vụ người dân tốt hơn, duy trì an toàn và an ninh xã hội cũng như cung cấp dịch vụ tại các điểm du lịch nổi tiếng”. Giám đốc Lamborghini khu vực Trung Đông và Châu Phi, Paolo Sartori, nhận xét rằng công ty “rất vui mừng” được tiếp tục hợp tác với Cảnh sát Dubai khi chiếc Urus tiêu chuẩn được giao vào năm 2022. Ông cho biết “chiếc Urus Performanceante mới này… sẽ được sử dụng để thực hiện một loạt nhiệm vụ công cộng và trên hết là sẽ giúp nâng cao an ninh và an toàn của thành phố. Sáng kiến này cũng thể hiện rõ hơn sự hiện diện lâu dài của thương hiệu chúng tôi tại UAE”.Lamborghini Urus Performanceante mới được trang bị động cơ V8 tăng áp kép công suất tối đa 657 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850Nm. Xe tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong 3,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 306 km/h. Video: Siêu SUV Lamborghini Urus của cảnh sát Dubai.

