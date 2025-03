VinFast VF9 của Shark Lê Hùng Anh mới tậu có gì hay?

Shark Hùng Anh được biết đến là giám đốc điều hành của tập đoàn Quốc tế đa ngành BIN Corporation Group với 10 thương hiệu hoạt động toàn cầu. Anh từng xuất hiện với vai trò “cá mập” trên chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 5. Mới đây, doanh nhân này đã khoe trên trang cá nhân tậu chiếc SUV điện VinFast VF9 mới. VinFast VF9 cuả Shark Lê Hùng Anh lựa chọn là dòng SUV thuần điện cao cấp nhất thương hiệu VinFast. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng là 5.118 x 2.254 x 1.696 mm. Mẫu SUV được cung cấp với 2 phiên bản Eco và Plus. Tuy nhiên, không rõ chiếc xe Shark Hùng Anh mua thuộc bản nào. Mẫu SUV điện cao cấp Vinfast VF9 được trang bị động cơ điện công suất tối đa lên tới 300kW (402 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 620Nm. Bộ pin của VF9 có dung lượng lên tới 92 kWh cho quãng đường di chuyển khoảng 438 km sau mỗi lần sạc đầy đối với phiên bản Eco và 423 km đối với phiên bản Plus (theo tiêu chuẩn WLTP). SUV điện Vinfast VF9 cũng được trang bị sạc nhanh DC giúp tăng dung lượng pin từ mức 10% lên 70% chỉ trong 26 phút. VinFast VF9 sở hữu những tính năng an toàn hàng đầu như: 11 túi khí, hệ thống phát hiện người ngồi trên ghế sau, phanh khẩn cấp tự động nâng cao (AEB) trong thành phố/khu đô thị, phanh khẩn cấp với người đi bộ, cảnh báo va chạm phía trước (FCW), cảnh báo chệch làn đường (LDW) và hỗ trợ giữ làn đường (LKA). Đặc biệt, xe còn được trang bị tính năng trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2 như hỗ trợ lái trên đường cao tốc hay hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc. Ngoài VinFast VF9, trước đó, doanh nhân Lê Hùng Anh đã sở hữu hàng loạt xe sang có giá trị như: Lexus LX 600, Porsche Panamera, BMW 740Li hay Lexus LX 570 Super Sport, Toyota Land Cruiser. Video: Đánh giá xe SUV điện Vinfast VF9 CATL Plus tại Việt Nam

